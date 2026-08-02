كيف يؤثر تناول الأدوية مع القهوة أو الشاي على امتصاصها؟

يتناول الكثيرون أدويتهم اليومية مع أي مشروب متوفر، سواء كان قهوة الصباح، أو عصيراً طازجاً، أو كوباً من الشاي. لكن هل تعلم أن المشروب الذي تختاره قد يؤثر على فاعلية دوائك؟ فبعض المشروبات قد تقلل من فاعليته، أو تؤخر امتصاصه، أو حتى تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها. دعونا نستعرض ما يجب معرفته قبل تناول حبوبك مع أي مشروب آخر غير الماء.

القهوة والأدوية: مزيج إشكالي؟

قد تكون قهوة الصباح أمراً لا غنى عنه، لكنها لا تتناسب دائماً مع الأدوية؛ فالكافيين منبّه قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مسبباً آثاراً غير متوقعة.

وتُقلل القهوة من حموضة المعدة، مما قد يُؤثر على امتصاص الأدوية. ويُعد هذا الأمر مصدر قلق بالنسبة لأدوية مثل هرمونات الغدة الدرقية (ليفوثيروكسين)، وأدوية هشاشة العظام (أليندرونات)، وفقاً لما ذكره موقع «صيدلية سانوميد» الكندي.

وكذلك يتم استقلاب بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب (فلوفوكسامين، أميتريبتيلين)، وبعض أدوية ضغط الدم (بروبرانولول)، بشكل أسرع عند تناولها مع الكافيين، مما يُقلل من فاعليتها.

ويُمكن للقهوة أن تُضاعف التأثيرات المُنشطة لبعض الأدوية، مما يُؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، أو الشعور بالتوتر، أو الأرق. ينطبق هذا بشكل خاص على أدوية الربو (ثيوفيلين)، ومزيلات الاحتقان (سودوإيفيدرين).

كما يمكن للقهوة أن تعوق امتصاص الحديد؛ لذا إذا كنت تتناول مُكملات الحديد، فانتظر ساعة على الأقل قبل أو بعد شرب القهوة.

وإذا كنت تتناول دواءً في الصباح، فانتظر من 30 إلى 60 دقيقة بعد شرب القهوة قبل تناول الحبوب لتجنب التفاعلات الدوائية.

العصائر والأدوية: خطر خفي

قد تبدو العصائر خياراً غير ضار، لكن بعضها قد يُغير امتصاص الدواء بشكل ملحوظ، مما يزيد أو يُقلل من فاعليته.

عصير الجريب فروت: أسوأ مُسبب للمشاكل الدوائية؛ إذ يُعرف عصير الجريب فروت بتأثيره السلبي على استقلاب الأدوية. فهو يُثبط إنزيماً في الكبد (CYP3A4) يُساعد على تكسير بعض الأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدواء في الدم. وهذا بدوره قد يجعل الأدوية أكثر فاعلية، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية.

الأدوية التي تتفاعل مع عصير الجريب فروت:

أدوية الكوليسترول (الستاتينات/ سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، لوفاستاتين)، وأدوية ضغط الدم (نيفيديبين، فيلوديبين)، وأدوية القلق (ديازيبام، ميدازولام)، وأدوية زراعة الأعضاء (تاكروليموس، سيكلوسبورين)، وبعض أدوية الحساسية (فيكسوفينادين/ أليجرا)، حتى كوب واحد من عصير الجريب فروت قد يُغير مستويات الدواء في الجسم لمدة تصل إلى 24 ساعة!

عصائر أخرى يجب الحذر منها:

عصير التوت البري: قد يزيد من تأثير مميعات الدم (الوارفارين)، مما يؤدي إلى زيادة خطر النزيف.

عصير البرتقال: قد يُقلل من امتصاص بعض أدوية الحساسية مثل فيكسوفينادين (أليجرا).

عصير التفاح: قد يُؤثر على امتصاص بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين وليفوفلوكساسين.

إذا كان دواؤك يتفاعل مع العصير، فالتزم بالماء، وانتظر 4 ساعات على الأقل قبل أو بعد شرب العصير.

الشاي والأدوية: تفاعل معقد بشكلٍ مدهش

قد يبدو الشاي، وخاصةً شاي الأعشاب، خياراً آمناً، لكن بعض أنواعه تحتوي على مركبات تتداخل مع الأدوية.

الشاي المحتوي على الكافيين (الشاي الأسود، الأخضر، الأبيض) مثل القهوة، يمكن أن يؤثر الشاي المحتوي على الكافيين على استقلاب الأدوية، مما يزيد أو يقلل من فاعليتها. يحتوي الشاي الأخضر تحديداً على الكاتيكينات، التي قد تقلل من فاعلية بعض الأدوية.

التفاعلات التي يجب الانتباه إليها:

الشاي الأخضر ومميعات الدم (الوارفارين): يحتوي الشاي الأخضر على فيتامين «ك»، الذي يمكن أن يقلل من فاعلية الوارفارين، ويزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

الشاي الأسود ومكملات الحديد: تقلل التانينات الموجودة في الشاي الأسود من امتصاص الحديد عن طريق الارتباط به.

الشاي والمهدئات: قد يؤدي الجمع بين أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين وحبوب النوم أو المهدئات إلى تقليل تأثيرها المهدئ.

شاي الأعشاب: ليس آمناً دائماً، مثل شاي البابونج ونبات الناردين؛ فقد يُعزز تأثير المهدئات، مما يؤدي إلى نعاس مفرط.

شاي النعناع: قد يتداخل مع أدوية ارتجاع المريء مثل أوميبرازول.

شاي جذر عرق السوس: قد يرفع ضغط الدم ويتداخل مع الكورتيكوستيرويدات.

تحقق دائماً مما إذا كان الشاي يحتوي على أعشاب قد تتفاعل مع دوائك. إذا كنت غير متأكد، فاشرب الماء.

إذن، ما هو أفضل مشروب لتناول الدواء؟

الماء هو الخيار الأمثل دائما؛ فهو السائل الوحيد الآمن عالمياً لتناوله مع الأدوية. وهو يضمن ذوبان الأقراص بشكل صحيح وعدم تفاعلها مع أي مركبات في مشروبك.

وإليك بعض النصائح:

تناول الأدوية مع كوب كامل من الماء إلا إذا وُصف لك غير ذلك.

تجنب القهوة إذا كنت تتناول الحديد أو أدوية الغدة الدرقية أو مضادات الاكتئاب.

تجنب عصير الجريب فروت إذا كنت تتناول أدوية الكوليسترول أو ضغط الدم أو القلق.

انتبه لتفاعلات الشاي مع مميعات الدم، والمهدئات، ومكملات الحديد.

انتظر 4 ساعات على الأقل قبل أو بعد شرب العصير إذا كنت تتناول أدوية تتأثر به.

في المرة القادمة التي تتناول فيها دواءك، فكّر ملياً قبل شرب أي شيء آخر غير الماء؛ فسيشكرك جسمك على ذلك.