القهوة السوداء قد تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية جديدة نُشرت في دورية «Circulation» التابعة لـجمعية القلب الأميركية، أن عادة شرب القهوة قد تكون مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

واستعرض باحثون، بالتعاون مع جمعية القلب الأميركية، نتائج دراسات أُجريت على مدى العقود الماضية، وخلصوا إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يومياً، أي ما يعادل نحو خمسة أكواب من القهوة سعة 8 أونصات، يُعد آمناً لمعظم البالغين، وقد يوفر فوائد لصحة القلب.

وأشار الباحثون إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من القهوة السوداء يومياً يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات نظم القلب، إضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ورغم أن النتائج تشير إلى فوائد محتملة للقهوة السوداء لصحة القلب لدى كثير من البالغين، فإن الباحثين أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير مصادر الكافيين الأخرى، مثل الشاي، في صحة القلب والأوعية الدموية.

لكن هناك شرطاً أساسياً: هذه النتائج تنطبق على القهوة السوداء فقط، وليس على مشروبات القهوة المحلاة بالسكر أو المضاف إليها الكريمة أو بدائلها.

تتمتع القهوة بفوائد صحية عندما تُشرب من دون إضافة المحليات أو الكريمة؛ إذ إن هذه الإضافات «قد تقلل على الأرجح من فوائدها الصحية»، بحسب بيان صحافي صادر عن جمعية القلب الأميركية بشأن الدراسة الجديدة.

وتوصي الجمعية، بشكل عام، بأن يحدّ البالغون من استهلاك الحليب كامل الدسم لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة. ويُعد الحليب كامل الدسم، إلى جانب نصف الكريمة (Half - and - half) الذي يحتوي عليه، من أكثر الإضافات شيوعاً إلى القهوة.

كما تؤكد الدراسة أن طريقة تحضير القهوة تلعب دوراً في فوائدها الصحية.

فمركب الكافيستول (Cafestol)، الموجود في القهوة المحضرة بالمكبس الفرنسي (French press)، والقهوة التركية، والإسبريسو، والقهوة المغلية، يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

في المقابل، لا يُعد ذلك مصدر قلق مع القهوة سريعة التحضير أو القهوة المُحضّرة باستخدام مرشحات ورقية؛ لأنها لا تحتوي على الكافيستول.

لا كمية مثالية تناسب الجميع

ورغم أن شرب خمسة أكواب من القهوة السوداء يومياً قد يكون مناسباً لبعض الأشخاص من حيث الصحة ومستوى النشاط، فإنه لا يناسب الجميع.

فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً ارتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأصحاء، إلا أن هذا الارتباط لم يظهر لدى من يشربون أكثر من ثلاثة أكواب يومياً.

وقال الدكتور غريغوري إم ماركوس، رئيس فريق إعداد البيان العلمي وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: «على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن استهلاك الكافيين قد يرتبط ببعض الفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص، فمن المهم أن نتذكر أنه لا توجد توصية واحدة تناسب الجميع بشأن الاستهلاك الآمن للكافيين».

وأوضح ماركوس أن عوامل مثل العمر، والحالة الصحية، والعوامل الوراثية، والأدوية تؤثر في طريقة استقبال الجسم للكافيين، وبالتالي في مدى ملاءمة الكمية التي يتناولها كل شخص.

وأضاف ماركوس: «ما قد يُعد كمية مناسبة لشخص ما، قد يسبب لشخص آخر آثاراً غير مرغوبة، مثل خفقان القلب، أو القلق، أو اضطرابات النوم».

وأشار إلى أن معظم الأشخاص يدركون الكمية المناسبة لهم من الكافيين يومياً، وإذا كنت تفكر في شرب كوب إضافي من القهوة السوداء، فمن المرجح أن يكون ذلك آمناً بالنسبة لك.