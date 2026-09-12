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صاروخ روسي يدمر منزل لاعبة تنس أوكرانية... ومنشفة رولان غاروس تنجو

صورة شاركتها اللاعبة عبر حسابتها في السوشال ميديا لشقتها المدمرة (حساب دايانا على إنستغرام)
صورة شاركتها اللاعبة عبر حسابتها في السوشال ميديا لشقتها المدمرة (حساب دايانا على إنستغرام)
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صاروخ روسي يدمر منزل لاعبة تنس أوكرانية... ومنشفة رولان غاروس تنجو

صورة شاركتها اللاعبة عبر حسابتها في السوشال ميديا لشقتها المدمرة (حساب دايانا على إنستغرام)
صورة شاركتها اللاعبة عبر حسابتها في السوشال ميديا لشقتها المدمرة (حساب دايانا على إنستغرام)

قالت لاعبة التنس الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، السبت، إن منزلها في مدينة أوديسا قد دُمر من جراء هجوم روسي.

ونشرت اللاعبة صوراً ومقاطع فيديو على «إنستغرام» تظهر منزلاً تلتهمه النيران، وعلقت قائلة: «هذا هو شكل العالم الروسي: إصابة مباشرة بصاروخ كروز من طراز كاليبر».

وذكرت أن الشيء الوحيد الذي نجا من الدمار هو منشفة من بطولة «رولان غاروس» (فرنسا المفتوحة)، «لقد نجا جزء من عالم التنس من صاروخ روسي، لكن منزلنا لم ينجُ».

ووجهت ياستريمسكا رسالة مباشرة إلى رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس قائلة: «انظروا إلى هذه الصور بأعيننا. هذا هو المعنى الحقيقي لحيادكم من الجانب الأوكراني للملعب».

يذكر أنه يُسمح للاعبي التنس الروس المحترفين بالمشاركة في البطولات الدولية بصفة «محايدة»، بينما جرت العادة ألا يصافح اللاعبون الأوكرانيون خصومهم الروس بعد المباريات.

وكانت ياستريمسكا، المصنفة رقم 113 عالمياً، قد خسرت مؤخراً في الجولة الأولى من بطولة أميركا المفتوحة في نيويورك. وفي سياق متصل، صرحت مواطنتها إيلينا سفيتولينا، خلال بطولة «الغراند سلام»، بأن نادي «البادل» الخاص بها في كييف قد تعرض لأضرار جسيمة من جراء هجوم روسي.

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تنس حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا

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الرياضة رياضة عالمية

الريال يكتسح فايكانو برباعية ويواصل ملاحقة برشلونة

فرحة لاعبي الريال بعد أحد أهدافهم في المباراة (د.ب.أ)
فرحة لاعبي الريال بعد أحد أهدافهم في المباراة (د.ب.أ)
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الريال يكتسح فايكانو برباعية ويواصل ملاحقة برشلونة

فرحة لاعبي الريال بعد أحد أهدافهم في المباراة (د.ب.أ)
فرحة لاعبي الريال بعد أحد أهدافهم في المباراة (د.ب.أ)

واصل ريال مدريد سعيه لمزاحمة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوزه على ضيفه رايو فايكانو 4/1 السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا في الرصيد مع برشلونة المتصدر، والذي سيكون بإمكانه توسيع الفارق حينما يواجه ليفانتي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاييكانو عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 35 سجل جود بلينغهام الهدف الثالث للريال، فيما سجل رايو فاييكانو هدفه الوحيد عن طريق سيرخيو كاميلو في الدقيقة 51.

واختتم مبابي رباعية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مسجلا هدفه الثاني الشخصي في المباراة.

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ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي: أرسنال يتجاوز عقبة سندرلاند وينفرد بالقمة

شجار بين لاعبي أرسنال وسندرلاند خلال المواجهة (أ.ب)
شجار بين لاعبي أرسنال وسندرلاند خلال المواجهة (أ.ب)
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الدوري الإنجليزي: أرسنال يتجاوز عقبة سندرلاند وينفرد بالقمة

شجار بين لاعبي أرسنال وسندرلاند خلال المواجهة (أ.ب)
شجار بين لاعبي أرسنال وسندرلاند خلال المواجهة (أ.ب)

فاز أرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشق الأنفس على مضيفه سندرلاند بهدفين دون رد، مساء السبت، ليواصل سلسلة انتصاراته، ويحقق العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات من المسابقة.

