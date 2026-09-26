عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

غالاغر أشهر مشجعي مانشستر سيتي: أطالب النادي بأن يتحدث معنا من القلب لا بلغة قانونية!

قال إن فريقه إذا اضطرّ إلى خوض ألف مباراة خلف أبواب مغلقة في أوغندا «فسأكون هناك»

إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
TT
TT

غالاغر أشهر مشجعي مانشستر سيتي: أطالب النادي بأن يتحدث معنا من القلب لا بلغة قانونية!

إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)

أكد نويل غالاغر، نجم فرقة «أواسيس» وأحد أشهر مشجعي مانشستر سيتي، أن إدانة النادي في الغالبية العظمى من القضايا الـ115 المتعلقة بمخالفات مالية مزعومة لن تغير نظرته إلى الإنجازات التي حققها الفريق، مشدداً على أنه عاش تلك اللحظات بنفسه، ولا يمكن بالنسبة إليه محوها بأثر رجعي.

وبحسب «The Athletic»، توصلت اللجنة المستقلة التي تنظر في قضية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2023، إلى إدانة النادي في معظم الاتهامات الموجهة إليه، على أن يصدر التأكيد الرسمي للقرار قريباً.

وتتعلق الاتهامات بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، ومحدثة، وعدم تقديم تقارير مالية صحيحة بشأن رواتب ومكافآت اللاعبين، والمدربين، وعدم الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما فيها قواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب مخالفات لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي، وعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

وفتحت الإدانة الباب أمام احتمالات لعقوبات قاسية، من بينها سحب ألقاب حققها سيتي خلال الفترة محل النزاع بين عامي 2009 و2018، وربما ما بعدها، إضافة إلى احتمالية الهبوط إلى درجات أدنى.

كما بدأت أندية منافسة الحصول على استشارات قانونية استعداداً للمطالبة بتعويضات عن خسائر مالية ترى أنها ربما تعرضت لها نتيجة المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي.

وقال غالاغر، الذي تربطه علاقات شخصية قوية بعدد من أبرز الشخصيات في النادي، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك، والمدرب السابق بيب غوارديولا، رداً على سؤال عما إذا كانت إنجازات سيتي قد تلطخت بعد الإدانة: «لا. كنت هناك. أعرف ما رأيت، وأعرف ما شعرت به».

وأضاف: «إذا كنت تقول لي إنه بسبب عقد رعاية وُقع قبل نحو 15 عاماً، فإن الفوز بالدوري أربع مرات متتالية، وإسطنبول، وكل تلك الأشياء لم تعد تعني شيئاً، وإن النادي يجب أن يُحرق ويُنفى مشجعوه إلى كوريا الشمالية، فأنت تتصرف بهستيريا».

وكان غوارديولا قد دافع مراراً عن مانشستر سيتي في مواجهة اتهامات المخالفات المالية، ومن بينها القضية التي أدت إلى حرمان النادي في البداية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2020، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية العقوبة.

وغادر المدرب الإسباني مانشستر سيتي الصيف الماضي بعدما حقق 20 بطولة خلال عشرة أعوام في ملعب الاتحاد، فيما يقع أول موسمين له مع الفريق ضمن الفترة التي تشملها اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي.

ورفض غالاغر اعتبار إرث غوارديولا قد تضرر نتيجة نتائج التحقيق، كما أبدى موقفاً متحدياً تجاه احتمال هبوط مانشستر سيتي من الدوري الممتاز.

وقال: «فليحدث ذلك. لقد هبطت مع هذا النادي إلى مستويات أدنى مما يمكنكم تخيله. إذا اضطر هذا النادي إلى خوض ألف مباراة خلف أبواب مغلقة في أوغندا فسأكون هناك. الرجال الذين تبعونا إلى الدرجة الثالثة سيشعرون بالأمر نفسه».

وأضاف: «نحن لا نشجع مانشستر سيتي بسبب أبوظبي، أو بيب غوارديولا، أو إرلينغ هالاند، أو سيرجيو أغويرو. نحن نشجع مانشستر سيتي لأنه جزء من هويتنا».

واعترف غالاغر بأنه شعر بـ«الحزن» عند معرفته بالأنباء، وطالب إدارة النادي بالتواصل بصراحة ووضوح مع الجماهير عقب الإعلان الرسمي عن القرار، قائلاً إنه يريد حديثاً «من القلب، وليس بلغة قانونية».

