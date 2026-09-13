بوسيتش: نمر بمرحلة تحول... وكرة القدم تُلعب من أجل الجمهور

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة تحظى بالكثير من الحماس، مشيراً إلى قوة المنافس وجودته، ومشدداً على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «دائماً مباريات من هذا النوع يكون فيها الكثير من الحماس أمام منافس قوي وذي جودة كبيرة، لكننا نلعب أمام جماهيرنا وعلى أرضنا، وسنحاول تحضير الفريق بشكل جيد».

وأضاف عن باختاكور: «هو فريق كبير ومن الفرق المميزة في بلده، وسنعمل على تحقيق تطلعات جماهيرنا، وأفضل لعب المباريات على إجراء التمارين بشكل يومي».

وتطرق المدرب الهولندي إلى الضغوط التي يواجهها الأهلي بصفته حامل لقب البطولة، قائلاً: «كما تعلم، في البداية كحامل للقب أنت مجبر على تقديم أداء مبهر وتنافسية عالية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تقييمه للجوانب الفنية للفريق منذ توليه المهمة، ومدى تأثير ضيق فترة الاستشفاء وكثافة المباريات على اللاعبين، أوضح بوسيتش: «تقريباً أكملت شهراً مع النادي، ونلعب بشكل مختلف. وجهة نظري أن كرة القدم تُلعب بشكل هجومي، مع احترامي لجميع الأساليب المختلفة».

وتابع: «نحن نمر بفترة تحول، وأتفهم وجهة نظر الجمهور العاطفية، وأتمنى منهم الدعم والانتظار. أنا أملك الكثير من الشغف، وضيق الجدول لم يسمح لنا بلعب الكثير من التمارين، وأؤمن بأن كرة القدم تُلعب من أجل الجمهور».

وأشاد بوسيتش بجماهير الأهلي، قائلاً: «لمست شغف وحب الجمهور، وأشكرهم على الدعم والمساندة. دعونا نتقدم، وأشكر جميع منسوبي النادي وشعار النادي الجميل هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، أؤمن بهذا الشعار وقيمته العالية والجميلة، وأحاول التحسن المستمر من أجل الفريق والكيان ككل».

من جانبه، أبدى البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، جاهزيته لمساعدة الفريق، مؤكداً انسجامه مع المجموعة وسعادته بوجوده في النادي.

وقال ترينكاو: «نتمنى أن نقدم مستوى جيداً في المباراة غداً ومساعدة الفريق. أنا فقط أرغب في اللعب ومساندة الفريق، ولا أحبذ اللعب بالنمط التقليدي مع أسلوب الاستحواذ للمدرب، فنحن نصنع الكثير من الفرص في المباريات التي نلعبها، ونتمنى أن نواصل على ذلك».

وأضاف: «أنا منسجم مع الفريق وسعيد بوجودي معكم».

ووعد ترينكاو جماهير الأهلي بمواصلة العطاء، قائلاً بابتسامة: «أعد جمهور الأهلي بالعطاء الدائم ومساعدة الفريق، هذا إذا لعبت طبعاً»، في إشارة إلى قرار مشاركته في المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره باختاكور، غداً، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية قارياً وتعزيز حضوره في البطولة التي يحمل لقبها.