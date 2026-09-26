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الرياضة رياضة عالمية

خلدون المبارك: السرية الصارمة تمنعني من مصارحة جماهيرنا

خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي (رويترز)
خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي (رويترز)
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خلدون المبارك: السرية الصارمة تمنعني من مصارحة جماهيرنا

خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي (رويترز)
خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي (رويترز)

بعث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، برسالة طمأنة لجماهير النادي الإنجليزي بشأن الإجراءات التي تتخذها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حيال ثبوت إدانة النادي في مُعظم اتهامات مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

ومنذ الجمعة أثير جدل حول مستقبل مانشستر سيتي، والعقوبات التي تنتظر النادي، وربما تجريده من بعض البطولات التي حصل عليها بإنجلترا خلال السنوات الماضية.

وقال المبارك في بيان رسمي عبر موقع النادي: «لقد كنت جزءاً من هذا النادي لمدة 18 عاماً، وحظيت بشرف الوقوف معكم في ملعب (الاتحاد)، وفي (ويمبلي)، وفي إسطنبول. إن هذا النادي يعني لي الكثير، وقد أظهرتم لي وأخبرتموني كثيراً بمدى أهمية مانشستر سيتي بالنسبة لكم، ولهذا السبب أكتب إليكم اليوم».

وأضاف: «عقب التقارير الإعلامية التي صدرت الجمعة، قضى الكثير منكم أمسيتهم في الإجابة عن الأسئلة، والرد على الرسائل الواردة من الأصدقاء، والعائلة، والزملاء، وهو ما فعلته أنا أيضاً. وإليكم ما قلته لعائلتي: لا يزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز طريق طويل، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي قويان تماماً كما كانا عند بدء هذه القضية».

وتابع: «هناك الكثير من الأمور التي أود مشاركتها معكم لمساعدتكم على فهم سبب ثقتنا الكبيرة في موقفنا، لكن السرية الصارمة للإجراءات القانونية، وحرصنا على احترامها يمنعانني من القيام بذلك في الوقت الراهن؛ حتى هذه الرسالة خضعت لعدة تدقيقات قانونية لضمان امتثالها لتلك الضوابط».

وواصل: «أرجو منكم قراءة البيان أدناه بعناية، وهو البيان الذي أصدرناه الجمعة، وكذلك البيان الذي أصدرناه في فبراير (شباط) 2023 (المدرج أدناه أيضاً)؛ فكل كلمة فيهما مهمة وصحيحة».

وتابع: «ورغم أن البعض سارعوا إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، ومع وجود الكثير من الضجيج المحيط بنا، فإنّ شيئاً لم يتغير. لقد واجهنا تحديات معاً من قبل وخرجنا منها منتصرين. لا يزال هناك الكثيرون ممن يرغبون في تقويض الزخم الذي يتمتع به نادينا، لكننا لن نمنحهم هذه الفرصة».

وقال: «تنتظرنا لحظات مثيرة بعد فترة التوقف الدولي هذه، إذ سنتوجه إلى ملعب (أنفيلد) بعد أسبوعين، ثم نستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب (الاتحاد)؛ وهي لحظات تمنحنا فرصة للاحتفاء بقوة عائلة مانشستر سيتي».

وأضاف: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، مع وجود جوانب مهمة بانتظار استكمالها، وتخضع هذه العملية لسرية صارمة. وعليه، يظل موقف نادي مانشستر سيتي متسقاً مع البيان الذي أصدره النادي في شهر فبراير 2023».

وتابع: «لقد التزم النادي طوال ثماني سنوات باحترام الإجراءات الواجبة بجدية تامة، انطلاقاً من افتراض أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وجهازه التنفيذي سيتصرفان بصفتهما جهة تنظيمية مستقلة، ومحايدة، ومنصفة، بمنأى عن أي تأثيرات متحيزة».

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هويبرغ يعتذر بعد انتقاده شراكته مع هيولماند

بيير إميل هويبرغ قائد المنتخب الدنماركي (د.ب.أ)
بيير إميل هويبرغ قائد المنتخب الدنماركي (د.ب.أ)
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هويبرغ يعتذر بعد انتقاده شراكته مع هيولماند

بيير إميل هويبرغ قائد المنتخب الدنماركي (د.ب.أ)
بيير إميل هويبرغ قائد المنتخب الدنماركي (د.ب.أ)

اعتذر بيير إميل هويبرغ، قائد المنتخب الدنماركي لكرة القدم ولاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي، لزملائه والجهاز الفني والجماهير، بعدما أثارت تصريحاته عقب الخسارة أمام النرويج جدلاً واسعاً في بلاده.