ونفى في الوقت ذاته شعوره بأن إدارة النادي خذلت المشجعين، مضيفاً: «يجب ألا ننسى أن الأمر لم ينتهِ. ستكون هناك أسابيع وأشهر صعبة، إلا أن ما قدموه للمشجعين وللمدينة عموماً يفوق بكثير ما نمر به الآن».

وتابع: «النادي فعل ما رأى أنه يتعين عليه فعله، ولا يزال مصراً على أنه لم يرتكب أي خطأ. وسآخذ بكلمة خلدون قبل أي مهرج على (يوتيوب) أو لاعب سابق متحيز تحول إلى محلل. حتى يتحدث خلدون، سأقف مع النادي، وبعد ذلك سنرى».

ويتوقع غالاغر أن يكون هدفاً للكثير من ردود الفعل بسبب شهرته العالمية، وظهوره المستمر في مباريات مانشستر سيتي، وكشف أنه تعرض بالفعل لتعليقات في الشارع بعد ساعات من انتشار أنباء الإدانة.

وقال: «لم تمر سوى 24 ساعة، وقد بدأ الناس بالفعل بالصراخ في وجهي في الشارع».

وختم حديثه بالتأكيد أن ما تبقى من الموسم سيكون مضطرباً، مضيفاً: «وماذا في ذلك؟ هذه كرة القدم. ولو كان الوضع معكوساً لكنا نفعل بهم الشيء نفسه الذي يفعلونه بنا الآن. لا مشكلة».

مواضيع
الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي كرة القدم الرياضة بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

114 مخالفة تهز «مانشستر سيتي»

رياضة عالمية نادي مانشستر سيتي في مفترق طرق (إ.ب.أ)

114 مخالفة تهز «مانشستر سيتي»

أوشكت فصول القضية الأكثر تداولاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الانتهاء، بعدما أُدين نادي مانشستر سيتي في جميع التهم المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية

«الشرق الأوسط» ( لندن)
رياضة عالمية عدة أندية ترغب رفع قضايا تعويضات ضد السيتي (رويترز)
رياضة عالمية

أندية إنجليزية تدرس رفع قضايا تعويضات ضد السيتي

بدأت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في الاستعانة بمحامين لبحث فرص الحصول على تعويضات، من جراء إدانة نادي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الدوري الإنجليزي مطالب بدفع مليار إسترليني للرابطة (رويترز)
رياضة عالمية

رابطة الكرة الإنجليزية تطالب الدوري الممتاز بمليار إسترليني

ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، أن رابطة كرة القدم الإنجليزية طالبت الدوري الممتاز بدفع مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مانشستر سيتي يواجه عقوبات مغلظة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ما العقوبات المحتملة بعد إدانة مانشستر سيتي رسمياً؟

من المفهوم أن مانشستر سيتي أُدين تقريباً بجميع المخالفات الـ115 المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مانشستر سيتي أدين في تهم متعلقة بانتهاك اللوائح المالية للبريميرليغ (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مانشستر سيتي مُدان في جميع مخالفات الدوري الإنجليزي تقريباً

أُدين مانشستر سيتي في جميع التهم المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً.

The Athletic (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

«كأس بيلي جين كينغ»: أوكرانيا تبلغ النهائي للمرة الأولى

يلينا سفيتولينا تحتفل بالفوز على جاسمين باوليني (أ.ف.ب)
يلينا سفيتولينا تحتفل بالفوز على جاسمين باوليني (أ.ف.ب)
TT
TT

«كأس بيلي جين كينغ»: أوكرانيا تبلغ النهائي للمرة الأولى

يلينا سفيتولينا تحتفل بالفوز على جاسمين باوليني (أ.ف.ب)
يلينا سفيتولينا تحتفل بالفوز على جاسمين باوليني (أ.ف.ب)

تأهلت أوكرانيا إلى نهائي «كأس بيلي جين كينغ» للتنس للمرة الأولى في تاريخها، بعدما حسمت يلينا سفيتولينا المواجهة أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي بالفوز على جاسمين باوليني 6 - 2 و6 - 2، اليوم (السبت)، لتمنح منتخب بلادها انتصاراً بنتيجة 2 - صفر.

واحتفلت سفيتولينا، المُصنَّفة الـ7 عالمياً، بالفوز بتحطيم مضربها على أرضية الملعب، في لحظة عكست حجم المشاعر المرتبطة بهذا الإنجاز، خصوصاً أن اللاعبة الأوكرانية خسرت أمام باوليني في الدور قبل النهائي من البطولة العام الماضي.

