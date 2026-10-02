تمبكتي ينعش تدريبات الأخضر «الختامية» لموقعة قطر

أنهى المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة قطر، السبت، ضِمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج الـ27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين المربعات، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان تمبكتي، بينما واصل اللاعبان علاء آل حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.