وخسرت الدنمارك أمام النرويج 2 / 3، الخميس الماضي، وشعر هويبرغ بالإحباط عقب المباراة، لينتقد علناً شراكته في خط الوسط مع مواطنه مورتن هيولماند.

وقال هويبرغ: «المشكلة هي أننا نملك لاعبين لهما نفس الخصائص في خط الوسط. يجب على المدرب أن يختار أحدهما ويترك الآخر على مقاعد البدلاء. في النهاية، علينا أن نفكر في مصلحة الفريق، وليس مصالحنا الشخصية. لست خجلاً من قول ذلك، لكن من الواضح أن الأمر لا ينجح. إنه أمر محرج بعض الشيء».

وأثارت تصريحات قائد المنتخب الدنماركي انتقادات واسعة في بلاده، قبل أن يقر هويبرغ بأنه «ارتكب خطأ»، ويقدم اعتذاره عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور.

وقال هويبرغ: «أنا إنسان، شخص يحب المنتخب الوطني والدنمارك وكرة القدم. عندما أشعر بالإحباط بعد خسارة مثل خسارة الخميس، عقب عودة رائعة في المباراة، وبعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم، تكون المشاعر قوية وأقول أشياء من دون تفكير».

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«إن بي إيه»: ووريرز يمدد عقد نجمه ستيفن كوري

ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز (رويترز)
ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز (رويترز)
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«إن بي إيه»: ووريرز يمدد عقد نجمه ستيفن كوري

ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز (رويترز)
ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز (رويترز)

مدد غولدن ستايت ووريرز عقد نجمه ستيفن كوري لمدة عامين على الأقل في صفقة قدرت قيمتها بـ116 مليون دولار، وفق ما أفادت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة.

قال النادي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له: «أسطورة حقيقية للنادي، ومستمر معنا. وقّع غولدن ستايت ووريرز عقداً جديداً مع ستيفن كوري، الفائز بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة أربع مرات وجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين».

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية أن صانع الألعاب ملك الثلاثيات وقّع عقداً جديداً لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي، بقيمة 116 مليون دولار.

ويحمل كوري (38 عاماً) عدداً من الأرقام القياسية، بما في ذلك الرقم القياسي التاريخي في الدوري لتسجيل الرميات الثلاثية.

وسيستهل كوري موسمه الثامن عشر في أعلى مستويات كرة السلة العالمية أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعدما قضى مسيرته الاحترافية بأكملها مع الفريق نفسه.

وفي هذا الصيف، مدّد ووريرز أيضاً عقد ركيزة أخرى من ركائزه الأساسية، وهو درايموند غرين، لموسم واحد مقابل 28 مليون دولار، وذلك بعد فشل محاولة التعاقد مع النجم ليبرون جيمس.

وقضى غرين (36 عاماً) بدوره مسيرته الاحترافية كاملة مع ووريرز الذي اختاره ضمن «درافت» عام 2012.

وفي شهر مايو (أيار)، وقّع المدرب ستيف كير عقداً جديداً لمدة عامين مع ووريرز، علماً بأنه انضم إلى الفريق عام 2014 وقاده منذ ذلك الحين لإحراز لقب الدوري أربع مرات، في الأعوام 2015 و2017 و2018 و2022.

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غالاغر أشهر مشجعي مانشستر سيتي: أطالب النادي بأن يتحدث معنا من القلب لا بلغة قانونية!

إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
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غالاغر أشهر مشجعي مانشستر سيتي: أطالب النادي بأن يتحدث معنا من القلب لا بلغة قانونية!

إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)
إدانة السيتي تقلق الجماهير (رويترز)

أكد نويل غالاغر، نجم فرقة «أواسيس» وأحد أشهر مشجعي مانشستر سيتي، أن إدانة النادي في الغالبية العظمى من القضايا الـ115 المتعلقة بمخالفات مالية مزعومة لن تغير نظرته إلى الإنجازات التي حققها الفريق، مشدداً على أنه عاش تلك اللحظات بنفسه، ولا يمكن بالنسبة إليه محوها بأثر رجعي.

وبحسب «The Athletic»، توصلت اللجنة المستقلة التي تنظر في قضية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2023، إلى إدانة النادي في معظم الاتهامات الموجهة إليه، على أن يصدر التأكيد الرسمي للقرار قريباً.

