نوريس يتعرض لإساءات إلكترونية بعد مطالبته بإيقاف كولابينتو

تعرّض السائق البريطاني لاندو نوريس لإساءات إلكترونية عنيفة عبر شبكة الإنترنت، بعدما طالب بإيقاف السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو في سباقات الفورمولا 1.

وطالب نوريس، سائق مكلارين، الذي ينافس على بطولة العالم للسائقين بمعاقبة كولابينتو بعدما تسبب الأخير في حادث تصادم شمل 3 سيارات، ليضطر السائق البريطاني للانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

لكن تصريحات لاندو نوريس أثارت موجة من الغضب ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها من أنصار كولابينتو.

واعترف كولابينتو بمسؤوليته عن الحادث، وسيتعرض لعقوبة تراجعه 5 مراكز على شبكة الانطلاق في الجولة المقبلة.

وردّ فريق ألبين الذي ينتمي له كولابينتو على هذه الإساءات ببيان رسمي الأحد، يقول: «الحديث مجدداً عن الكراهية والإساءات الإلكترونية التي انتشرت عقب سباق جائزة أذربيجان الكبرى يبقى أمراً ضرورياً رغم أن الإساءات لم تكن موجهة لنا أو لأحد سائقينا، بل طالت مجتمع فورمولا 1 ومنافسينا الذين نحترمهم ونستمتع بمنافستهم».

وأضاف البيان: «نكرر استنكارنا لردود فعل بعض المشجعين على شبكة الإنترنت، ونتضامن مع فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وباقي الفرق للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت متكررة بشكل لا يمكن إغفاله».

وبعد انسحابه من سباق أذربيجان، تخلّف نوريس بفارق 116 نقطة عن الإيطالي كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام في بطولة السائقين، لتتبدد آمال البريطاني في الحفاظ على لقبه.

في المقابل، حقق البريطاني الآخر جورج راسل فوزه الثالث هذا الموسم، ليقلص الفارق الذي يتصدر به أنتونيلي من 81 نقطة إلى 66 نقطة، علماً بأنه يتبقى 8 جولات هذا الموسم، و208 نقاط محتملة.