«مونديال أندية اليد»: برشلونة الإسباني يهزم الزمالك المصري

واصل فريق برشلونة الإسباني حامل لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سلسلة انتصاراته في نسخة العام الجاري من البطولة بفوزه على الزمالك المصري، الأحد.

أنهى الفريق الكاتالوني المباراة لصالحه بنتيجة 39 - 29.

وفرض برشلونة سيطرة كاملة على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول متفوقاً بفارق 8 أهداف بنتيجة 20 - 12.

بهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك بنقطتين في المركز الثاني.

وفي وقت سابق الأحد، فاز بينيروس البرازيلي على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 37 – 22، ليحقق انتصاره الأول، ويرفع رصيده إلى نقطتين، بينما بقي الفريق المغربي بلا رصيد.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على لوس أنجلوس الأميركي بنتيجة 40 - 17 في الدور التمهيدي، ليصعد لدور المجموعات الرئيسي.

وفي الجولة الأولى من دور المجموعات، فاز الزمالك على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42 - 17.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، يلعب فيزبريم المجري ضد فوكس برلين الألماني، والأهلي المصري ضد برقان الكويتي ضمن منافسات المجموعة الثانية.