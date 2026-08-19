مصادر لـ«الشرق الأوسط»: 6 ملايين يورو تنقل بوندارينكو للأهلي

قال الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية إن صفقة التعاقد مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرز، بمثابة تأكيد على أن إدارة النادي تقدِّم كل ما هو ممكن من أجل مساعدة الفريق لأن يكون قوياً ومنافساً في البطولات «ونحن نعدهم بذلك، وفي الموسم الماضي أظهرنا قدرتنا على ذلك».

وحول إمكانية الزجّ باللاعب تيجاني في المباراة المقبلة أمام الاتحاد، الجمعة، قال: «هذا يعتمد على جاهزيته من جميع النواحي. لسنا متعجلين لأننا سنستفيد من خدماته لهذا الموسم ومواسم أخرى، ولذا سنرى جاهزيته وبعدها نقرر ما نراه مناسباً».

وقال رودجرز إن فريقه يحترم كل الفرق، ومن بينها التي تملك سجلاً وتاريخاً كبيراً، لكن في الوقت نفسه لا يخشاها.

وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين: «الأجواء خلال المباراة ستكون صعبة، في المباراة الماضية اتخذت قراراً مهماً، مثل تغيير خمسة أسماء من أجل توزيع الجهد وتجنب الإرهاق».

وزاد بالقول: «لدي رأي بشأن التوقفات أثناء المباراة لشرب السوائل. أعتقد أنه من المهم أن يتم تعديل وقت التوقف عند الدقيقة 30 في الشوط الأول، لتكون عند الدقيقة 22، أي منتصف الشوط الأول، وليس بعد مضي نصف ساعة. ثماني دقائق وقت مؤثر جداً في ظل هذه الأجواء، ورأينا في كأس العالم الماضية الوقت الذي تم فيه فرض التوقف لشرب الماء والسوائل، وأتمنى أن يتم تطبيقه في منافسات الكرة السعودية، وهذا ينطبق على شوطي المباراة بحيث يتم التوقف منتصف كل شوط، وليس بعد مضي نصف ساعة».

وعن غياب اللاعب المغربي سفيان الكرواني والأحاديث حول عدم قناعته به بعد التعاقد معه صيف هذا العام، رد رودجرز على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «اللاعب حينما جاء إلينا كان موقوفاً (دولياً)، في فترة شهر ديسمبر (كانون الأول)، ولذا كان غيابه أول مباراتين خضناهما أمام الشباب بالدوري والطائي بالكأس بسبب الإيقاف».

وفي رده على سؤال آخر «لـ«الشرق الأوسط»» حول الموعد المحدد لقراره اختيار الأسماء الثمانية للاعبين الأجانب في بطولة الدوري، في ظل وفرة الأسماء الموجود، قال رودجرز: «لدينا عدد كبير من المباريات وحتى قبل إغلاق فترة التسجيل والميركاتو الصيفي سنرى من الأنسب الاستعانة بهم في المسابقات التي نشارك بها».