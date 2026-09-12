خريدة: الخليج كان الأقرب للفوز أمام النصر حامل اللقب

أشاد أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مواجهة بطل الدوري، مؤكداً أن الخليج كان الأقرب لتحقيق الفوز رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال خريدة في حديثه لوسائل الإعلام: «النتيجة كانت مرضية إلى نهاية المباراة، كنا نتمنى الفوز وكنا نستحقه، لكن الحمد لله على كل حال».

️ | أحمد خريدة رئيس مجلس إدارة نادي الخليج لممثلي وسائل الإعلام:- نتيجة مرضية إلى حد ما، الخليج كان أقرب للفوز وكنّا نستحقه.- لم تصلنا استدعاءات للمنتخب السعودي سوى ثامر الخيبري مع منتخب 21 ... لذلك كان غائبا اليوم. #الخليج_النصر#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/g75E2KgTNP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026

وعن استدعاء لاعبي الخليج للمنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، أوضح: «لدينا استدعاء وحيد لمنتخب تحت 21 عاماً، وهو اللاعب ثامر الخيبري وكان غائباً اليوم».

واختتم رئيس الخليج حديثه بتوجيه الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني، قائلاً: «أكرر شكري لعطاء اللاعبين والجهاز الفني على المستوى المقدم اليوم أمام بطل الدوري»