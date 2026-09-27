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الرياضة رياضة عالمية

نوريس يتعرض لإساءات إلكترونية بعد مطالبته بإيقاف كولابينتو

سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس (أ.ب)
سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس (أ.ب)
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نوريس يتعرض لإساءات إلكترونية بعد مطالبته بإيقاف كولابينتو

سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس (أ.ب)
سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس (أ.ب)

تعرّض السائق البريطاني لاندو نوريس لإساءات إلكترونية عنيفة عبر شبكة الإنترنت، بعدما طالب بإيقاف السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو في سباقات الفورمولا 1.

وطالب نوريس، سائق مكلارين، الذي ينافس على بطولة العالم للسائقين بمعاقبة كولابينتو بعدما تسبب الأخير في حادث تصادم شمل 3 سيارات، ليضطر السائق البريطاني للانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

لكن تصريحات لاندو نوريس أثارت موجة من الغضب ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها من أنصار كولابينتو.

واعترف كولابينتو بمسؤوليته عن الحادث، وسيتعرض لعقوبة تراجعه 5 مراكز على شبكة الانطلاق في الجولة المقبلة.

وردّ فريق ألبين الذي ينتمي له كولابينتو على هذه الإساءات ببيان رسمي الأحد، يقول: «الحديث مجدداً عن الكراهية والإساءات الإلكترونية التي انتشرت عقب سباق جائزة أذربيجان الكبرى يبقى أمراً ضرورياً رغم أن الإساءات لم تكن موجهة لنا أو لأحد سائقينا، بل طالت مجتمع فورمولا 1 ومنافسينا الذين نحترمهم ونستمتع بمنافستهم».

وأضاف البيان: «نكرر استنكارنا لردود فعل بعض المشجعين على شبكة الإنترنت، ونتضامن مع فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وباقي الفرق للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت متكررة بشكل لا يمكن إغفاله».

وبعد انسحابه من سباق أذربيجان، تخلّف نوريس بفارق 116 نقطة عن الإيطالي كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام في بطولة السائقين، لتتبدد آمال البريطاني في الحفاظ على لقبه.

في المقابل، حقق البريطاني الآخر جورج راسل فوزه الثالث هذا الموسم، ليقلص الفارق الذي يتصدر به أنتونيلي من 81 نقطة إلى 66 نقطة، علماً بأنه يتبقى 8 جولات هذا الموسم، و208 نقاط محتملة.

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«كأس ليفر»: زفيريف يحسم تتويج منتخب أوروبا باللقب

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
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«كأس ليفر»: زفيريف يحسم تتويج منتخب أوروبا باللقب

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)

واصل الألماني ألكسندر زفيريف تألقه وإثبات جدارته بأنه أفضل لاعبي العالم في التنس خلال الفترة الأخيرة، بمساهمته في تتويج منتخب أوروبا بلقب كأس ليفر في لندن، على حساب منتخب العالم، ليمنح منافسه الإسباني كارلوس ألكاراس راحة إضافية.

وكان ألكاراس قد أشاد بقدرات زفيريف، الذي توج مؤخراً بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» قبل انطلاق منافسات كأس ليفر التي تقام بنظام بطولة كأس رايدر نفسه.

لكن اللاعب الألماني خسر في منافسات الزوجي الجمعة، كما أهدر عدة فرص لحسم اللقب أمام الأسترالي أليكس دي مينور، السبت.

وأعاد ألكاراس الزخم لمنتخب أوروبا في ختام منافسات اليوم الثاني، قبل أن يتعاون زفيريف مع النرويجي كاسبر رود لتحقيق الفوز في مباراة الزوجي، ليجعل منتخب أوروبا على بُعد فوزين فقط من حسم اللقب قبل انطلاق منافسات الأحد.

