الإثيوبي أدولا يفوز بماراثون برلين

فاز الإثيوبي جوي أدولا بلقب ماراثون برلين، اليوم (الأحد)، مسجلاً زمناً غير رسمي بلغ ساعتين ودقيقتين و50 ثانية.

وحقق أدولا، البالغ من العمر 35 عاماً، انتصاره الثاني في ماراثون برلين، بعدما سبق له الفوز بالسباق عام 2021، ليعود إلى منصة التتويج في العاصمة الألمانية بعد 5 أعوام على لقبه الأول.

وجاء مواطنه الإثيوبي جيميتشو ديدا ديريبا في المركز الثاني، بفارق 28 ثانية عن أدولا، بعدما أنهى الأخير السباق متفوقاً على منافسيه ليحسم اللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وحل التنزاني جابرييل جيرالد جاي في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج في سباق الرجال.