نيوزيلندا تقسو على الصين بثلاثية وديّاً

وصف فريد فاسور، رئيس فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، التكهنات المحيطة بمستقبله بأنها «محبطة»، وذلك بعد أن أثارت تعليقات كريستيان هورنر رئيس ريد بول السابق، في إحدى المقابلات، شائعات حول احتمال انتقال البريطاني إلى الفريق الإيطالي.

وقال هورنر، الذي أقيل من ريد بول في يوليو (تموز) من العام الماضي، لصحيفة «ذا تايمز» في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، إن فيراري سيكون الفريق الوحيد الذي سيفكر في الانضمام إليه دون أن يتضمن العرض حصة في ملكية الفريق.

ثم وصف الفريق بأنه «الحلم» و«عملاق فورمولا 1 النائم».

وقال فاسور الذي تولى منصب رئيس فيراري في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى السبت: «لا نعمل في هدوء تام. بالنسبة لي أولاً، ولجميع أفراد الفريق، ولوسائل الإعلام، ولأن 50 في المائة من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع، أعتقد أن الوضع محبط بعض الشيء».

وترأس هورنر، الذي عاد إلى حلبات فورمولا 1 خلال سباق الجائزة الكبرى البريطاني بعد عام من إقالته في 2025، فريق ريد بول لمدة 20 عاماً.

وقاده إلى الفوز بثمانية ألقاب في بطولة العالم للسائقين، أربعة مع سيباستيان فيتيل ومثلها مع ماكس فرستابن، وستة ألقاب في بطولة الصانعين.

وتصدر هورنر (52 عاماً) عناوين الأخبار أيضاً في عام 2024 بعد أن اتهمته موظفة بارتكاب سلوك غير لائق، لكن تمت تبرئته من هذه التهمة بعد إجراء تحقيق.

واستمرت التكهنات حول عودة هورنر إلى فورمولا 1 منذ إقالته، إذ ارتبط البريطاني بشكل خاص بفريق ألبين المملوك لشركة «رينو»، وفريق أستون مارتن الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له.