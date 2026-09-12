صاروخ روسي يدمر منزل لاعبة تنس أوكرانية... ومنشفة رولان غاروس تنجو

قالت لاعبة التنس الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، السبت، إن منزلها في مدينة أوديسا قد دُمر من جراء هجوم روسي.
ونشرت اللاعبة صوراً ومقاطع فيديو على «إنستغرام» تظهر منزلاً تلتهمه النيران، وعلقت قائلة: «هذا هو شكل العالم الروسي: إصابة مباشرة بصاروخ كروز من طراز كاليبر».
وذكرت أن الشيء الوحيد الذي نجا من الدمار هو منشفة من بطولة «رولان غاروس» (فرنسا المفتوحة)، «لقد نجا جزء من عالم التنس من صاروخ روسي، لكن منزلنا لم ينجُ».
ووجهت ياستريمسكا رسالة مباشرة إلى رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس قائلة: «انظروا إلى هذه الصور بأعيننا. هذا هو المعنى الحقيقي لحيادكم من الجانب الأوكراني للملعب».
يذكر أنه يُسمح للاعبي التنس الروس المحترفين بالمشاركة في البطولات الدولية بصفة «محايدة»، بينما جرت العادة ألا يصافح اللاعبون الأوكرانيون خصومهم الروس بعد المباريات.
وكانت ياستريمسكا، المصنفة رقم 113 عالمياً، قد خسرت مؤخراً في الجولة الأولى من بطولة أميركا المفتوحة في نيويورك. وفي سياق متصل، صرحت مواطنتها إيلينا سفيتولينا، خلال بطولة «الغراند سلام»، بأن نادي «البادل» الخاص بها في كييف قد تعرض لأضرار جسيمة من جراء هجوم روسي.