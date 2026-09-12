كما انفردت «الشرق الأوسط»... زاركو خارج أسوار التعاون

أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش، وذلك بعد استمرار النتائج السلبية للفريق.
وقدمت الإدارة الشكر والتقدير للمدرب على الفترة التي قضاها في قيادة الجهاز الفني للسكري.
وكانت «الشرق الأوسط» أكدت، في وقت سابق، قرار إدارة التعاون بإقالة المدرب زاركو بالإجماع بعد الخسارة من الحزم في الجولة السادسة لتؤجل الإعلان عنه إلى بعد لقاء الهلال، والذي خسره التعاون أمامه بنتيجة كبيرة قوامها ستة أهداف دون رد.
وقرر مجلس إدارة نادي التعاون تكليف المدرب جهاد الحسين بمهام المدير الفني للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار الفريق، واستمرار تدريباته قبل مواجهة الفريق الآسيوية.
الجدير بالذكر أن التعاون يقبع في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط بعد سبع جولات، حيث خسر 4 مباريات وتعادل في ثلاث، وسجل الفريق 3 أهداف فقط في حين استقبلت شباكه 12 هدفاً، وهو ما يضع على عاتق الجهاز الفني الجديد مهمة صعبة لتعديل المسار، وتحسين نتائج الفريق في الاستحقاقات المقبلة.