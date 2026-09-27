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الرياضة رياضة عالمية

«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
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«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)

أصبح الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف، الأحد، أول رياضي متوّج بميدالية في «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان تَثبت إيجابية فحصه لمادة محظورة.

وكان شافكاتوف، الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ثالث رياضي في الدورة يفشل في اختبار للكشف عن المنشطات.

وأعلنت «الوكالة الدولية للاختبارات» إيقاف شافكاتوف مؤقتاً، بعدما أظهرت نتيجة فحصه وجود مادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وجاءت حالته بعد يوم واحد من ثبوت وجود المادة نفسها في عينة الرياضي التركماني دايانش كيليتييف، الذي شارك في منافسات الكاراتيه.

ويُستخدم «ميلدونيوم» وصفةً طبية لعلاج بعض أمراض القلب، وقد يساعد في تحسين القدرة على التحمل وتسريع تعافي العضلات.

ويحق لشافكاتوف الطعن في قرار إيقافه المؤقت، كما يمكنه طلب تحليل «العينة الثانية (ب)» للتحقق من نتيجة الفحص الأول.

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دورة الألعاب الآسيوية أوزبكستان

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الرياضة رياضة عالمية

شلوتربيك يغيب عن مواجهة اليونان

نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
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شلوتربيك يغيب عن مواجهة اليونان

نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (الثالث من اليسار) خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة اليونان (أ.ف.ب)

يغيب المدافع نيكو شلوتربيك عن مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره اليوناني، مساء اليوم (الأحد)، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تقرَّر استبعاده من قائمة المباراة.

واضطر يورغن كلوب، المدير الفني لألمانيا، إلى استبعاد لاعب من قائمته المكونة من 24 لاعباً، إذ تسمح لوائح البطولة بتسجيل 20 لاعباً و3 حراس مرمى فقط للمباراة.

وخاض شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند، مباراة ألمانيا أمام هولندا كاملة يوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، وذلك بعد عودته أخيراً إلى الملاعب عقب تعافيه من إصابة قوية في الكاحل تعرَّض لها خلال كأس العالم.

ومن المتوقع أن يحل يان أوريل بيسيك، مدافع إنتر ميلان، مكان شلوتربيك إلى جانب جوناثان تاه في خط الدفاع أمام اليونان.

وسيظل شلوتربيك مع المنتخب الألماني استعداداً لمباراتَي صربيا واليونان في البطولة القارية.

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كأس أوروبا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
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الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)
الإثيوبي جوي أدولا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بماراثون برلين (رويترز)

فاز الإثيوبي جوي أدولا بلقب ماراثون برلين، اليوم (الأحد)، مسجلاً زمناً غير رسمي بلغ ساعتين ودقيقتين و50 ثانية.

وحقق أدولا، البالغ من العمر 35 عاماً، انتصاره الثاني في ماراثون برلين، بعدما سبق له الفوز بالسباق عام 2021، ليعود إلى منصة التتويج في العاصمة الألمانية بعد 5 أعوام على لقبه الأول.

وجاء مواطنه الإثيوبي جيميتشو ديدا ديريبا في المركز الثاني، بفارق 28 ثانية عن أدولا، بعدما أنهى الأخير السباق متفوقاً على منافسيه ليحسم اللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وحل التنزاني جابرييل جيرالد جاي في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج في سباق الرجال.

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مونديال ألعاب القوى ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الإثيوبية أسيفا تحرز لقب ماراثون برلين

الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
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الإثيوبية أسيفا تحرز لقب ماراثون برلين

الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)
الإثيوبية تيغيست أسيفا -وسط- خلال مشاركتها في ماراثون برلين (أ.ف.ب)

كادت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا أن تحطم الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات في برلين، الأحد، بعدما حافظت على وتيرة قياسية طوال السباق، قبل أن تعبر خط النهاية وهي تعاني من إصابة.

ورفعت أسيفا من سرعتها خلال الكيلومترات العشرة الأخيرة، ولكنها تراجعت عن الوتيرة القياسية في المراحل الختامية، وبدت وهي تعرج أثناء عبورها خط النهاية.

وأنهت السباق بزمن غير رسمي بلغ ساعتين و11 دقيقة و4 ثوانٍ، لتحقق ثالث أسرع زمن في تاريخ الماراثون، وتحرز لقب برلين للمرة الثالثة.

وفي سباق الرجال، أحرز الإثيوبي غي أدولا اللقب، بعدما أنهى السباق بزمن قدره ساعتان ودقيقتان و50 ثانية.

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مونديال ألعاب القوى ألمانيا