سجل لاعب الوسط البرازيلي، برونو جيمارايش، الهدف االأول في الدقيقة 56،وقبلها بدقيقتين، أضاع إنزو لو في، ركلة جزاء لسندرلاند، أنقذها الحارس الإسباني دافيد رايا، ليحافظ على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة هذا الموسم.

وأكد بوكايو ساكا تفوق أرسنال بركلة جزاء سددها في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، يرفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيخوض الديربي أمام مانشستر يونايتد مساء الأحد في إطار منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي الجولة القادمة سيخوض أرسنال مواجهة جديدة خارج ملعبه أمام برايتون يوم السبت، بينما سيحل سندرلاند ضيفا على مانشستر سيتي الأحد.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
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لماذا أصبح غوردون أكثر تألقاً من راشفورد مع برشلونة؟

نجح غوردون بالفعل في ترك بصمة قوية مع العملاق الكاتالوني (أ.ب)
نجح غوردون بالفعل في ترك بصمة قوية مع العملاق الكاتالوني (أ.ب)
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لماذا أصبح غوردون أكثر تألقاً من راشفورد مع برشلونة؟

نجح غوردون بالفعل في ترك بصمة قوية مع العملاق الكاتالوني (أ.ب)
نجح غوردون بالفعل في ترك بصمة قوية مع العملاق الكاتالوني (أ.ب)

لم يلعب أنتوني غوردون سوى 5 مباريات فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق في مايو (أيار) الماضي، لكن الجناح الإنجليزي الدولي نجح بالفعل في ترك بصمة قوية مع العملاق الكاتالوني. قدَّم مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق 4 تمريرات حاسمة في مبارياته الـ5 الأولى مع برشلونة المعروف بقدرته العالية على تسجيل الأهداف. ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لا يزال يبحث عن هدفه الأول فإنه - حسب إليزابيث كونواي على موقع «بي بي سي» - اندمج بسلاسة تامة في خط هجوم برشلونة، وتحديداً في مركز الجناح الأيسر الذي كان يشغله غالباً زميله في المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد، عندما كان يلعب لبرشلونة على سبيل الإعارة الموسم الماضي. ولا يقتصر تأثير غوردون على أدائه داخل الملعب فحسب، فقد ألقى كلمة الترحيب الخاصة به باللغة الإسبانية - وهي اللغة التي قال إنه تعلمها بمساعدة أحد متخصصي العلاج الطبيعي الإسبان في نيوكاسل - قبل أن يضيف بضع عبارات باللغة الكاتالونية في أثناء حديثه مع الجماهير. لقد أُثيرت بعض التساؤلات حول قرار برشلونة بدفع 70 مليون جنيه استرليني لضم غوردون، لكن من السهل الآن فهم سبب هتاف مشجعي النادي الكاتالوني باسمه.

من التكهنات إلى الاحتفال

عندما أتمَّ غوردون انتقاله هذا الصيف ليصبح ثاني لاعب إنجليزي فقط ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال دائم - بعد غاري لينيكر عام 1986 - أحاطت بالصفقة حالة كبيرة من الجدل.

لقد كان مبلغاً كبيراً بالنسبة للاعب - رغم تقديمه أداءً متميزاً في دوري أبطال أوروبا - عانى من تذبذب المستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجَّل أرقاماً متواضعة نسبياً. فقد أنهى نيوكاسل الموسم في المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي، بينما سجَّل غوردون 6 أهداف وصنع هدفين خلال 26 مباراة، منها 3 أهداف جاءت من ركلات جزاء. وبطبيعة الحال، أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه حجز مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.

وقبل ذلك ببضعة أشهر فقط، كان غوردون قد أخذ فكرة بسيطة عمّا يعنيه اللعب في ملعب «كامب نو» عندما سافر نيوكاسل لمواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ورغم خسارة نيوكاسل بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين في تلك الليلة - وبنتيجة إجمالية في مجموع مباراتَي الذهاب والعودة بلغت 8 أهداف

مقابل 3 - فإن الوجود في برشلونة كان يحمل دلالة خاصة بالنسبة لغوردون؛ إذ منحته تلك المناسبة فرصةً لتجربة أجواء الملعب الذي أصبح في نهاية المطاف بمثابة بيته.

كما أن سجله الأوروبي كان يروي قصةً مختلفةً تماماً عن مسيرته المحلية. سجَّل غوردون 10 أهداف خلال 12 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، حيث قدَّم مستويات متميزة وثابتة أمام أقوى الفرق الأوروبية. ولم يتفوَّق عليه في عدد الأهداف في البطولة الموسم الماضي سوى كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد (15 هدفاً)، وهاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ (14 هدفاً).