وتتعلق الاتهامات بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، ومحدثة، وعدم تقديم تقارير مالية صحيحة بشأن رواتب ومكافآت اللاعبين، والمدربين، وعدم الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما فيها قواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب مخالفات لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي، وعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

وفتحت الإدانة الباب أمام احتمالات لعقوبات قاسية، من بينها سحب ألقاب حققها سيتي خلال الفترة محل النزاع بين عامي 2009 و2018، وربما ما بعدها، إضافة إلى احتمالية الهبوط إلى درجات أدنى.

كما بدأت أندية منافسة الحصول على استشارات قانونية استعداداً للمطالبة بتعويضات عن خسائر مالية ترى أنها ربما تعرضت لها نتيجة المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي.

وقال غالاغر، الذي تربطه علاقات شخصية قوية بعدد من أبرز الشخصيات في النادي، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك، والمدرب السابق بيب غوارديولا، رداً على سؤال عما إذا كانت إنجازات سيتي قد تلطخت بعد الإدانة: «لا. كنت هناك. أعرف ما رأيت، وأعرف ما شعرت به».

وأضاف: «إذا كنت تقول لي إنه بسبب عقد رعاية وُقع قبل نحو 15 عاماً، فإن الفوز بالدوري أربع مرات متتالية، وإسطنبول، وكل تلك الأشياء لم تعد تعني شيئاً، وإن النادي يجب أن يُحرق ويُنفى مشجعوه إلى كوريا الشمالية، فأنت تتصرف بهستيريا».

وكان غوارديولا قد دافع مراراً عن مانشستر سيتي في مواجهة اتهامات المخالفات المالية، ومن بينها القضية التي أدت إلى حرمان النادي في البداية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2020، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية العقوبة.

وغادر المدرب الإسباني مانشستر سيتي الصيف الماضي بعدما حقق 20 بطولة خلال عشرة أعوام في ملعب الاتحاد، فيما يقع أول موسمين له مع الفريق ضمن الفترة التي تشملها اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي.

ورفض غالاغر اعتبار إرث غوارديولا قد تضرر نتيجة نتائج التحقيق، كما أبدى موقفاً متحدياً تجاه احتمال هبوط مانشستر سيتي من الدوري الممتاز.

وقال: «فليحدث ذلك. لقد هبطت مع هذا النادي إلى مستويات أدنى مما يمكنكم تخيله. إذا اضطر هذا النادي إلى خوض ألف مباراة خلف أبواب مغلقة في أوغندا فسأكون هناك. الرجال الذين تبعونا إلى الدرجة الثالثة سيشعرون بالأمر نفسه».

وأضاف: «نحن لا نشجع مانشستر سيتي بسبب أبوظبي، أو بيب غوارديولا، أو إرلينغ هالاند، أو سيرجيو أغويرو. نحن نشجع مانشستر سيتي لأنه جزء من هويتنا».

واعترف غالاغر بأنه شعر بـ«الحزن» عند معرفته بالأنباء، وطالب إدارة النادي بالتواصل بصراحة ووضوح مع الجماهير عقب الإعلان الرسمي عن القرار، قائلاً إنه يريد حديثاً «من القلب، وليس بلغة قانونية».

ونفى في الوقت ذاته شعوره بأن إدارة النادي خذلت المشجعين، مضيفاً: «يجب ألا ننسى أن الأمر لم ينتهِ. ستكون هناك أسابيع وأشهر صعبة، إلا أن ما قدموه للمشجعين وللمدينة عموماً يفوق بكثير ما نمر به الآن».

وتابع: «النادي فعل ما رأى أنه يتعين عليه فعله، ولا يزال مصراً على أنه لم يرتكب أي خطأ. وسآخذ بكلمة خلدون قبل أي مهرج على (يوتيوب) أو لاعب سابق متحيز تحول إلى محلل. حتى يتحدث خلدون، سأقف مع النادي، وبعد ذلك سنرى».

ويتوقع غالاغر أن يكون هدفاً للكثير من ردود الفعل بسبب شهرته العالمية، وظهوره المستمر في مباريات مانشستر سيتي، وكشف أنه تعرض بالفعل لتعليقات في الشارع بعد ساعات من انتشار أنباء الإدانة.

وقال: «لم تمر سوى 24 ساعة، وقد بدأ الناس بالفعل بالصراخ في وجهي في الشارع».

وختم حديثه بالتأكيد أن ما تبقى من الموسم سيكون مضطرباً، مضيفاً: «وماذا في ذلك؟ هذه كرة القدم. ولو كان الوضع معكوساً لكنا نفعل بهم الشيء نفسه الذي يفعلونه بنا الآن. لا مشكلة».

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