منتخب أوروبا يحتفل بكأس ليفر بعد الفوز على منتخب العالم (رويترز)

واقترب منتخب أوروبا خطوة إضافية نحو اللقب بفوز الإيطالي فلافيو كوبولي والتشيكي جاكوب مينشيك في مباراة الزوجي على ثنائي منتخب العالم، الأميركي تايلور فريتز ودي مينور، ليصبح الطريق ممهداً أمام زفيريف لكسر سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لمنتخب أوروبا في النسخ الأربع الماضية.

وبعد مواجهة صعبة أمام الأميركي الواعد، ليرنر تيين، الذي يشارك في كأس ليفر لأول مرة، ورغم جاهزية ألكاراس لخوض مباراة إضافية، لكن زفيريف حسم المواجهة لصالحه بالفوز 7-6 و6-3، ليقود منتخب أوروبا للتفوق بنتيجة 13-5، والتتويج باللقب في حضور السويسري روجر فيدرر، أحد مؤسسي البطولة.

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الرياضة تنس بريطانيا
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فاسور رئيس فيراري محبط من «التكهنات حول مستقبله»

فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
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فاسور رئيس فيراري محبط من «التكهنات حول مستقبله»

فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)
فريد فاسور رئيس فيراري (رويترز)

وصف فريد فاسور، رئيس فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، التكهنات المحيطة بمستقبله بأنها «محبطة»، وذلك بعد أن أثارت تعليقات كريستيان هورنر رئيس ريد بول السابق، في إحدى المقابلات، شائعات حول احتمال انتقال البريطاني إلى الفريق الإيطالي.

وقال هورنر، الذي أقيل من ريد بول في يوليو (تموز) من العام الماضي، لصحيفة «ذا تايمز» في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، إن فيراري سيكون الفريق الوحيد الذي سيفكر في الانضمام إليه دون أن يتضمن العرض حصة في ملكية الفريق.

ثم وصف الفريق بأنه «الحلم» و«عملاق فورمولا 1 النائم».

وقال فاسور الذي تولى منصب رئيس فيراري في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى السبت: «لا نعمل في هدوء تام. بالنسبة لي أولاً، ولجميع أفراد الفريق، ولوسائل الإعلام، ولأن 50 في المائة من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع، أعتقد أن الوضع محبط بعض الشيء».

وترأس هورنر، الذي عاد إلى حلبات فورمولا 1 خلال سباق الجائزة الكبرى البريطاني بعد عام من إقالته في 2025، فريق ريد بول لمدة 20 عاماً.

وقاده إلى الفوز بثمانية ألقاب في بطولة العالم للسائقين، أربعة مع سيباستيان فيتيل ومثلها مع ماكس فرستابن، وستة ألقاب في بطولة الصانعين.

وتصدر هورنر (52 عاماً) عناوين الأخبار أيضاً في عام 2024 بعد أن اتهمته موظفة بارتكاب سلوك غير لائق، لكن تمت تبرئته من هذه التهمة بعد إجراء تحقيق.

واستمرت التكهنات حول عودة هورنر إلى فورمولا 1 منذ إقالته، إذ ارتبط البريطاني بشكل خاص بفريق ألبين المملوك لشركة «رينو»، وفريق أستون مارتن الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له.

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نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
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نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)
نيوزيلندا هزمت الصين بثلاثية وديّاً (منتخب نيوزيلندا)

تلقى منتخب الصين خسارة قاسية ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة «كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2027»، المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وخسر المنتخب الصيني صفر - 3 أمام منتخب نيوزيلندا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأحد.

وافتتح تايلر بيندون التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكراً في الدقيقة الـ4، وأضاف زميلاه بن واين وأوين باركر برايس الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ29 والـ82 على الترتيب.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لتحضيرات منتخب الصين للمسابقة القارية، التي تنطلق مطلع العام المقبل، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات سوريا وإيران وقرغيزستان.

في المقابل، كان هذا هو الظهور الأول لمنتخب نيوزيلندا بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، صيف العام الحالي، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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