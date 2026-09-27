سبيرتسيان يتصدر صُنّاع الفرص في الدوري السعودي... ومنافسة قوية من ماني وميدران

لم تعد المنافسة في الدوري السعودي مقتصرة على سباق الهدافين، بعدما تحولت صناعة الفرص إلى أحد أبرز مؤشرات التأثير الهجومي للاعبين. ومع تزايد القوة الهجومية للأندية واستقطاب نجوم جدد، بات صُنّاع اللعب يؤدون دوراً محورياً في حسم المباريات وصناعة الفارق.

وشهدت الجولات السبع الأولى من الموسم الحالي تألق عدد من الأسماء التي جمعت بين صناعة الفرص والمساهمة المباشرة في تسجيل الأهداف، لتشتعل المنافسة على لقب أفضل صانع لعب في المسابقة.

وفي هذا السياق، سلّط الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين الضوء على أبرز خمسة لاعبين في صناعة الفرص خلال الجولات السبع الأولى من موسم 2026-2027، في قائمة تصدرها لاعب الأهلي الجديد إدوارد سبيرتسيان، وشهدت حضور لاعبين من النصر والهلال والاتفاق.

وأوضح التقرير أن الاهتمام ينصب عادة على المهاجمين الذين يسجلون الأهداف ويحصدون الجوائز، بينما لا يحظى اللاعبون الذين يصنعون الفرص بالتقدير نفسه، رغم الدور الحاسم الذي يؤدونه في نجاح زملائهم أمام المرمى.

سبيرتسيان يقود إمدادات الأهلي الهجومية

تصدر الدولي الأرميني إدوارد سبيرتسيان القائمة بعدما صنع 23 فرصة، متقدماً بفارق يقارب 20 في المائة على أقرب منافسيه. وأسهم الوافد الجديد في تسجيل هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين، ليصبح أحد أبرز العناصر الداعمة للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي يتصدر سباق الهدافين برصيد 10 أهداف في سبع مباريات.

البرتغالي جواو فيليكس (نادي النصر)

ثنائي النصر يواصل التألق

جاء السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني برصيد 19 فرصة، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما خلال الجولات السبع الأولى. ويخوض ماني موسمه الرابع مع النصر، تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي تولى المهمة في يوليو (تموز) خلفاً لخورخي خيسوس.

أما البرتغالي جواو فيليكس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فصنع 17 فرصة، رغم عدم تكراره بدايته التهديفية القوية في الموسم السابق.

واستعاد التقرير مساهمته الحاسمة في فوز النصر على الاتفاق 3-2، بعدما صنع هدفين خلال ثلاث دقائق، ليساعد فريقه على قلب تأخره بهدفين إلى انتصار رغم اللعب بعشرة لاعبين.

الإسباني ألفارو ميدران يتألق مع الاتفاق (الدوري السعودي)

ميدران يصنع الفارق مع الاتفاق

واصل الإسباني ألفارو ميدران تقديم مستوياته المؤثرة، بصناعته 19 فرصة وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة، ليتقاسم صدارة قائمة التمريرات الحاسمة. وسجل ميدران هدفين أيضاً، ليشارك بصورة مباشرة في خمسة من أهداف الاتفاق الـ11 هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس.

سامرفيل يعزز القوة الهجومية للهلال

احتل الهولندي كريسينسيو سامرفيل المركز الرابع برصيد 17 فرصة، بعدما سجل هدفين وصنع ثلاثة منذ انضمامه إلى الهلال. وكان سامرفيل قد وصل إلى الفريق السعودي عقب مشاركته في كأس العالم 2026، التي سجل خلالها هدفين وصنع آخر مع منتخب هولندا.

وأشار التقرير إلى القوة الهجومية للهلال، متصدر الدوري، بعدما سدد لاعبوه 115 كرة خلال أول سبع جولات، بفارق 30 تسديدة عن أقرب منافسيه، وبمتوسط يتجاوز 16 تسديدة في المباراة الواحدة.

وبذلك يمتلك الأهلي اللاعب الأكثر صناعة للفرص، لكن النصر هو النادي الوحيد الذي يضم لاعبين ضمن الخمسة الأوائل، بوجود ماني وفيليكس، اللذين صنعا معاً 36 فرصة خلال أول سبع جولات.