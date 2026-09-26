«إن بي إيه»: ووريرز يمدد عقد نجمه ستيفن كوري

مدد غولدن ستايت ووريرز عقد نجمه ستيفن كوري لمدة عامين على الأقل في صفقة قدرت قيمتها بـ116 مليون دولار، وفق ما أفادت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة.

قال النادي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له: «أسطورة حقيقية للنادي، ومستمر معنا. وقّع غولدن ستايت ووريرز عقداً جديداً مع ستيفن كوري، الفائز بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة أربع مرات وجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين».

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية أن صانع الألعاب ملك الثلاثيات وقّع عقداً جديداً لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي، بقيمة 116 مليون دولار.

ويحمل كوري (38 عاماً) عدداً من الأرقام القياسية، بما في ذلك الرقم القياسي التاريخي في الدوري لتسجيل الرميات الثلاثية.

وسيستهل كوري موسمه الثامن عشر في أعلى مستويات كرة السلة العالمية أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعدما قضى مسيرته الاحترافية بأكملها مع الفريق نفسه.

وفي هذا الصيف، مدّد ووريرز أيضاً عقد ركيزة أخرى من ركائزه الأساسية، وهو درايموند غرين، لموسم واحد مقابل 28 مليون دولار، وذلك بعد فشل محاولة التعاقد مع النجم ليبرون جيمس.

وقضى غرين (36 عاماً) بدوره مسيرته الاحترافية كاملة مع ووريرز الذي اختاره ضمن «درافت» عام 2012.

وفي شهر مايو (أيار)، وقّع المدرب ستيف كير عقداً جديداً لمدة عامين مع ووريرز، علماً بأنه انضم إلى الفريق عام 2014 وقاده منذ ذلك الحين لإحراز لقب الدوري أربع مرات، في الأعوام 2015 و2017 و2018 و2022.