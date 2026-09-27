شلوتربيك يغيب عن مواجهة اليونان

يغيب المدافع نيكو شلوتربيك عن مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره اليوناني، مساء اليوم (الأحد)، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تقرَّر استبعاده من قائمة المباراة.

واضطر يورغن كلوب، المدير الفني لألمانيا، إلى استبعاد لاعب من قائمته المكونة من 24 لاعباً، إذ تسمح لوائح البطولة بتسجيل 20 لاعباً و3 حراس مرمى فقط للمباراة.

وخاض شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند، مباراة ألمانيا أمام هولندا كاملة يوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، وذلك بعد عودته أخيراً إلى الملاعب عقب تعافيه من إصابة قوية في الكاحل تعرَّض لها خلال كأس العالم.

ومن المتوقع أن يحل يان أوريل بيسيك، مدافع إنتر ميلان، مكان شلوتربيك إلى جانب جوناثان تاه في خط الدفاع أمام اليونان.

وسيظل شلوتربيك مع المنتخب الألماني استعداداً لمباراتَي صربيا واليونان في البطولة القارية.