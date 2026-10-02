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الرياضة رياضة عالمية

كوكوريلا: سأصوت لنفسي في «الكرة الذهبية»

كوكوريلا خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
كوكوريلا خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
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كوكوريلا: سأصوت لنفسي في «الكرة الذهبية»

كوكوريلا خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
كوكوريلا خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

قال مارك كوكوريلا، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد، إنه يتمنى التوفيق للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وأضاف كوكوريلا في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي قبل مواجهة منتخب بلاده مع التشيك، السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية: «إذا كان الأمر يتوقف عليّ، فسأصوت لنفسي، كل المرشحين هم زملائي، ولا يهمني هوية الفائز، وسأترك ذلك للمصوتين».

وعن اللعب للمنتخب الإسباني وريال مدريد قال كوكوريلا: «الأمر عبارة عن مسار وتدرج، في المنتخب نلعب كمجموعة معاً منذ بضع سنوات، ومع مدرب محدد، أما في ريال مدريد فلقد بدأنا مع مدرب جديد، ومن المبكر الحديث عن الفريق الآن».

وأضاف: «لم تكن البداية مثلما توقعنا، لكن كل شيء يتقدم وسنرى إلى أين سينتهي بنا».

وتابع في حديثه عن حضور لاعبي الريال في المنتخب الإسباني: «أنه واحد من أفضل الفرق في العالم، ويجب أن يكون لديه لاعبون يمثلونه في المنتخبات الوطنية».

وأوضح: «وجود زملاء في الفريق أمر مهم للغاية، أنهم لاعبون شباب، ويوجد لاعبون جيدون للغاية في أكاديمية النادي، وفي حال اكتسبوا مزيداً من الخبرة سيتقدمون للعب مع الفريق الأول والمنتخب».

وفاز منتخب إسبانيا، بمشاركة كوكوريلا، في أول مباراتين بدوري الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا وكرواتيا، ويلتقي، السبت، مع التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.

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كرة القدم الأوربية إسبانيا

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زيزو... زيزو... تستقبل زيدان في ملعب «ستاد دو فرنس»

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زيزو... زيزو... تستقبل زيدان في ملعب «ستاد دو فرنس»

استقبلت الجماهير زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للمنتخب، بهتافات حماسية لدى ذكر اسمه في الإذاعة الداخلية لملعب «ستاد دو فرنس» قبل مواجهة إيطاليا.

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زيدان لدى دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
زيدان لدى دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
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زيزو... زيزو... تستقبل زيدان في ملعب «ستاد دو فرنس»

زيدان لدى دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
زيدان لدى دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)

استقبلت الجماهير الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للمنتخب، بهتافات حماسية لدى ذكر اسمه في الإذاعة الداخلية لملعب «ستاد دو فرنس»، قبل مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت هتافات الجماهير في ملعب «ستاد دو فرنس» مرددة «زيزو، زيزو»؛ وهو اللقب المحبَّب الذي يُعرَف به زيدان بين عشاق كرة القدم الفرنسية، كما جرى رفع لافتة كتب عليها «أهلاً بك في بيتك».

وكانت هذه أول مباراة يقود فيها زيدان المنتخب الفرنسي على أرضه منذ تولّيه تدريب الفريق، الذي سبق أن قاده للفوز بلقب كأس العالم كلاعب، وقد قُوبل وصوله بموجة من الحماس الجماهيري.

وجرى تعيين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي خلفاً لديديه ديشان بعد نهاية كأس العالم 2026، ونجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين له بهدف نظيف على كل من تركيا وبلجيكا خارج ملعبه، ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكانت هذه المواجهة هي الأولى لزيدان أمام إيطاليا منذ واقعة «نطحة الرأس» الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، والتي أدت إلى طرده، خلال الأشواط الإضافية في المباراة الأخيرة بمسيرته الكُروية الحافلة.

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كرة القدم الأوربية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة بكين»: ديوكوفيتش يحقق فوزاً ماراثونياً على يونتشاوكيتي

ديوكوفيتش مبتهجاً بالانتصار (إ.ب.أ)
ديوكوفيتش مبتهجاً بالانتصار (إ.ب.أ)
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«دورة بكين»: ديوكوفيتش يحقق فوزاً ماراثونياً على يونتشاوكيتي

ديوكوفيتش مبتهجاً بالانتصار (إ.ب.أ)
ديوكوفيتش مبتهجاً بالانتصار (إ.ب.أ)

حقق النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش فوزاً ماراثونياً على منافسه الصيني بو يونتشاوكيتي في بطولة الصين المفتوحة للتنس، الجمعة.

