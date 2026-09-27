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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: العراق تقدم وحيداً بطلب استضافة «خليجي 28»

أنباء عن رغبة «عمانية - بحرينية» في المنافسة... ودراسة لإعادة تطبيق نظام التناوب

مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: العراق تقدم وحيداً بطلب استضافة «خليجي 28»

مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعه، ظهر الاثنين، بفندق «رافلز» في مدينة جدة، وذلك على هامش بطولة «خليجي 27».

ويأتي ملف استضافة بطولة «خليجي 28» على رأس أجندة الاجتماع؛ حيث تقدم العراق وحيداً بطلب رسمي لاستضافة البطولة، وهو ما أكده محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات سابقة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود رغبة أولية لدى كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان لبحث تقديم طلب استضافة خلال الساعات المقبلة، دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.

وأفادت مصادر مطلعة بوجود دراسة لإعادة تطبيق نظام التناوب بين الدول لاستضافة بطولة الخليج، بدلاً من نظام تقديم الطلبات المعمول به حالياً.

واستضافت الإمارات آخر نسخة عام 2007، فيما استضافت سلطنة عُمان آخر نسخة عام 2009، بينما استضافت مملكة البحرين آخر نسخة عام 2013، فيما استضافت المملكة نسختي 2014 و2026 مقابل نسختين للكويت 2017 و2024، فيما استضاف العراق نسخة 2023 في البصرة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان مرور البطولة على أغلب دول الخليج، لما لها من أثر كبير في تطوير المنشآت الرياضية ودعم الممارسين الرياضيين في المنطقة وتعزيز السياحة في كل دولة، مع تحديد دولة بديلة في حال تعذر الاستضافة.

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الرياضة رياضة عربية

«مونديال أندية اليد»: برشلونة الإسباني يهزم الزمالك المصري

برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
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«مونديال أندية اليد»: برشلونة الإسباني يهزم الزمالك المصري

برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)

واصل فريق برشلونة الإسباني حامل لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سلسلة انتصاراته في نسخة العام الجاري من البطولة بفوزه على الزمالك المصري، الأحد.

أنهى الفريق الكاتالوني المباراة لصالحه بنتيجة 39 - 29.

وفرض برشلونة سيطرة كاملة على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول متفوقاً بفارق 8 أهداف بنتيجة 20 - 12.

بهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك بنقطتين في المركز الثاني.

وفي وقت سابق الأحد، فاز بينيروس البرازيلي على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 37 – 22، ليحقق انتصاره الأول، ويرفع رصيده إلى نقطتين، بينما بقي الفريق المغربي بلا رصيد.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على لوس أنجلوس الأميركي بنتيجة 40 - 17 في الدور التمهيدي، ليصعد لدور المجموعات الرئيسي.

وفي الجولة الأولى من دور المجموعات، فاز الزمالك على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42 - 17.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، يلعب فيزبريم المجري ضد فوكس برلين الألماني، والأهلي المصري ضد برقان الكويتي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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الرياضة برشلونة نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: الإصابة تبعد برشم عن نهائي الوثب العالي

الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
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«آسياد 2026»: الإصابة تبعد برشم عن نهائي الوثب العالي

الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)

حَرمت الإصابة البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي، المقرر الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» في آيتشي - ناغويا باليابان.

وكانت الأنظار متجهة إلى مشاركة برشم، في ظل التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في «الآسياد» وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.

ويمتلك برشم 3 ميداليات ذهبية في «الألعاب الآسيوية»، أحرزها في غوانغجو بالصين عام 2010، وإنشون بكوريا الجنوبية عام 2014، قبل أن يغيب عن نسخة جاكرتا في 2018 بسبب الإصابة، ثم يعود ليحرز الذهبية في هانغتشو بالصين عام 2022.

وسجل برشم ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة (2.35 متر) خلال «دورة الألعاب الآسيوية» السابقة، وكان يتطلع في النسخة الحالية إلى مواصلة حضوره على منصة التتويج وتعزيز سجله التاريخي في الألعاب الآسيوية.

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دورة الألعاب الآسيوية قطر
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: البحرينية غروزيو تحرز برونزية في رفع الأثقال

البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
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«آسياد 2026»: البحرينية غروزيو تحرز برونزية في رفع الأثقال

البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)

أحرزت البحرينية إنغريد غروزيو الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كيلوغراماً، الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

ورفعت غروزيو رصيد البحرين في الدورة إلى 12 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، لتحتل المركز الـ8 في الترتيب العام.

وتُعد غروزيو، الكولومبية الأصل والبالغة 20 عاماً، من أبرز المواهب الآسيوية والعالمية، بعدما أحرزت 3 ميداليات في «بطولة العالم لرفع الأثقال» العام الماضي بالنرويج، هي: فضية النتر، وبرونزية الخطف، وبرونزية المجموع الكلي.

وذهبت الميدالية الذهبية إلى الكورية الشمالية هيانغ سونغ، بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي بتسجيلها مجموع 273 كيلوغراماً في الخطف والنتر، فيما نالت التايوانية تشن ون هواي الفضية.

وباتت هذه هي الذهبية الـ6 لكوريا الشمالية في «دورة الألعاب الآسيوية» الحالية، وجميعها تحققت في منافسات رفع الأثقال.

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