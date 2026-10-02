«دوري الأمم»: دي بروين يقود بلجيكا للفوز بثلاثية على تركيا

فاز المنتخب البلجيكي على ضيفه التركي 3/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر.

وكان المنتخب البلجيكي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بالمجموعة على حساب إيطاليا 2/صفر، لكن الفريق خسر في الدقائق الأخيرة أمام فرنسا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب تركيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وكان المنتخب التركي قد خسر أمام فرنسا بهدف نظيف ثم أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي.

وسيلتقي منتخب بلجيكا في الجولة المقبلة مع مضيفه فرنسا يوم الأثنين القادم، وهو نفس اليوم الذي يحل فيه المنتخب التركي ضيفا على إيطاليا في الجولة الرابعة.