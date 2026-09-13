سيباستيان كو: موقف ألعاب القوى العالمية من روسيا لم يتغير

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، الأحد، أن موقفه من العقوبات المفروضة على روسيا من الهيئة الدولية المشرفة على أم الألعاب لم يتغير.

وكان الاتحاد الروسي للُّعبة قد رفع دعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) للطعن في عقوبات الاتحاد الدولي، مطالباً؛ ليس فقط بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة من أجل التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028؛ بل أيضاً بإعادة حقوقه.

وأعلن «الدولي» في يوليو (تموز) الإبقاء على الحظر المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس، والذي تم في مارس (آذار) 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويؤكد الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن هذه العقوبات «انتقائية ومسيَّسة». وقال: «القيود الحالية تنتهك حقوق المنظمة، وتمنعها من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على المستوى الدولي».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس سيُسمح لهم بالمنافسة في الرياضات الجماعية والتصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس.

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري: «أوضحنا أننا نريد ضمان إتاحة الفرصة لجميع الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وألا يتحملوا مسؤولية أفعال حكوماتهم».

وانتقدت أوكرانيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الروس في أولمبياد لوس أنجليس، واصفة إياه بأنه «سابق لأوانه ويفتقر إلى الأسس»، في وقت تستمر فيه الحرب الناجمة عن الغزو الروسي للعام الخامس.

ويختلف موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة كو، المُتوَّج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 متر، عن مواقف اتحادات رياضات أولمبية أخرى.

فعلى سبيل المثال، خفف الاتحادان الدوليان للجمباز والتزلج القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقال كو (69 عاماً)، على هامش النسخة الأولى من البطولة المطلقة «ألتميت تشامبيونشيب» في بودابست، الأحد، إنه لا يزال يؤمن بشكل كامل بسياسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأضاف البريطاني: «أولاً، موقفنا لم يتغير. هذا لا يتعلق بالسياسة ولا بجوازات السفر؛ بل بنزاهة المنافسة».

وأضاف: «منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري وأنا أؤمن بذلك. كل موقف اتخذته -سواء خلال إنشاء أول لجنة للرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أو المواقف التي اتخذتها شخصياً- كان يتعلق بالنزاهة وبالمنافسة».

وتابع: «هذا أمر مهم بالنسبة لي، ولذلك لن يتغير موقفنا».

وكان كو قد قال الشهر الماضي إنه يعتزم الحضور شخصياً أمام محكمة التحكيم الرياضية، للدفاع عن هذا الموقف.

لكن المدير التنفيذي للاتحاد الروسي بوريس ياريشيفسكي، قال في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، الأسبوع الماضي، إن كو تجاوز حدود الحياد السياسي بهذا التصريح.

وأضاف: «من الواضح جداً أن لديه أمراً شخصياً. لم يعد يتحدث باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بصفته اتحاداً دولياً. إنه يتحدث باسم نفسه، قائلاً إنه سيذهب شخصياً إلى المحكمة للدفاع عن ذلك».

وتابع: «أعتقد أن هذا مجرد موقفه الشخصي، وليس موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى».

وأقر كو، الأحد، بضرورة إيجاد حل لهذا المأزق، وقال: «نعم، يجب حل هذه المسألة، وأنا أدرك ذلك تماماً».

وأضاف: «إنه أمر مهم. نريد مشاركة كاملة للرياضيين على المستوى العالمي في رياضتنا، ويجب أن يكون ذلك هدفنا العام، وبالطبع هو كذلك».