وحوَّل ديوكوفيتش تأخره بمجموعة إلى الفوز بمجموعتين لواحدة، بعد سيناريو مثير كاد يطيح بالنجم الصربي مبكراً من دور الـ16 للبطولة.

ومدَّد ديوكوفيتش سلسلة انتصاراته في بطولة الصين إلى 31 مباراة بهذا الفوز الصعب.

وقال ديوكوفيتش، عقب المباراة: «كان عليّ أن ألعب بمستوى عالٍ جداً، وأن أؤدي ضربات الإرسال، بشكل جيد، في اللحظات الحاسمة. لقد كان أداؤه قوياً للغاية، وواجهتُ صعوبة حقيقية في إيجاد ثغرات في لعبه، كما كان يوجه إرسالاته بدقة عالية نحو الزوايا الصعبة».

وأضاف: «إنه يستحق الإشادة على أدائه الجيد. كانت الأجواء مذهلة؛ فقد امتلأت مدرّجات الملعب بالجماهير مجدداً لمدة ثلاث ساعات... يا لها من مباراة رائعة شاركت فيها».

وفي حال أراد ديوكوفيتش الفوز بلقب آخر، من المرجح أن يواجه ألكسندر زفيريف، بطل أميركا المفتوحة، في المباراة المقبلة، حيث يلتقي اللاعب الألماني مع شانج جون تشنج، السبت، لحجز مقعد في دور الثمانية.

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تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

ارتياح داخل الريال بعد تسليم ملف قضية «نيغريرا» إلى يويفا

نيغريرا إلى جانب زوجته في أحد شوارع مدريد (الشرق الأوسط)
نيغريرا إلى جانب زوجته في أحد شوارع مدريد (الشرق الأوسط)
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ارتياح داخل الريال بعد تسليم ملف قضية «نيغريرا» إلى يويفا

نيغريرا إلى جانب زوجته في أحد شوارع مدريد (الشرق الأوسط)
نيغريرا إلى جانب زوجته في أحد شوارع مدريد (الشرق الأوسط)

تسود حالة من الارتياح داخل نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تسليمه لملف قضية نيغريرا، المتهم فيها غريمه التقليدي برشلونة، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكان برشلونة طرفاً في القضية التي أثيرت قبل أعوام قليلة حول طبيعة تعاونه مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني، الذي رحل عن منصبه.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تأكيد «يويفا» استلامه لملف قضية نيجريرا، يتجاوز مجرد إضافة المعلومات إلى الملف الذي تم فتحه بالفعل في عام 2023، وهو الذي لا ينوي «يويفا» إغلاقه قبل صدور حكم قضائي في إسبانيا بشأنه.

ومع ذلك، يرى مسؤولو ريال مدريد أن هذا التقرير الشامل -الذي يتجاوز 50 ألف صفحة وقدمه النادي في 17 يونيو (حزيران)- سيكون عنصراً حاسماً لاتخاذ «يويفا» إجراءات ضد برشلونة؛ إذ بات الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن المعلومات اللازمة حول القضية، وهي معلومات كانت تفتقر إليها الهيئة حتى الآن.

كما توضح هذه المعلومات سبب بقاء ملف القضية معلقاً دون معالجة حتى تلك اللحظة.

وأوضح التقرير أن ارتياح ريال مدريد نابع من أن توفر أدلة كافية للتحرك بموجب اللوائح، التي تنص على إمكانية فرض عقوبات على أي نادٍ يتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط هادف للتلاعب بالمباريات والتأثير عليها، سواء أكان ذلك محلياً أو دولياً، قد يؤدي إلى استبعاد هذا النادي من دوري أبطال أوروبا لموسم واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية.

كما يرى ريال مدريد أن سلوك برشلونة المتمثل في دفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام على مدار 15 عاماً يعتبر انتهاكاً خطيراً للوائح الاتحاد الأوروبي (يويفا).

ويسعى النادي الملكي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الأمر في إسبانيا، وذلك مع انضمامه كطرف في القضية، ويعتبر أن الملف المقدم إلى «يويفا» يبرر تلك الخطوة من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النادي الكتالوني.

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