خلدون المبارك: السرية الصارمة تمنعني من مصارحة جماهيرنا

بعث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، برسالة طمأنة لجماهير النادي الإنجليزي بشأن الإجراءات التي تتخذها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حيال ثبوت إدانة النادي في مُعظم اتهامات مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

ومنذ الجمعة أثير جدل حول مستقبل مانشستر سيتي، والعقوبات التي تنتظر النادي، وربما تجريده من بعض البطولات التي حصل عليها بإنجلترا خلال السنوات الماضية.

وقال المبارك في بيان رسمي عبر موقع النادي: «لقد كنت جزءاً من هذا النادي لمدة 18 عاماً، وحظيت بشرف الوقوف معكم في ملعب (الاتحاد)، وفي (ويمبلي)، وفي إسطنبول. إن هذا النادي يعني لي الكثير، وقد أظهرتم لي وأخبرتموني كثيراً بمدى أهمية مانشستر سيتي بالنسبة لكم، ولهذا السبب أكتب إليكم اليوم».

وأضاف: «عقب التقارير الإعلامية التي صدرت الجمعة، قضى الكثير منكم أمسيتهم في الإجابة عن الأسئلة، والرد على الرسائل الواردة من الأصدقاء، والعائلة، والزملاء، وهو ما فعلته أنا أيضاً. وإليكم ما قلته لعائلتي: لا يزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز طريق طويل، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي قويان تماماً كما كانا عند بدء هذه القضية».

وتابع: «هناك الكثير من الأمور التي أود مشاركتها معكم لمساعدتكم على فهم سبب ثقتنا الكبيرة في موقفنا، لكن السرية الصارمة للإجراءات القانونية، وحرصنا على احترامها يمنعانني من القيام بذلك في الوقت الراهن؛ حتى هذه الرسالة خضعت لعدة تدقيقات قانونية لضمان امتثالها لتلك الضوابط».

وواصل: «أرجو منكم قراءة البيان أدناه بعناية، وهو البيان الذي أصدرناه الجمعة، وكذلك البيان الذي أصدرناه في فبراير (شباط) 2023 (المدرج أدناه أيضاً)؛ فكل كلمة فيهما مهمة وصحيحة».

وتابع: «ورغم أن البعض سارعوا إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، ومع وجود الكثير من الضجيج المحيط بنا، فإنّ شيئاً لم يتغير. لقد واجهنا تحديات معاً من قبل وخرجنا منها منتصرين. لا يزال هناك الكثيرون ممن يرغبون في تقويض الزخم الذي يتمتع به نادينا، لكننا لن نمنحهم هذه الفرصة».

وقال: «تنتظرنا لحظات مثيرة بعد فترة التوقف الدولي هذه، إذ سنتوجه إلى ملعب (أنفيلد) بعد أسبوعين، ثم نستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب (الاتحاد)؛ وهي لحظات تمنحنا فرصة للاحتفاء بقوة عائلة مانشستر سيتي».

وأضاف: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، مع وجود جوانب مهمة بانتظار استكمالها، وتخضع هذه العملية لسرية صارمة. وعليه، يظل موقف نادي مانشستر سيتي متسقاً مع البيان الذي أصدره النادي في شهر فبراير 2023».

وتابع: «لقد التزم النادي طوال ثماني سنوات باحترام الإجراءات الواجبة بجدية تامة، انطلاقاً من افتراض أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وجهازه التنفيذي سيتصرفان بصفتهما جهة تنظيمية مستقلة، ومحايدة، ومنصفة، بمنأى عن أي تأثيرات متحيزة».