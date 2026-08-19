مصادر لـ«الشرق الأوسط»: 6 ملايين يورو تنقل بوندارينكو للأهلي

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن التفاصيل المالية لعقد الأوكراني أرتيم بوندارينكو مع النادي الأهلي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لعقد اللاعب 6 ملايين يورو لمدة ثلاثة مواسم.
وحسب المصادر، سيحصل بوندارينكو على مليوني يورو في الموسم الواحد، ليصل إجمالي مستحقاته خلال مدة العقد إلى 6 ملايين يورو.
ويأتي الاتفاق مع اللاعب الأوكراني ضمن تحركات الأهلي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الرياضية على استكمال ملفاتها الفنية للموسم الحالي.
وكان بوندارينكو قد حضر في جدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لاستكمال الإجراءات المرتبطة بانضمامه إلى صفوف الأهلي، قبل بدء مرحلته الجديدة مع الفريق.