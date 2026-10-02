عمر ندا يسطر ليلة ذهبية لجوجيتسو السعودية في «دورة الألعاب الآسيوية»

دخل لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، عمر ندا، تاريخ الرياضة السعودية من أوسع أبوابه، عندما أهداها أول ذهبية في الجوجيتسو، بانتزاعه المركز الأول لمسابقة وزن 94 كغم، الجمعة، ضمن منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، التي تختتم الأحد.

وبدأ ندا مشواره نحو الذهب، بإخضاع خصمه القيرغزستاني رسلان ساجدييف في دور ثمن النهائي، ثم تفوق بالنقاط على نظيره الكازاخستاني عبد الله دبيل بنتيجة 6 – 0 في ربع النهائي، واكتسح الإماراتي عبد الله الكبيسي بالأفضلية، متأهلاً بذلك للنهائي، الذي رفع فيه الكوري الجنوبي بارك سونهو، الراية البيضاء أمام الموهبة السعودية؛ معلناً فوزه بأول ذهبية سعودية في رياضة الجوجيتسو على مستوى دورات الألعاب الاسيوية.

وتعد ذهبية عمر ندا الميدالية الشخصية الثانية له في دورات الألعاب الآسيوية، حيث سبق أن دوّن اسمه، كأصغر لاعب سعودي في أسياد هانغتشو 2022م يفوز بميدالية، بعد تحقيقه برونزية وزن تحت 85 كغم في النسخة الماضية من الدورة.

وتوج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي، الفائزين بميداليات وزن 94 كغم.

ويختتم فريق السعودية للجوجيتسو، مشاركته بالدورة، بوجود أحمد العيسى في منافسات وزن 85 كغم أمام كوريا الجنوبية في دور الـ32، وعبد الله ندا في دور الـ16 للوزن ذاته، عند التاسعة والنصف صباحاً.

وقال ندا في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «في النسخة الماضية في هانغتشو الصين حققت الميدالية الفضية وكنت أصغر لاعب بعمر 18عاماً وتدربت بصورة أكبر والآن أبلغ من العمر 21 عاماً وشعرت أنني أصبحت أقوى وقادراً على تحقيق الذهب».

وأضاف: «بعد الذهبية الآسيوية أنتظر تحقيق ميدالية عالمية أخرى وإن شاء الله تكون العام المقبل».

وقال عبد الملك آل مرضي لاعب الفريق السعودي للجوجيستو إن تحقيقه ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا تمثل قيمة له وللرياضة السعودية رغم أنه كان عازماً على تحقيق الميدالية الذهبية في هذه النسخة بعد أن حقق البرونزية في النسخة الماضية في هانغتشو الصينية.

عمر ندا على منصة التتويج (فريق السعودية)

وبين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البطولة تشهد تنافساً أكبر وتوسعاً في قاعدة المنافسة على المستوى القاري قياساً بالنسخة الماضية، واعتبر أن هذا منجز للوطن، مبيناً أن تحقيق «3» ميداليات في اليوم الأول من المنافسة يؤكد تطور اللعبة واللاعبين السعوديين، مشيداً بما تحقق أيضاً في اليوم الثاني حيث حقق زميله عمر ندا الميدالية الذهبية.

في حين أكد اللاعب السعودي الشاب خالد حباب أحد أصغر لاعبي دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا أنه نزع الخوف من قلبه ودخل بثقة من أجل تحقيق منجز له وللوطن في هذه الدورة القارية الكبرى.

وقال حباب الفائز ببرونزية في أول مشاركة له مع الفريق السعودي في لعبة الجوجيستو، إنه يطمح لمواصلة التطور من أجل تحقيق منجزات أكبر، خصوصاً أن عمره لا يتعدى 17 عاماً، مبيناً أنه سعيد بهذا المنجز في الظهور الأول وسيكون ذلك حافزاً له في المستقبل.

وبين أنه خاض خمس مباريات وخسر واحدة فقط وفاز في الباقي في مسيرته نحو حصد الميدالية البرونزية.

من جهة ثانية، شهدت منافسات اليوم الختامي للرياضات الإلكترونية، تتويج فريق السعودية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات «ليغ أوف ليجيندز»، التي حصل عليها لاعبو الفريق عبد العزيز المبارك، ونواف الخويطر، وسهل وقاص، ونواف الجعيد، وأجواد وزان، وخالد الزهراني، الخميس.

من جهته، يبحث فريق السعودية لقفز الحواجز، عن ميداليات منافسات الفردي، صباح السبت.

واعتمدت اللجنة المنظمة لمسابقة الفروسية بالدورة الآسيوية، وللمرة الأولى في تاريخ الأسياد، إقامة منافسة الفردي، بنظام المجموعتين، مع توزيع ثلاث ميداليات (ذهبية – فضية – برونزية) لكل مجموعة.

وقرر الجهاز الفني لفريق السعودية للفروسية، مشاركة الفارسين خالد المبطي وسعد العجمي في منافسات المجموعة الأولى، ووجود رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي في مسابقة المجموعة الثانية.