الأفوكادو لمرضى القلب... هل تساعد في خفض الكوليسترول؟

يُعد الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي قد تلعب دوراً في دعم صحة القلب، بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، والألياف، والبوتاسيوم. وتشير دراسات إلى أن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة الأوعية الدموية.

لكن رغم فوائده المحتملة، لا يُعد الأفوكادو علاجاً لأمراض القلب، كما أن تناوله يجب أن يكون باعتدال، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم قيود غذائية أو يحتاجون إلى التحكم في السعرات الحرارية.

الدهون الصحية في الأفوكادو قد تدعم القلب

يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي نوع من الدهون ارتبط في الأبحاث بتحسين صحة القلب عند استخدامها بديلاً عن الدهون المشبعة الموجودة في بعض الأطعمة مثل اللحوم الدسمة والزبدة.

وتساعد هذه الدهون الصحية في دعم مستويات الكوليسترول من خلال المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مع الحفاظ على مستويات أفضل من الكوليسترول الجيد (HDL) عند اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام.

كما أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يُعد من التوصيات الغذائية الشائعة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف في الأفوكادو تساعد في التحكم بالكوليسترول

يُعتبر الأفوكادو مصدراً جيداً للألياف الغذائية، التي تلعب دوراً مهماً في صحة القلب والجهاز الهضمي.

وتساعد الألياف القابلة للذوبان خصوصاً في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ما قد يساهم في تحسين ملف الدهون في الدم.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر قد يدعم الحفاظ على وزن صحي، أحد العوامل المهمة لصحة القلب.

البوتاسيوم قد يساعد في ضبط ضغط الدم

يحتوي الأفوكادو على كميات جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد الجسم في الحفاظ على توازن السوائل ودعم وظائف العضلات والأعصاب.

ويرتبط الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم ضمن نظام غذائي متوازن بالمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم، خصوصاً عند تقليل تناول الصوديوم.

مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من الضرر

يحتوي الأفوكادو أيضاً على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، مثل الكاروتينات وفيتامين «هـ»، التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويُعتقد أن الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة يساهمان في تطور عدد من أمراض القلب، لذلك فإن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد يكون جزءاً من نمط غذائي داعم للصحة.

هل يمكن لمرضى القلب تناول الأفوكادو يومياً؟

يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بأمراض القلب إدخال الأفوكادو ضمن نظامهم الغذائي، لكن الكمية المناسبة تعتمد على الحالة الصحية العامة واحتياجات الجسم.

فرغم أن الدهون الموجودة في الأفوكادو دهون صحية، فإنه يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة نسبياً، لذلك فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة السعرات اليومية.

وينصح خبراء التغذية عادة بجعل الأفوكادو جزءاً من نظام متوازن يشمل الخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، مع تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة.

الأفوكادو داعم لصحة القلب وليس علاجاً

الأفوكادو قد يكون خياراً مفيداً ضمن نمط غذائي صحي للقلب، بفضل الدهون غير المشبعة والألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.

ومع ذلك، فإن صحة القلب تعتمد على النظام الغذائي الكامل ونمط الحياة، وليس على طعام واحد فقط. لذلك يُفضل تناوله باعتدال، واستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية في حال وجود حالات صحية خاصة أو توصيات غذائية محددة.