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الرياضة رياضة سعودية

بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس… أول استقالة في إدارة ضمك

مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
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بعد نحو شهرين من انتخاب المجلس… أول استقالة في إدارة ضمك

مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)
مشاري بن حيدر أبو ملحة (نادي ضمك)

أعلن مشاري بن حيدر أبو ملحة، عضو مجلس إدارة نادي ضمك، عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، استقالته من عضوية المجلس، بعد نحو شهرين من اعتماد الإدارة الجديدة برئاسة شاكر بن عوير لـ4 سنوات.

وقال أبو ملحة في، بيان مقتضب، إنه يغادر المجلس متمنياً التوفيق للإدارة والنادي في المرحلة المقبلة، وأن يعود ضمك إلى مكانته بين الكبار، مقدماً شكره للفترة التي قضاها في العمل داخل النادي.

وتأتي الاستقالة في وقت يمرُّ فيه ضمك ببداية فنية صعبة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، إذ لم يحقِّق الفريق أي انتصار خلال الجولات الـ4 الأولى، مكتفياً بـ3 نقاط من أصل 12 ممكنة، في وقت يبحث فيه عن فوزه الأول خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإداري، شهدت الفترة الماضية حضور لجنة تابعة لوزارة الرياضة إلى مقر النادي للتحقق من عدد من الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالعمل الإداري، بينما لم تُعلن نتائج رسمية بشأن تلك الملفات حتى الآن.

وتفتح استقالة أبو ملحة باب التساؤلات حول استقرار المجلس الجديد، وما إذا كانت الخطوة ستظل قراراً فردياً، أم قد تتبعها تحركات إدارية أخرى، في وقت يحتاج فيه ضمك إلى قدر أكبر من الاستقرار إدارياً وفنياً من أجل إعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى المنافسة.

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الرياضة رياضة سعودية

دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
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دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)

تصدر الأهلي ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفارق الأهداف، وذلك عقب ختام منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وافتتح النصر مشواره في البطولة بالفوز على نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي النصر في الرياض، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على اللقب.

وفي الرياض أيضا، نجح الاتحاد في تجاوز الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب كلية العناية الطبية، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي والنصر.

وخسر الترجي أمام ضيفه الأهلي بنتيجة 5-1، وسجلت أهداف الأهلي كل من شينازا "هدفين"، وروث برافو، ودانة فهد، ومها محمد، فيما أحرزت اللاعبة أجيجبينا هدف الترجي الوحيد.

وفي المدينة المنورة، انتزع القادسية فوزاً صعباً أمام مضيفه العلا بهدف دون مقابل، سجلته الوافدة الإسبانية أستر غونزاليس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط وبفارق أربعة أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقيت العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
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ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

اختتمت في جدة، منافسات البطولة التصنيفية الخامسة للبادل، بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن عدد من الفئات التصنيفية على ملاعب «بادل إن» في سوق 7.

وشهد ختام البطولة تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، إذ حقق الثنائي عبدالله العبدالله وخورخي فيغا المركز الأول في فئة الرجال «A»، فيما حل عمر الثاقب وسطام الشهراني في المركز الثاني.

وفي فئة الرجال «B»، توج طلال البرازي ومحمد هادي بالمركز الأول، وجاء منير السري وأحمد الملقي في المركز الثاني. وحصد فواز اليوسف وعبدالله الحسن صدارة فئة الرجال «C»، مقابل حلول عبدالله مدهش ومحمد دايل في المركز الثاني.

أما فئة الرجال «D»، فشهدت فوز هادي زاهد وعبدالرحمن عبدالشكور بالمركز الأول، بينما نال أحمد الحربي وإبراهيم هنيدي المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات، توجت سماهر كردي وغابرييلا بالمركز الأول في الفئة «A»، وحلت لينا العبداللطيف وألينا في المركز الثاني. وفي الفئة «B»، حققت تالا عبدات وضي محمد المركز الأول، وجاءت جنى بخاري ودانيا متولي في المركز الثاني.

وفي فئة الناشئين، حصد رضا خاشقجي ورائد العبدالباقي المركز الأول، فيما حل عبدالمجيد حكيم وعبدالله زيتوني في المركز الثاني.

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كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
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كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)

أبدى البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أسفه للتعادل أمام الفيحاء، مؤكداً أن «الليث» قدم مباراة جماعية مميزة واستحق نتيجة أفضل، في ظل التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه المنافس.

وقال كاراسكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نستحق أكثر من التعادل، وقدمنا مباراة مميزة من البداية حتى النهاية، لكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا. الفيحاء لعب بتكتل دفاعي، بينما لعبنا بشكل جماعي طوال المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا».

وأشار كاراسكو إلى أن ضغط المباريات كان له تأثير على الفريق خلال المواجهات الماضية، موضحاً: «في المباريات السابقة كان ينخفض أداء الفريق بعد الدقيقة 60 بسبب الإرهاق، فنحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما انضم إلينا لاعبون جدد خلال الفترة الأخيرة، ونحتاج إلى الوقت لتحقيق الانسجام».

وأكد لاعب الشباب أن الفريق بحاجة إلى تحقيق انتصار واحد لاستعادة الثقة، مبيناً: «نحتاج إلى فوز واحد، وسنعمل خلال فترة التوقف على العودة بشكل أفضل وإسعاد الجماهير. سنحاول إعادة الشباب إلى مستواه الطبيعي وإسعاد جماهيرنا».

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