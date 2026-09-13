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الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: نمر بمرحلة تحول... وكرة القدم تُلعب من أجل الجمهور

ترينكاو: أعد جماهير الأهلي بالعطاء الدائم

مارينو بوسيتش (رويترز)
مارينو بوسيتش (رويترز)
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بوسيتش: نمر بمرحلة تحول... وكرة القدم تُلعب من أجل الجمهور

مارينو بوسيتش (رويترز)
مارينو بوسيتش (رويترز)

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة تحظى بالكثير من الحماس، مشيراً إلى قوة المنافس وجودته، ومشدداً على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «دائماً مباريات من هذا النوع يكون فيها الكثير من الحماس أمام منافس قوي وذي جودة كبيرة، لكننا نلعب أمام جماهيرنا وعلى أرضنا، وسنحاول تحضير الفريق بشكل جيد».

وأضاف عن باختاكور: «هو فريق كبير ومن الفرق المميزة في بلده، وسنعمل على تحقيق تطلعات جماهيرنا، وأفضل لعب المباريات على إجراء التمارين بشكل يومي».

وتطرق المدرب الهولندي إلى الضغوط التي يواجهها الأهلي بصفته حامل لقب البطولة، قائلاً: «كما تعلم، في البداية كحامل للقب أنت مجبر على تقديم أداء مبهر وتنافسية عالية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تقييمه للجوانب الفنية للفريق منذ توليه المهمة، ومدى تأثير ضيق فترة الاستشفاء وكثافة المباريات على اللاعبين، أوضح بوسيتش: «تقريباً أكملت شهراً مع النادي، ونلعب بشكل مختلف. وجهة نظري أن كرة القدم تُلعب بشكل هجومي، مع احترامي لجميع الأساليب المختلفة».

وتابع: «نحن نمر بفترة تحول، وأتفهم وجهة نظر الجمهور العاطفية، وأتمنى منهم الدعم والانتظار. أنا أملك الكثير من الشغف، وضيق الجدول لم يسمح لنا بلعب الكثير من التمارين، وأؤمن بأن كرة القدم تُلعب من أجل الجمهور».

وأشاد بوسيتش بجماهير الأهلي، قائلاً: «لمست شغف وحب الجمهور، وأشكرهم على الدعم والمساندة. دعونا نتقدم، وأشكر جميع منسوبي النادي وشعار النادي الجميل هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، أؤمن بهذا الشعار وقيمته العالية والجميلة، وأحاول التحسن المستمر من أجل الفريق والكيان ككل».

من جانبه، أبدى البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، جاهزيته لمساعدة الفريق، مؤكداً انسجامه مع المجموعة وسعادته بوجوده في النادي.

وقال ترينكاو: «نتمنى أن نقدم مستوى جيداً في المباراة غداً ومساعدة الفريق. أنا فقط أرغب في اللعب ومساندة الفريق، ولا أحبذ اللعب بالنمط التقليدي مع أسلوب الاستحواذ للمدرب، فنحن نصنع الكثير من الفرص في المباريات التي نلعبها، ونتمنى أن نواصل على ذلك».

وأضاف: «أنا منسجم مع الفريق وسعيد بوجودي معكم».

ووعد ترينكاو جماهير الأهلي بمواصلة العطاء، قائلاً بابتسامة: «أعد جمهور الأهلي بالعطاء الدائم ومساعدة الفريق، هذا إذا لعبت طبعاً»، في إشارة إلى قرار مشاركته في المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره باختاكور، غداً، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية قارياً وتعزيز حضوره في البطولة التي يحمل لقبها.

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معسكر داخلي يجهّز الفيحاء لما بعد التوقف… وودية أمام الرياض

منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
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معسكر داخلي يجهّز الفيحاء لما بعد التوقف… وودية أمام الرياض

منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع، وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. وسيكون هناك معسكر داخلي في النادي يتخلله مباراة ودية أمام فريق الرياض في 11 أكتوبر (تشرين الأول).

