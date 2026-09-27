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«آسياد 2026»: البحرينية غروزيو تحرز برونزية في رفع الأثقال

البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
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«آسياد 2026»: البحرينية غروزيو تحرز برونزية في رفع الأثقال

البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)
البحرينية إنغريد غروزيو (الاتحاد البحريني لرفع الأثقال)

أحرزت البحرينية إنغريد غروزيو الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كيلوغراماً، الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

ورفعت غروزيو رصيد البحرين في الدورة إلى 12 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، لتحتل المركز الـ8 في الترتيب العام.

وتُعد غروزيو، الكولومبية الأصل والبالغة 20 عاماً، من أبرز المواهب الآسيوية والعالمية، بعدما أحرزت 3 ميداليات في «بطولة العالم لرفع الأثقال» العام الماضي بالنرويج، هي: فضية النتر، وبرونزية الخطف، وبرونزية المجموع الكلي.

وذهبت الميدالية الذهبية إلى الكورية الشمالية هيانغ سونغ، بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي بتسجيلها مجموع 273 كيلوغراماً في الخطف والنتر، فيما نالت التايوانية تشن ون هواي الفضية.

وباتت هذه هي الذهبية الـ6 لكوريا الشمالية في «دورة الألعاب الآسيوية» الحالية، وجميعها تحققت في منافسات رفع الأثقال.

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دورة الألعاب الآسيوية البحرين

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«آسياد 2026»: الإصابة تبعد برشم عن نهائي الوثب العالي

الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
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«آسياد 2026»: الإصابة تبعد برشم عن نهائي الوثب العالي

الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)
الإصابة تحرم البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي (رويترز)

حَرمت الإصابة البطل القطري معتز برشم من خوض نهائي مسابقة الوثب العالي، المقرر الأحد، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» في آيتشي - ناغويا باليابان.

وكانت الأنظار متجهة إلى مشاركة برشم، في ظل التوقعات المعقودة عليه لمواصلة إنجازاته في «الآسياد» وإضافة ميدالية جديدة إلى سجله الحافل.

ويمتلك برشم 3 ميداليات ذهبية في «الألعاب الآسيوية»، أحرزها في غوانغجو بالصين عام 2010، وإنشون بكوريا الجنوبية عام 2014، قبل أن يغيب عن نسخة جاكرتا في 2018 بسبب الإصابة، ثم يعود ليحرز الذهبية في هانغتشو بالصين عام 2022.

وسجل برشم ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة (2.35 متر) خلال «دورة الألعاب الآسيوية» السابقة، وكان يتطلع في النسخة الحالية إلى مواصلة حضوره على منصة التتويج وتعزيز سجله التاريخي في الألعاب الآسيوية.

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دورة الألعاب الآسيوية قطر
الرياضة رياضة عربية

الصبحي: نتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة… ولا أعذار

فرصة عمان بالتأهل قائمة على حسابات الجولة الأخيرة (المنتخب العماني)
فرصة عمان بالتأهل قائمة على حسابات الجولة الأخيرة (المنتخب العماني)
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الصبحي: نتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة… ولا أعذار

فرصة عمان بالتأهل قائمة على حسابات الجولة الأخيرة (المنتخب العماني)
فرصة عمان بالتأهل قائمة على حسابات الجولة الأخيرة (المنتخب العماني)

أقر عصام الصبحي، لاعب المنتخب العماني، بتحمل لاعبي فريقه المسؤولية كاملة عن الخسارة الثقيلة أمام المنتخب السعودي، مؤكداً أن التغييرات التي طرأت على صفوف المنتخب ووجود عدد من العناصر الشابة لا يمكن أن تكون مبرراً للنتيجة.

وقال الصبحي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «نحن كمجموعة نتحمل المسؤولية كاملة عن هذه النتيجة الثقيلة علينا. بالتأكيد هناك تغييرات كثيرة في المنتخب، لكن هذا ليس عذراً، وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة، وبإذن الله نستطيع إسعاد جماهيرنا التي تستحق الفرحة».

