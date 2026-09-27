«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

أصبح الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف، الأحد، أول رياضي متوّج بميدالية في «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان تَثبت إيجابية فحصه لمادة محظورة.

وكان شافكاتوف، الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ثالث رياضي في الدورة يفشل في اختبار للكشف عن المنشطات.

وأعلنت «الوكالة الدولية للاختبارات» إيقاف شافكاتوف مؤقتاً، بعدما أظهرت نتيجة فحصه وجود مادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وجاءت حالته بعد يوم واحد من ثبوت وجود المادة نفسها في عينة الرياضي التركماني دايانش كيليتييف، الذي شارك في منافسات الكاراتيه.

ويُستخدم «ميلدونيوم» وصفةً طبية لعلاج بعض أمراض القلب، وقد يساعد في تحسين القدرة على التحمل وتسريع تعافي العضلات.

ويحق لشافكاتوف الطعن في قرار إيقافه المؤقت، كما يمكنه طلب تحليل «العينة الثانية (ب)» للتحقق من نتيجة الفحص الأول.