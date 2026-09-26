رودري: لا أحد يستطيع سلب مان سيتي نجاحاته المستحقة

قال رودري إن أحداً لا يستطيع أن يسلب لاعبي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم النجاحات التي حققوها، مؤكداً أنه لا يزال يؤمن ببراءة ناديه السابق رغم التقارير التي أفادت بإدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أنباء ظهرت الجمعة هزت عالم كرة القدم، عندما أفادت عدة وسائل إعلام بأن النادي أُدين بارتكاب جميع المخالفات الـ115 التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير (شباط) 2023 باستثناء واحدة.

ونفى مانشستر سيتي دائماً وبشدة هذه الاتهامات، وقال متحدث باسم النادي، إن «عناصر مهمة» من القضية القانونية التي يخوضها النادي مع الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال بحاجة إلى استكمال.

وكان رودري قد أنهى مسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي في الصيف، لكنه لم يتجنّب الحديث عن القضية خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، كان مخصصاً في الأساس للحديث عن افتتاح مشوار إسبانيا في دوري الأمم أمام إنجلترا.

وقال لاعب وسط برشلونة الحالي: «واجهنا أمراً مشابهاً في عام 2020، عندما خضنا إجراءات قضائية مماثلة. كانت الاتهامات مختلفة، لكن الإجراءات كانت متشابهة».

وأضاف قائد «لا روخا»: «في ذلك الوقت أيضاً، تمت إدانتنا في البداية، لكننا وثقنا بالنادي وفي براءته التي تمسّك بها، وفي النهاية تمت تبرئتنا».

وأكد: «لذلك، أنا أثق بالنظام القضائي، وأثق ببراءة النادي».

كان رودري يشير إلى نجاح مانشستر سيتي في إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة عامَين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد استئناف النادي أمام محكمة التحكيم الرياضية.

لكن العقوبات المحتملة في القضية الحالية قد تكون قاسية، وهو ما يثير تساؤلات حول إنجازات النادي، ومن بينها بعض الألقاب التي حققها على ملعب «ويمبلي»، حيث كان رودري يتحدث عشية مواجهة إنجلترا.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الأنباء تنتقص من قيمة ما حققه مع مانشستر سيتي، قال رودري: «بالنسبة إلينا بصفتنا لاعبين، الأمر مختلف عما هو عليه بالنسبة إليكم. أتفهم كل الآراء، وأدرك أن الأمر يحظى باهتمام كبير الآن».

وأضاف: «لكننا حاولنا دائماً التفكير بطريقة إيجابية، عندما تعيش داخل النادي يومياً، وترى الأشخاص الذين عملوا بجد طوال هذه السنوات لتحقيق كل النجاحات التي حققناها».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بجوسيب غوارديولا واللاعبين فقط، وإنما بكل منظومة النادي، بدءاً من الملاك وصولاً إلى الأشخاص الذين عملوا يومياً».

وقال: «ما حققناه، لا يستطيع أحد أن ينتزعه منا. إنه شيء لا يتم دفع ثمنه بالمال، بل بالجهد، والشراكة، والعمل جنباً إلى جنب كل يوم».

وأضاف: «حققنا الكثير من النجاحات على مدار السنوات، وهنا في (ويمبلي) أيضاً، ويمكنني أن أقول لكم إن كل ما حققناه كان مستحقاً، وأنا سعيد لأنني عشت واحدة من أفضل حقب كرة القدم الإنجليزية».