بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس… أول استقالة في إدارة ضمك

أعلن مشاري بن حيدر أبو ملحة، عضو مجلس إدارة نادي ضمك، عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، استقالته من عضوية المجلس، بعد نحو شهرين من اعتماد الإدارة الجديدة برئاسة شاكر بن عوير لـ4 سنوات.

وقال أبو ملحة في، بيان مقتضب، إنه يغادر المجلس متمنياً التوفيق للإدارة والنادي في المرحلة المقبلة، وأن يعود ضمك إلى مكانته بين الكبار، مقدماً شكره للفترة التي قضاها في العمل داخل النادي.

أعلن اليوم استقالتي من عضوية مجلس إدارة نادي ضمككل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله – على دعمها للقطاع الرياضي، ولسمو وزير الرياضة على ما يقدمه من جهود لتطوير الرياضةالسعودية..متمنياً لمجلس الإدارة وللنادي التوفيق والنجاح خلال المرحلة القادمة وأن يعود النادي الى... pic.twitter.com/4YaPhr7rfg — Mshari Haider (@ABUMELHA9) September 13, 2026

وتأتي الاستقالة في وقت يمرُّ فيه ضمك ببداية فنية صعبة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، إذ لم يحقِّق الفريق أي انتصار خلال الجولات الـ4 الأولى، مكتفياً بـ3 نقاط من أصل 12 ممكنة، في وقت يبحث فيه عن فوزه الأول خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإداري، شهدت الفترة الماضية حضور لجنة تابعة لوزارة الرياضة إلى مقر النادي للتحقق من عدد من الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالعمل الإداري، بينما لم تُعلن نتائج رسمية بشأن تلك الملفات حتى الآن.

وتفتح استقالة أبو ملحة باب التساؤلات حول استقرار المجلس الجديد، وما إذا كانت الخطوة ستظل قراراً فردياً، أم قد تتبعها تحركات إدارية أخرى، في وقت يحتاج فيه ضمك إلى قدر أكبر من الاستقرار إدارياً وفنياً من أجل إعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى المنافسة.