وقالت سفيتولينا: «إنها لحظة مميزة جداً لنا ولأوكرانيا. نمر بأوقات صعبة في بلادنا، وكل الناس يعيشون هذه الظروف. إنه أمر لا يصدق أن نصل إلى النهائي للمرة الأولى».

وتقدَّمت سفيتولينا بمجموعة، ثم بنتيجة 4 - 2 في المجموعة الثانية أمام باوليني في مباراة العام الماضي، قبل أن تتمكَّن الإيطالية من قلب النتيجة وتحقيق الفوز.

وحقَّقت باوليني 10 انتصارات متتالية في منافسات البطولة قبل خسارتها أمام سفيتولينا.

ومنحت أنيلينا كالينينا أوكرانيا التقدم 1 - صفر في مواجهة إيطاليا، بعدما تغلبت على تايرا كاترينا غرانت 6 - 3 و6 - 4، في أول مشاركة للاعبة الإيطالية في البطولة.

وتلتقي أوكرانيا في النهائي، الأحد، مع التشيك، التي بلغت المباراة النهائية بعد فوزها على إسبانيا 2 - صفر، كما تغلبت على بريطانيا بالنتيجة نفسها في دور الـ8، بينما تفوقت أوكرانيا على بلجيكا 2 - 1 في الدور ذاته.

وتملك التشيك 11 لقباً في البطولة التي كانت تحمل اسم «كأس الاتحاد»، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً، خلف الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي برصيد 18 لقباً.

مواضيع
الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

لاعبو آيرلندا يصوتون على مواجهة إسرائيل وسط دعوات للمقاطعة بسبب غزة

منتخب آيرلندا سيخوض مباراته الأحد ضد إسرائيل (رويترز)
منتخب آيرلندا سيخوض مباراته الأحد ضد إسرائيل (رويترز)
TT
TT

لاعبو آيرلندا يصوتون على مواجهة إسرائيل وسط دعوات للمقاطعة بسبب غزة

منتخب آيرلندا سيخوض مباراته الأحد ضد إسرائيل (رويترز)
منتخب آيرلندا سيخوض مباراته الأحد ضد إسرائيل (رويترز)

قال ديفيد كوريل الرئيس التنفيذي للاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، السبت، إن المنتخب سيخوض مباراته المقررة، الأحد، أمام نظيره الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد إجراء تصويت داخل الفريق بشأن إقامة المباراة.

وكانت آيرلندا قد أجلت مؤتمرها الصحافي الذي كان مقرراً قبل المباراة في المجر، كما تأجلت تدريبات الفريق؛ وجاء ذلك لإتاحة الفرصة لمواصلة المحادثات بين اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين التنفيذيين، بعد أن كشف أحد اللاعبين عن وجود نية للانسحاب من الفريق. كانت المباراة ‌محط اهتمام كبير منذ إجراء القرعة ​في ‌فبراير (شباط)؛ ⁠إذ تعد ​أيرلندا ⁠من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لحرب إسرائيل في غزة.

وشهدت آيرلندا احتجاجات كثيرة تطالب المنتخب بعدم خوض المباريات ضد إسرائيل. وقال كوريل للصحافيين: «صباح اليوم، أبلغ أحد اللاعبين المدرب بعدم الارتياح لخوض هذه المباراة، وكشف عن وجود نية للانسحاب من التشكيلة». وأضاف: «في النهاية، خلال 90 دقيقة ماضية، أجرينا تصويتاً بين أعضاء الفريق لمعرفة رأيهم بشأن خوض المباريات، وجاءت الأغلبية الساحقة مؤيدة للمضي قدماً. وبناءً على ذلك، اتخذ ⁠الاتحاد قراراً نيابة عن كرة القدم الآيرلندية بأن تقام هذه ‌المباراة».

