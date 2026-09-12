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الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق والقادسية يعيدان الهيبة لـ«ديربي الشرقية»

الغريمان أمتعا عشاق الدوري السعودي بـ«قمة لا تُنسى» على ملعب محمد بن فهد

القمة الشرقاوية شهدت تسجيل ستة أهداف (واس)
القمة الشرقاوية شهدت تسجيل ستة أهداف (واس)
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الاتفاق والقادسية يعيدان الهيبة لـ«ديربي الشرقية»

القمة الشرقاوية شهدت تسجيل ستة أهداف (واس)
القمة الشرقاوية شهدت تسجيل ستة أهداف (واس)

ودَّع ديربي المنطقة الشرقية ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، بملحمة كروية تاريخية صُنِّفت على أنَّها إحدى أقوى مواجهات الدوري السعودي في موسمه الجديد حتى الآن، بعدما تعادل الغريمان، القادسية والاتفاق، بنتيجة 3 - 3 ضمن الجولة الـ7 من منافسات البطولة.

وستكون مباراة الدور الثاني بين الفريقين على ملعب نادي الاتفاق، ووقتها سيكون القادسية قد انتقل بشكل مؤكد إلى «ملعب أرامكو»، مما يعني أن هذا الملعب لن يستقبل أي مواجهة مباشرة هذا الموسم في أي مسابقة على اعتبار أن الاتفاق أيضاً خرج من بطولة كأس الملك مبكراً، وبالتالي لن يواجه القادسية على الملعب الجديد سوى في الموسم المقبل.

وحظيت المباراة بأحداث دراماتيكية غير متوقعة بعد أن مالت الترشيحات بشكل كبير نحو القادسية، المستضيف، للفوز بالنقاط الثلاث، بل وبنتيجة كبيرة، قياساً بالأسماء التي يملكها كل فريق سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب.

وبدأ القادسية المباراة بقوة وسجَّل هدفين في المباراة قبل انقضاء ثلث الساعة الأولى، مما جعل البعض يعتقد أن المباراة انتهت مبكراً، إلا أن الاتفاق عاد مرتين وتعادل، ثم تأخر وعاد قبل النهاية بتسجيل الهدف الثالث الذي أثبت حجم التنافس بين الفريقين وإن كانت المباريات الأخيرة أكثر تنافساً في ظلِّ التطور الهائل لفريق القادسية ودخوله بقوة دائرة المنافسة، ورغبة الاتفاق في الحفاظ على تفوقه التاريخي في مباريات الديربي.

جماهير الديربي أضفت إثارة مضاعفة على اللقاء (موقع نادي القادسية)

وشهدت مباريات القادسية والاتفاق سواء التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، أو ملعب الدمام، أو حتى في الموسمين الأخيرين في ملعب نادي الاتفاق إثارةً كبيرةً، لكنها لم تكن أكثر إثارة من مواجهة الجمعة، التي أعطت مؤشراً إيجابياً على أن ديربي الشرقية سيضاهي من حيث الحماس والصراع بين الفريقين مباريات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وكذلك ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، حيث افتقدت المنطقة الشرقية مباريات الديربي القوية لسنوات مع ظروف مرَّ بها الاتفاق والقادسية، من بينها الهبوط لدوري الدرجة الأولى بالنسبة لكل فريق، أو غياب الشغف مما جعل ألعاباً أخرى تأخذ مكان كرة القدم في الأهمية لدى الجماهير، قبل أن يعود الشغف مجدداً في السنوات الثلاث الأخيرة مع عودة القادسية لدوري المحترفين واستحواذ شركة «أرامكو» عليه، وكذلك النقلة التي مرَّ بها الاتفاق من حيث تطوير منشآته واستقطاب أسماء عالمية للعمل فيه، في مقدمتهم المدرب الإنجليزي الشهير ستيفن جيرارد بغض النظر عن قياس تجربة نجاحه من فشله.

ومن المؤكد أن كرة القدم بالمنطقة الشرقية تعيش مرحلة انتعاش كبيرة مع الأحداث الكبيرة والمتسارعة وجلب أفضل النجوم، وبناء استاد رياضي بمواصفات عالمية، تمَّ فيه الأخذ بالاعتبار قساوة الطقس في فصل الصيف، والتي على أثرها تم تركيب أجهزة تكييف، وتحسين تجربة المشجع، وغيرهما من الأمور الإيجابية.