من جانبه، يسعى الجهاز الطبي خلال فترة التوقف الدولي لتحضير الثلاثي المصاب عبد الله القحطاني، ونواف الحارثي، والمدافع البرتغالي باولو أوليفيرا، خلال مواصلة البرنامج المعد لهم خلال المرحلة القادمة، وسعيهم ليكونوا أكثر جاهزية في الجولة الثامنة حيث سيلعب الفريق مباراته أمام فريق الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يُذكر أن البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، أبدى عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة الشباب، مؤكداً أن الجهاز الفني سيستغل فترة التوقف الحالية للعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بصورة أقوى بعد فترة التوقف الدولي.

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الرياضة رياضة سعودية

أولمبياكوس اليوناني يطلب التعاقد مع أحمد العنزي لاعب نيوم

أحمد العنزي (نادي نيوم)
أحمد العنزي (نادي نيوم)
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أولمبياكوس اليوناني يطلب التعاقد مع أحمد العنزي لاعب نيوم

أحمد العنزي (نادي نيوم)
أحمد العنزي (نادي نيوم)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي أولمبياكوس اليوناني قدم طلباً للتعاقد مع لاعب نادي نيوم أحمد العنزي، مواليد 2004.

العنزي برز الموسم الماضي بعد انتقاله من أُحد، من خلال مشاركاته مع نيوم تحت 21 عاماً، إلى جانب ظهوره مع الفريق الأول، ويواصل حضوره هذا الموسم بدعم وثقة من إدارة النادي والإدارة الرياضية والمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.

وعمل نادي نيوم منذ استقطاب العنزي على تطويره وصقل موهبته ومنحه الفرصة للمشاركة وإثبات نفسه مع فرق النادي، وصولاً إلى الظهور مع الفريق الأول، ليصبح أحد المواهب التي يعوِّل عليها النادي مستقبلاً.

وسبق للعنزي خوض تجربة أوروبية مع دينامو زغرب الكرواتي.

وتعمل إدارتا نيوم وأولمبياكوس حالياً على استكمال إجراءات الإعارة والبنود المرتبطة بالاتفاق وترخيص اللعب، وسط سباق مع الزمن قبل إغلاق فترة الانتقالات في اليونان يوم 15 سبتمبر (أيلول).

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بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس… أول استقالة في إدارة ضمك

مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
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بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس… أول استقالة في إدارة ضمك

مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)

أعلن مشاري بن حيدر أبو ملحة، عضو مجلس إدارة نادي ضمك، عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، استقالته من عضوية المجلس، بعد نحو شهرين من اعتماد الإدارة الجديدة برئاسة شاكر بن عوير لـ4 سنوات.

وقال أبو ملحة في، بيان مقتضب، إنه يغادر المجلس متمنياً التوفيق للإدارة والنادي في المرحلة المقبلة، وأن يعود ضمك إلى مكانته بين الكبار، مقدماً شكره للفترة التي قضاها في العمل داخل النادي.

وتأتي الاستقالة في وقت يمرُّ فيه ضمك ببداية فنية صعبة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، إذ لم يحقِّق الفريق أي انتصار خلال الجولات الـ4 الأولى، مكتفياً بـ3 نقاط من أصل 12 ممكنة، في وقت يبحث فيه عن فوزه الأول خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإداري، شهدت الفترة الماضية حضور لجنة تابعة لوزارة الرياضة إلى مقر النادي للتحقق من عدد من الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالعمل الإداري، بينما لم تُعلن نتائج رسمية بشأن تلك الملفات حتى الآن.

وتفتح استقالة أبو ملحة باب التساؤلات حول استقرار المجلس الجديد، وما إذا كانت الخطوة ستظل قراراً فردياً، أم قد تتبعها تحركات إدارية أخرى، في وقت يحتاج فيه ضمك إلى قدر أكبر من الاستقرار إدارياً وفنياً من أجل إعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى المنافسة.

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