وكان من المقرر أن ‌تعقد آيرلندا المؤتمر الصحافي، السبت، لكن قبل وقت ​قصير من الموعد المحدد في ‌الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت المحلي (08:15 بتوقيت غرينتش)، أُبلغ الصحافيون بأن المؤتمر ‌سيُعقد بعد انتهاء حصة التدريب التي سيخوضها الفريق على ملعب ديبريتسين. وكان من المقرر أن تبدأ الحصة التدريبية في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، لكن بعد 3 ساعات كان الفريق الآيرلندي لا يزال داخل الفندق. وقبل مباراة آيرلندا الافتتاحية في المجموعة ‌الثانية بالمستوى الثاني خارج أرضها أمام كوسوفو، والتي خسرتها 1 - 0، قال قائد الفريق دارا أوشيا للصحافيين إن اللاعبين ⁠سيجتمعون، الجمعة، لمناقشة ⁠خطة التعامل مع مباراة إسرائيل. وصوّت أعضاء الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح أن يطلب مجلس إدارتهم من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات القارية، لكن تمت الموافقة على اقتراح يؤيد المضي قدماً في المباريات خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاتحاد الآيرلندي في يوليو (تموز).

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات إسرائيل على أرضها في مدينة ديبريتسين، بينما نقلت آيرلندا مباراتها المقررة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى صربيا، وستقام تلك المباراة دون حضور جماهيري. وازدادت حدة التوتر أكثر عندما استخدم هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا كلمة «إبادة جماعية» في مؤتمر صحافي، الأسبوع ​الماضي.

ورد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ​بوصف تصريحاته بأنها «غبية وتنم عن جهل». ووصف خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، وهو ادعاء ترفضه إسرائيل بشدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية أخبار إسرائيل المجر
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة أذربيجان»: راسل يحرز اللقب بفارق «عُشر من الثانية» عن فيرستابن

البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
TT
TT

«جائزة أذربيجان»: راسل يحرز اللقب بفارق «عُشر من الثانية» عن فيرستابن

البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)

تفوق البريطاني جورج راسل على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق عُشر من الثانية ليفوز بجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، التي شهدت عدة حوادث على حلبة باكو السبت، مقلصاً الفارق مع زميله في مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي في صدارة بطولة العالم.

وانطلق راسل من المركز الأول ونجح في تحقيق فارق بلغ 11 ثانية، قبل أن تتسبب فترات دخول سيارة الأمان، في اقتراب فيرستابن بسيارته ريد بول مباشرة خلف سيارة مرسيدس.

وطارد فيرستابن راسل حتى خط النهاية، واقترب بما يكفي في اللفة الأخيرة لشن هجوم أخير عند المنعطف الخامس عشر، لكن البريطاني تمكن من الحفاظ على الصدارة والابتعاد عن الهولندي.

وقال راسل بعد نهاية السباق: «كانت اللفة الأخيرة سريعة. كان قريباً جداً. بعد الأعلام الصفراء فقدت ميزة الدفع الإضافي. اعتقدت أنه سيتجاوزني».

أما فيرستابن الذي قدم سباقاً مميزاً فتعامل مع الأمر بهدوء قائلاً: «في اللفة الأخيرة فقد جورج ميزة الدفع الإضافي واقتربت منه، لكن ذلك لم يكن كافياً».

وحل الفرنسي من أصل جزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول الآخر، في المركز الثالث، بينما جاء السائق المونوغاسي شارل لوكلير من فيراري رابعاً.

أما أنتونيلي، الذي كان يتقدم على راسل بفارق 81 نقطة قبل السباق، لكنه انطلق من المركز السادس عشر بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، فقد تمكن من التقدم بين المتسابقين لينهي السباق خامساً.

البريطاني جورج راسل تفوق بأعجوبة على الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)

وشهد السباق حادثين بارزين في منتصفه.

ففي اللفة الخامسة والثلاثين، اصطدم التايلاندي أليكس ألبون بسيارته وليامز بالحائط، ما استدعى دخول سيارة الأمان وأعاد تجميع المتسابقين.

وعند استئناف السباق، حاول الأرجنتيني فرانكو كولابينتو التقدم من الداخل لكنه لم يجد مساحة كافية عند دخول المنعطف التالي.

وأدى انغلاق عجلاته وانزلاق سيارته جانبياً إلى دفع زميله في فريق ألبين الفرنسي بيير غاسلي نحو البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، لينزلق الثلاثة خارج الحلبة معاً.

وكان سائقا الفريق الفرنسي المتعثر في طريقهما لتحقيق مركزين ضمن العشرة الأوائل.

وقال غاسلي عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالفريق: «يا إلهي، يا إلهي. لا أصدق ذلك»، قبل أن يضيف كلمة نابية. «ضاعت الكثير من النقاط».

وكان النيوزيلندي ليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز، خلف الحادث مباشرة.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 أذربيجان