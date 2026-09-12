مارتينيلي: هذا الأداء يُظهر شخصيتنا وجودة الفريق

أبدى البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب الهلال سعادته بتسجيل «هاتريك» في لقاء فريقه أمام التعاون، لكنه أكد أن سعادته الأكبر كانت بتحقيق النقاط الثلاث.

وأضاف مارتينيلي في حديث بثه حساب النادي العاصمي على منصة «إكس»: كانت ردة فعل الفريق رائعة جداً بعد الخسارة الماضية، حيث كان علينا أن نلعب المباراة بطريقتنا، وهذا ما فعلناه، وأعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث.

وتابع: أداء مثل هذا يظهر شخصيتنا ومدى جودتنا على أرض الملعب، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً رائعاً منذ بداية المباراة، حيث أننا بدأنا بشكل جيد جداً، ووضعنا لاعبي التعاون تحت الضغط، ولهذا حققنا الانتصار بنتيجة 6-0.