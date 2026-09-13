سابالينكا بعد موسم بلا لقب كبير: «سأعود أقوى» العام المقبل

تعهدت البيلاروسية أرينا سابالينكا بالعودة أقوى بعد موسم مخيب للآمال أنهته دون لقب كبير بعدما حرمتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من التتويج بلقب دورة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة توالياً عندما تغلبت عليها السبت في المباراة النهائية، وأزاحتها قبلها بيومين عن صدارة التصنيف العالمي بعد 99 أسبوعاً متتالياً في القمة.

وقالت البيلاروسية البالغة 28 عاماً: «أعتقد أنه يجب أن أكون سعيدة عموماً بالمستوى الذي قدمته، وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن استخلاصها من هذه البطولة»، بعدما بدت قادرة بالفعل على إنقاذ موسمها في البطولات الكبرى قبل أن تصطدم بريباكينا.

وكانت ريباكينا ضمنت بالفعل اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل خوض نهائي السبت، وتفوقت على سابالينكا 6-4 و5-7 و6-2 في أداء مهيمن.

وشكلت الخسارة خيبة كبيرة لسابالينكا التي بدت في قمة مستواها القوي عندما اكتسحت الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عالمياً في نصف النهائي.

لكنها ستنهي العام من دون أي لقب في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2022.

فقد خسرت أمام ريباكينا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ثم ودعت «رولان غاروس» من ربع النهائي، قبل خروجها من الدور الرابع في ويمبلدون.

وفي الواقع، بدا كل شيء شاقاً بالنسبة لسابالينكا منذ فوزها بالثنائية المرموقة إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار).

وأضافت: «كما أثبتت التجارب، فإنني أعود دائماً أقوى، وجميع الدروس التي تعلمتها هذا الموسم جعلتني بالفعل أكثر قوة، لكنها بالتأكيد ستمنحني دافعاً أكبر لتقديم أداء أفضل العام المقبل».

وأعربت سابالينكا عن امتنانها للدعم الذي حظيت به من الجماهير في ملعب آرثر آش، حيث ساندتها بقوة عندما عادت في النتيجة وانتزعت المجموعة الثانية أمام ريباكينا، وواصلت تشجيعها حتى مع ابتعاد الفوز عنها في المجموعة الفاصلة.

وقالت: «كان شعوراً رائعاً. في مرحلة ما شعرت وكأنني أميركية»، مضيفة: «كنت أتمنى فقط أن أفوز باللقب لأشعر بذلك الدعم أكثر».

ورغم الهزيمة وفقدانها صدارة التصنيف، أكدت سابالينكا أنها لا تعتقد أن نظرة منافساتها إليها ستتغير كثيراً، وقالت: «عندما تنزلين إلى الملعب تكونين دائماً هدفاً للمنافسات، سواء كنت المصنفة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أي مركز آخر».

وأضافت: «سأواصل العمل الجاد وتحسين مستواي في التنس. وآمل أن أحرز المزيد من الألقاب».

كما أعربت عن فخرها بالفترة التي أمضتها في صدارة التصنيف العالمي، إذ احتلت المركز الأول لمدة إجمالية بلغت 107 أسابيع، بينها 99 أسبوعاً متتالياً تنتهي غداً الاثنين. وقالت: «تسعة وتسعون أسبوعاً؟ هذا أمر مذهل»، وختمت مازحة: «لنرَ إن كانت إيلينا قادرة على تحطيم هذا الرقم».