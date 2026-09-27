«آسياد 2026»: البحرينية غروزيو تحرز برونزية في رفع الأثقال

أحرزت البحرينية إنغريد غروزيو الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كيلوغراماً، الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.
ورفعت غروزيو رصيد البحرين في الدورة إلى 12 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، لتحتل المركز الـ8 في الترتيب العام.
وتُعد غروزيو، الكولومبية الأصل والبالغة 20 عاماً، من أبرز المواهب الآسيوية والعالمية، بعدما أحرزت 3 ميداليات في «بطولة العالم لرفع الأثقال» العام الماضي بالنرويج، هي: فضية النتر، وبرونزية الخطف، وبرونزية المجموع الكلي.
وذهبت الميدالية الذهبية إلى الكورية الشمالية هيانغ سونغ، بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي بتسجيلها مجموع 273 كيلوغراماً في الخطف والنتر، فيما نالت التايوانية تشن ون هواي الفضية.
وباتت هذه هي الذهبية الـ6 لكوريا الشمالية في «دورة الألعاب الآسيوية» الحالية، وجميعها تحققت في منافسات رفع الأثقال.