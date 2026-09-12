بوستيكوجلو: حتى الهلال خسر من نيوم!

أبدى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، عدم رضاه عن تعادل فريقه أمام الخليج، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة، خصوصاً بعد تقدم المنافس بهدف، قبل أن يتمكن النصر من إدراك التعادل والخروج بنقطة واحدة.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة، توقعنا أن تكون كذلك، وخصوصاً بعد أن تقدم الخليج بهدف. حاولنا أن نعدل الوضع وسجلنا التعادل وحاولنا، وخرجنا بنقطة، وأنا لست مرتاحاً من النتيجة بكل تأكيد».

وردّ المدرب النصراوي على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن المصاعب التي واجهها فريقه أمام الخليج، قائلاً: «سؤال جيد جداً. الفريق لعب في فترة زمنية وجيزة هذا الكم من المباريات وفي أجواء صعبة جداً، رطوبة عالية، لعبنا في الشرقية مرتين وفي جدة أيضاً، خلال أيام قليلة وبعد مضي أقل من شهر».

وأضاف: «كم مباراة خاضها النصر وغيره؟ هذا مرهق جداً جداً. لا ألوم اللاعبين. في الموسم الماضي، كم عدد المباريات التي كانت؟ وكيف كان الوضع؟ لا يمكن أن أضغط أكثر وألوم اللاعبين. أريد أن يقدموا ما لديهم، وهذا ما لمسته وشكرتهم عليه في غرفة الملابس».

وأشار بوستيكوجلو إلى أن ضغط المباريات لا يقتصر على النصر، قائلاً: «أعتقد أن الجميع أُرهق، حتى الهلال خسر من نيوم، ولذلك ضغط المباريات هو المرهق. هذا العدد من المباريات، تقريباً 8 مباريات في أقل من شهر، هل هذا يجعلنا نلوم اللاعبين؟».

وختم مدرب النصر حديثه قائلاً: «بعض المباريات بينها أقل من ثلاثة أيام، وهذا جانب يجب أن يؤخذ بالاعتبار. لا أضع أعذاراً، لكن الذي أريد أن أوصله أن اللاعبين لم يقصروا».