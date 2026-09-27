«آسياد 2026»: الإصابة تبعد برشم عن نهائي الوثب العالي

حَرمت الإصابة البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي، المقرر الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» في آيتشي - ناغويا باليابان.
وكانت الأنظار متجهة إلى مشاركة برشم، في ظل التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في «الآسياد» وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.
ويمتلك برشم 3 ميداليات ذهبية في «الألعاب الآسيوية»، أحرزها في غوانغجو بالصين عام 2010، وإنشون بكوريا الجنوبية عام 2014، قبل أن يغيب عن نسخة جاكرتا في 2018 بسبب الإصابة، ثم يعود ليحرز الذهبية في هانغتشو بالصين عام 2022.
وسجل برشم ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة (2.35 متر) خلال «دورة الألعاب الآسيوية» السابقة، وكان يتطلع في النسخة الحالية إلى مواصلة حضوره على منصة التتويج وتعزيز سجله التاريخي في الألعاب الآسيوية.