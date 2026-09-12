براونهيل لـ«الشرق الأوسط»: تعادلنا أمام الفيحاء محبط

أكد جوش براونهيل، لاعب الشباب، أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز أمام الفيحاء، مشيراً إلى أن السيطرة على مجريات المباراة وصناعة الفرص لم تُترجم إلى أهداف.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال براونهيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، إذ سيطرنا على المباراة وصنعنا العديد من الفرص، لكننا لم نتمكن من التسجيل».

️| جوش براونهيل لاعب فريق #الشباب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-من المحبط عدم تحقيق الفوز، لكن هناك مؤشرات إيجابية، وأنا متأكد أن الانتصارات ستأتي، وسنعمل على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة على أرضنا.#الشباب_الفيحاء #الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/G6479B7Z0k — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026

وأبدى لاعب الشباب إحباطه من فقدان نقطتين، لكنه شدد على وجود مؤشرات إيجابية في أداء الفريق، مؤكداً ثقته بقدرة الشباب على تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: «من المحبط عدم تحقيق الفوز، لكن هناك مؤشرات إيجابية، وأنا متأكد أن الانتصارات ستأتي. سنعمل على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة على أرضنا».