انسجام فوري

تأقلم اللاعب الإنجليزي الدولي بسرعة كبيرة في إسبانيا، وأصبح عنصراً مؤثراً في الخط الأمامي لبرشلونة تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك. ورغم أنه لا يزال بانتظار تسجيل هدفه الأول، فإن سرعة غوردون وأسلوبه المباشر في اللعب يتناسبان تماماً مع منظومة برشلونة الهجومية. وعند سؤاله عن سبب اختيار غوردون بدلاً من راشفورد، أجاب ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قائلاً: «فلسفتنا في اللعب تتوافق بشكل كبير مع أسلوب أنتوني». وأضاف: «أسلوبه يتماشى مع ما يبحث عنه المدير الفني».

ويبدو أن غوردون قد تأقلم بسرعة فائقة. وقال غوردون: «أشعر وكأنني في بيتي بالفعل. المدينة مذهلة، وقد رحَّب بي زملائي بشدة. أعتقد أن مستواي سيتحسَّن أكثر فأكثر كلما طالت فترة وجودي هنا». وبفضل لعبه بشكل أساسي في الجهة اليسرى، منح غوردون المدير الفني لبرشلونة خياراً إضافياً لتهديد مرمى المنافسين. إذ تسهم قدرته على استغلال المساحات في تفكيك خط دفاع الخصم، بينما تخلق تحركاته دون كرة فرصاً سانحة لزملائه في الفريق. وقد بدا هذا الأمر واضحاً بشكل خاص عند لعبه إلى جانب لامين يامال ورافينيا. وقال فليك، المدير الفني لبرشلونة: «المهاجم يرغب دائماً في تسجيل الأهداف. لقد أُتيحت له بعض الفرص لكنه أهدرها. ومع ذلك، فقد قدَّم التمريرات الحاسمة التي مهَّدت لتسجيل الأهداف، وهذا أمر بالغ الأهمية أيضاً».

صنع غوردون هدفين في غضون 4 دقائق أمام إلتشي في أول مباراة له في الدوري. كما انفرد بحارس مرمى إلتشي وأُتيحت له فرصة تسجيل هدف في ظهوره الأول. لكن غوردون اختار بدلاً من ذلك تمرير الكرة عرضياً أمام المرمى إلى فيرمين لوبيز، الذي لم يخطئ في وضعها داخل الشباك من مسافة قريبة. كشفت تلك اللحظة كثيراً للجماهير عن عقلية غوردون؛ فبدلاً من السعي وراء مجد تسجيل هدف في أول مباراة له، فضَّل الخيار الأفضل للفريق. وقال غوردون بعد المباراة: «نرغب دائماً في تحقيق الفوز، لكن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، خصوصاً في هذا النادي». وبالنسبة لجماهير برشلونة، كان ذلك مؤشراً آخر على أنهم تعاقدوا مع لاعب لا يكتفي بالسعي لتحقيق إنجاز فردي فحسب، بل يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على النجاح.

22 هدفاً في 5 مباريات

انطلق فريق برشلونة بقوة هائلة هذا الموسم، مسجِّلاً 22 هدفاً في مبارياته الـ5 الأولى، بينما لم تتلقَّ شباكه سوى 3 أهداف فقط. وتُعدُّ هذه البداية الأكثر غزارة تهديفياً للنادي منذ تولي فليك المسؤولية في مايو 2024. علاوة على ذلك، يستطيع غوردون البقاء على الأطراف وعزل ظهير الفريق المنافس، أو استغلال المساحات خلف خط الدفاع، أو التوغل إلى الداخل والتمرير إلى مهاجمي برشلونة الآخرين. مع ذلك، من السابق لأوانه القول إن غوردون قد أجاب عن جميع التساؤلات بعد بضع مباريات فقط. لا يزال اللاعب الإنجليزي ينتظر هدفه الأول، كما أن الحفاظ على هذا المستوى من الأداء والحماس طوال الموسم سيكون تحدياً كبيراً. لكن هذا نقاش مختلف تماماً عن النقاش الذي دار حوله قبل انتقاله لبرشلونة. فبدلاً من التساؤل عمّا إذا كان يستحق الانضمام لبرشلونة أم لا، أصبح الناس يتحدثون الآن عن براعته وعن المستوى الذي يمكن أن يصل إليه مع العملاق الكتالوني.

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