وبالعودة إلى مباراة الديربي الأخيرة، فقد شهدت المباراة تسجيل لاعب الاتفاق الإسباني، ألفارو ميدران، واحداً من أجمل الأهداف في الدوري، وقد يكون أجمل أهداف الجولة الـ7، حيث أجبر هذا الهدف الجميل الجميع على التصفيق حتى إن مدرب القادسية بريندان رودجرز لم يخفِ إعجابه بهذا الهدف الذي جلب التعادل في مرمى فريقه بعد أن كان القادسية متقدماً بهدفين ليسجِّل ميدران ثاني أهداف فريقه ويعيده للمباراة.

كما أن مدرب الاتفاق، آرثر باباس، عبَّر عن فخره بما قدَّمه فريقه من أداء، والعودة بالنتيجة أمام فريق يزخر بالنجوم والإمكانات، عادّاً أن الروح كانت حاضرةً في فريقه، ومتمنياً أن يكون الاتفاق بشكل أفضل بعد فترة التوقف المقبلة للدوري.

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دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
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دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)

تصدر الأهلي ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفارق الأهداف، وذلك عقب ختام منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وافتتح النصر مشواره في البطولة بالفوز على نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي النصر في الرياض، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على اللقب.

وفي الرياض أيضا، نجح الاتحاد في تجاوز الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب كلية العناية الطبية، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي والنصر.

وخسر الترجي أمام ضيفه الأهلي بنتيجة 5-1، وسجلت أهداف الأهلي كل من شينازا "هدفين"، وروث برافو، ودانة فهد، ومها محمد، فيما أحرزت اللاعبة أجيجبينا هدف الترجي الوحيد.

وفي المدينة المنورة، انتزع القادسية فوزاً صعباً أمام مضيفه العلا بهدف دون مقابل، سجلته الوافدة الإسبانية أستر غونزاليس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط وبفارق أربعة أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقيت العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
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ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

اختتمت في جدة، منافسات البطولة التصنيفية الخامسة للبادل، بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن عدد من الفئات التصنيفية على ملاعب «بادل إن» في سوق 7.

وشهد ختام البطولة تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، إذ حقق الثنائي عبدالله العبدالله وخورخي فيغا المركز الأول في فئة الرجال «A»، فيما حل عمر الثاقب وسطام الشهراني في المركز الثاني.

وفي فئة الرجال «B»، توج طلال البرازي ومحمد هادي بالمركز الأول، وجاء منير السري وأحمد الملقي في المركز الثاني. وحصد فواز اليوسف وعبدالله الحسن صدارة فئة الرجال «C»، مقابل حلول عبدالله مدهش ومحمد دايل في المركز الثاني.

أما فئة الرجال «D»، فشهدت فوز هادي زاهد وعبدالرحمن عبدالشكور بالمركز الأول، بينما نال أحمد الحربي وإبراهيم هنيدي المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات، توجت سماهر كردي وغابرييلا بالمركز الأول في الفئة «A»، وحلت لينا العبداللطيف وألينا في المركز الثاني. وفي الفئة «B»، حققت تالا عبدات وضي محمد المركز الأول، وجاءت جنى بخاري ودانيا متولي في المركز الثاني.

وفي فئة الناشئين، حصد رضا خاشقجي ورائد العبدالباقي المركز الأول، فيما حل عبدالمجيد حكيم وعبدالله زيتوني في المركز الثاني.

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الرياضة رياضة سعودية

كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
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كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)

أبدى البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أسفه للتعادل أمام الفيحاء، مؤكداً أن «الليث» قدم مباراة جماعية مميزة واستحق نتيجة أفضل، في ظل التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه المنافس.

وقال كاراسكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نستحق أكثر من التعادل، وقدمنا مباراة مميزة من البداية حتى النهاية، لكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا. الفيحاء لعب بتكتل دفاعي، بينما لعبنا بشكل جماعي طوال المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا».

وأشار كاراسكو إلى أن ضغط المباريات كان له تأثير على الفريق خلال المواجهات الماضية، موضحاً: «في المباريات السابقة كان ينخفض أداء الفريق بعد الدقيقة 60 بسبب الإرهاق، فنحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما انضم إلينا لاعبون جدد خلال الفترة الأخيرة، ونحتاج إلى الوقت لتحقيق الانسجام».

وأكد لاعب الشباب أن الفريق بحاجة إلى تحقيق انتصار واحد لاستعادة الثقة، مبيناً: «نحتاج إلى فوز واحد، وسنعمل خلال فترة التوقف على العودة بشكل أفضل وإسعاد الجماهير. سنحاول إعادة الشباب إلى مستواه الطبيعي وإسعاد جماهيرنا».

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