كلوب وتاه يدافعان عن فيرتز في وجه الانتقادات

دافع يورغن كلوب؛ المدير الفني للمنتخب الألماني، عن فلوريان فيرتز، صانع ألعاب ليفربول، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه مع الفريق الإنجليزي، معرباً عن أمله في أن يتمكن اللاعب من «أن يكون على طبيعته» مع منتخب بلاده.

ويواجه فيرتز، الذي انتقل إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار)، صعوبة في استعادة المستوى الذي قدمه مع باير ليفركوزن، وذلك منذ انتقاله إلى «آنفيلد» العام الماضي، لكن كلوب رأى أن هناك أسباباً مفهومة وراء ذلك لم تحظ بالاهتمام الكافي.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: «عندما تنظر إلى الصورة كاملة، فستجد أن فلوريان انضم إلى ليفربول في توقيت غير مناسب على الإطلاق بسبب وفاة ديوغو جوتا. انضم إلى فريق في توقيت لم تكن فيه كرة القدم أولوية بالنسبة إلى لاعبيه، وهذا أمر مفهوم تماماً».

وأضاف: «لقد تعلم الكثير من عامه الأول، والآن هناك موسم جديد تحت قيادة مدرب جديد. يقدم مستوى جيداً للغاية من الناحية البدنية، وبدأ الفريق يستعيد تماسكه من جديد. المهاجمون دائماً بحاجة إلى فريق يعمل بشكل جيد من حولهم، وأي شخص يحب كرة القدم لا يزال بإمكانه رؤية مدى تميز فلوريان فيرتز».

وتابع كلوب: «نحتاج إلى التأكد من أن فلوريان يشعر بالراحة هنا ويتمكن من التأقلم مع الدور الذي نتصوره له. نأمل أن يتمكن ببساطة من أن يكون على طبيعته هنا».

بدوره، دافع جوناثان تاه، مدافع بايرن ميونيخ وزميل فيرتز السابق في ليفركوزن، عن زميله في المنتخب الألماني، قائلاً: «أجد أن الطريقة التي تعرض بها للهجوم قاسية للغاية. أعرف نوعية اللاعب الذي هو عليه، وأعلم أنه سيتألق بشكل أكبر. أعرف ما يستطيع القيام به، وفي النهاية سيفهم الجميع ذلك».

كما أشاد تاه بالتأثير السريع لكلوب داخل غرفة ملابس المنتخب الألماني، وقال: «إنها الخبرة التي يجلبها معه من كل فريق دربه؛ ذلك المزيج من المرح والشغف والرغبة المطلقة في الفوز، إلى جانب طريقته في قيادة الفريق. يمكنه حقاً أن يشعل حماسنا».

وأضاف: «أعتقد أنه بعد اجتماعنا الأول، خرج الجميع وهم يفكرون: حسناً، نحن مستعدون الآن لعبور النار معاً».

وختم تاه: «لديه هذه القدرة على توحيد الفريق. رأينا ذلك في الماضي، وهذا من الأمور التي يجيدها بشكل استثنائي، وأعتقد أن هذا أحد أسباب نجاحه الكبير».