زيزو... زيزو... تستقبل زيدان في ملعب «ستاد دو فرنس»

استقبلت الجماهير الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للمنتخب، بهتافات حماسية لدى ذكر اسمه في الإذاعة الداخلية لملعب «ستاد دو فرنس»، قبل مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت هتافات الجماهير في ملعب «ستاد دو فرنس» مرددة «زيزو، زيزو»؛ وهو اللقب المحبَّب الذي يُعرَف به زيدان بين عشاق كرة القدم الفرنسية، كما جرى رفع لافتة كتب عليها «أهلاً بك في بيتك».

وكانت هذه أول مباراة يقود فيها زيدان المنتخب الفرنسي على أرضه منذ تولّيه تدريب الفريق، الذي سبق أن قاده للفوز بلقب كأس العالم كلاعب، وقد قُوبل وصوله بموجة من الحماس الجماهيري.

وجرى تعيين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي خلفاً لديديه ديشان بعد نهاية كأس العالم 2026، ونجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين له بهدف نظيف على كل من تركيا وبلجيكا خارج ملعبه، ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكانت هذه المواجهة هي الأولى لزيدان أمام إيطاليا منذ واقعة «نطحة الرأس» الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، والتي أدت إلى طرده، خلال الأشواط الإضافية في المباراة الأخيرة بمسيرته الكُروية الحافلة.