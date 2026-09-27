نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

تلقى منتخب الصين خسارة قاسية ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة «كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2027»، المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية.
وخسر المنتخب الصيني صفر - 3 أمام منتخب نيوزيلندا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الأحد.
وافتتح تايلر بيندون التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكراً في الدقيقة الـ4، وأضاف زميلاه بن واين وأوين باركر برايس الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ29 والـ82 على الترتيب.
وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لتحضيرات منتخب الصين للمسابقة القارية، التي تنطلق مطلع العام المقبل، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات سوريا وإيران وقرغيزستان.
في المقابل، كان هذا هو الظهور الأول لمنتخب نيوزيلندا بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، صيف العام الحالي، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.