وعن تأثير دخول عدد كبير من العناصر الجديدة مع المدرب طارق السكتيوي، قال: «عندما تجدد المجموعة، فإنها تحتاج دائماً إلى بعض الوقت للتأقلم، لكن، كما قلت، هذا ليس عذراً. نتحمل المسؤولية كاملة عن هذه النتيجة السلبية، وسنحاول تصحيح الأمور في المباراة المقبلة وإسعاد جماهيرنا».

وأشاد الصبحي بمستوى تنظيم البطولة في السعودية، قائلاً: «التنظيم على أعلى مستوى، وصراحةً البطولة منظمة من جميع النواحي، وكل الأمور مسهلة بالنسبة لنا. نتمنى التوفيق للبطولة، ونأمل أن نواصل فيها إلى أبعد مدى».

وعن الفارق بين اللعب على ملعب الأمير عبد الله الفيصل وملعب «الجوهرة»، أوضح: «أعتقد أن الفارق كان في توقيت المباراة. المباراة الأولى أقيمت عصراً، وكانت الأجواء مختلفة بعض الشيء، أما في الليل فكانت الأجواء أفضل وأكثر مساعدة على اللعب. ومهما كانت الظروف، علينا التأقلم معها وتقديم أفضل ما لدينا».

وحول أرضية الملعبين، قال الصبحي: «أرضية الملعبين جيدة، وبالتأكيد لكل أرضية معاييرها الخاصة، لكنها في النهاية متساوية على المنتخبين، وليست على فريق دون الآخر، وعلينا تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب».

من جانبه، تحدث عبد المجيد البلوشي، لاعب المنتخب العماني، عن أسباب الخسارة، وقال لوسائل الإعلام: «أولاً، أود أن أهنئ المنتخب السعودي على الفوز، فهو منتخب محترم. ربما دخل اللاعبون الشوط الأول بتركيز أقل، واستطاع المنتخب السعودي تسجيل ثلاثة أهداف، وحاولنا تدارك الوضع في الشوط الثاني، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك».

وعن حظوظ المنتخب العماني في التأهل، قال البلوشي: «بالتأكيد لا تزال هناك فرصة، وسندخل المباراة المقبلة بصورة أفضل مما ظهرنا عليه في هذه المباراة، وسنحاول تحقيق الانتصار وتسجيل أكبر عدد من الأهداف».

وعن تحسن أداء المنتخب العماني في الشوط الثاني مقارنة بالأول، قال: «ربما، كما ذكرت، دخل اللاعبون الشوط الأول بتركيز أقل، وفي الشوط الثاني حاولنا تدارك الوضع وتسجيل الأهداف، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك».

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رياضة كأس الخليج سلطنة عمان
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البريكان وكرار يخطفان جائزتي «الديار العربية»

البريكان لحظة تسليمه الجائزة (الشرق الأوسط)
البريكان لحظة تسليمه الجائزة (الشرق الأوسط)
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البريكان وكرار يخطفان جائزتي «الديار العربية»

البريكان لحظة تسليمه الجائزة (الشرق الأوسط)
البريكان لحظة تسليمه الجائزة (الشرق الأوسط)

حصد فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، وكرار نبيل الجنات، لاعب المنتخب العراقي، جائزتي «الديار العربية» لأفضل لاعب في افتتاحية الجولة الثانية من منافسات خليجي 27.

وجاء اختيار البريكان بعد قيادته المنتخب السعودي للفوز على عُمان بثلاثة أهداف دون رد، إذ سجل هدفين خلال المباراة.

وفي المواجهة الأخرى، توج كرار نبيل بجائزة أفضل لاعب بعد فوز المنتخب العراقي على الكويت بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت خمسة أهداف.

وتُمنح جائزة «الديار العربية» لأفضل لاعب في كل مباراة ضمن منافسات البطولة الخليجية التي تحتضنها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر لغاية 6 أكتوبر.

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