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الرياضة رياضة سعودية

مارتينيلي: هذا الأداء يُظهر شخصيتنا وجودة الفريق

مارتينيلي كان نجم المواجهة بالأهداف الثلاثة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي كان نجم المواجهة بالأهداف الثلاثة (تصوير: سعد العنزي)
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مارتينيلي: هذا الأداء يُظهر شخصيتنا وجودة الفريق

مارتينيلي كان نجم المواجهة بالأهداف الثلاثة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي كان نجم المواجهة بالأهداف الثلاثة (تصوير: سعد العنزي)

أبدى البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب الهلال سعادته بتسجيل «هاتريك» في لقاء فريقه أمام التعاون، لكنه أكد أن سعادته الأكبر كانت بتحقيق النقاط الثلاث.

وأضاف مارتينيلي في حديث بثه حساب النادي العاصمي على منصة «إكس»: كانت ردة فعل الفريق رائعة جداً بعد الخسارة الماضية، حيث كان علينا أن نلعب المباراة بطريقتنا، وهذا ما فعلناه، وأعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث.

وتابع: أداء مثل هذا يظهر شخصيتنا ومدى جودتنا على أرض الملعب، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً رائعاً منذ بداية المباراة، حيث أننا بدأنا بشكل جيد جداً، ووضعنا لاعبي التعاون تحت الضغط، ولهذا حققنا الانتصار بنتيجة 6-0.

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دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
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دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)
فرحة أهلاوية بالفوز الخماسي على الترجي (إدارة الكرة النسائية)

تصدر الأهلي ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفارق الأهداف، وذلك عقب ختام منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وافتتح النصر مشواره في البطولة بالفوز على نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي النصر في الرياض، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على اللقب.

وفي الرياض أيضا، نجح الاتحاد في تجاوز الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب كلية العناية الطبية، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي والنصر.

وخسر الترجي أمام ضيفه الأهلي بنتيجة 5-1، وسجلت أهداف الأهلي كل من شينازا "هدفين"، وروث برافو، ودانة فهد، ومها محمد، فيما أحرزت اللاعبة أجيجبينا هدف الترجي الوحيد.

وفي المدينة المنورة، انتزع القادسية فوزاً صعباً أمام مضيفه العلا بهدف دون مقابل، سجلته الوافدة الإسبانية أستر غونزاليس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط وبفارق أربعة أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقيت العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

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كرة القدم للسيدات السعودية
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ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
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ختام بطولة البادل التصنيفية بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة

أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)
أصحاب المراكز الأولى بعد مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

اختتمت في جدة، منافسات البطولة التصنيفية الخامسة للبادل، بمشاركة 526 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن عدد من الفئات التصنيفية على ملاعب «بادل إن» في سوق 7.

وشهد ختام البطولة تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، إذ حقق الثنائي عبدالله العبدالله وخورخي فيغا المركز الأول في فئة الرجال «A»، فيما حل عمر الثاقب وسطام الشهراني في المركز الثاني.

وفي فئة الرجال «B»، توج طلال البرازي ومحمد هادي بالمركز الأول، وجاء منير السري وأحمد الملقي في المركز الثاني. وحصد فواز اليوسف وعبدالله الحسن صدارة فئة الرجال «C»، مقابل حلول عبدالله مدهش ومحمد دايل في المركز الثاني.

أما فئة الرجال «D»، فشهدت فوز هادي زاهد وعبدالرحمن عبدالشكور بالمركز الأول، بينما نال أحمد الحربي وإبراهيم هنيدي المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات، توجت سماهر كردي وغابرييلا بالمركز الأول في الفئة «A»، وحلت لينا العبداللطيف وألينا في المركز الثاني. وفي الفئة «B»، حققت تالا عبدات وضي محمد المركز الأول، وجاءت جنى بخاري ودانيا متولي في المركز الثاني.

وفي فئة الناشئين، حصد رضا خاشقجي ورائد العبدالباقي المركز الأول، فيما حل عبدالمجيد حكيم وعبدالله زيتوني في المركز الثاني.

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كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
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كاراسكو: ضغط المباريات أثر على أداء الشباب

كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)
كاراسكو خلال المباراة (موقع النادي)

أبدى البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أسفه للتعادل أمام الفيحاء، مؤكداً أن «الليث» قدم مباراة جماعية مميزة واستحق نتيجة أفضل، في ظل التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه المنافس.

وقال كاراسكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نستحق أكثر من التعادل، وقدمنا مباراة مميزة من البداية حتى النهاية، لكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا. الفيحاء لعب بتكتل دفاعي، بينما لعبنا بشكل جماعي طوال المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا».

وأشار كاراسكو إلى أن ضغط المباريات كان له تأثير على الفريق خلال المواجهات الماضية، موضحاً: «في المباريات السابقة كان ينخفض أداء الفريق بعد الدقيقة 60 بسبب الإرهاق، فنحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما انضم إلينا لاعبون جدد خلال الفترة الأخيرة، ونحتاج إلى الوقت لتحقيق الانسجام».

وأكد لاعب الشباب أن الفريق بحاجة إلى تحقيق انتصار واحد لاستعادة الثقة، مبيناً: «نحتاج إلى فوز واحد، وسنعمل خلال فترة التوقف على العودة بشكل أفضل وإسعاد الجماهير. سنحاول إعادة الشباب إلى مستواه الطبيعي وإسعاد جماهيرنا».

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