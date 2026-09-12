كولي سعيد بنظافة الشباك خلال ظهوره الأول مع الفيحاء

أبدى الغامبي عمر كولي، لاعب الفيحاء، سعادته بالتعادل أمام الشباب، مشيدًا بالمستوى الدفاعي الذي قدمه فريقه، خصوصًا خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة قوية، تحديدًا في الشوط الثاني، لكننا دافعنا بشكل جيد رغم الفرص التي حصل عليها المنافس. كنا نبحث عن تحقيق الفوز، لكننا سعداء بالحصول على نقطة».

️| عمر كولي لاعب فريق #الفيحاء في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-كانت مباراة قوية تحديداً في الشوط الثاني، لكننا دافعنا بشكل جيد رغم فرص المنافس، و كنا نبحث عن الفوز، لكننا سعداء بتحقيق نقطة والحفاظ على شباكنا نظيفة في مباراتي الأولى مع الفريق، وأشعر بسعادة كبيرة منذ انضمامي للفيحاء.... pic.twitter.com/Zfe3YPyHSw — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026

وأضاف اللاعب: «سعيد بالحفاظ على شباكنا نظيفة في مباراتي الأولى مع الفيحاء، وأشعر بسعادة كبيرة منذ انضمامي إلى الفريق».

وأكد كولي أن الفيحاء تعامل مع صعوبة المواجهة بصورة جيدة، في ظل محاولات الشباب للوصول إلى مرمى الفريق، مشيرًا إلى أن تحقيق نقطة في مستهل مشواره مع النادي يمثل بداية إيجابية، مع تطلعه إلى تقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.