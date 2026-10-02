«دوري الأمم»: إيطاليا تخطف تعادلاً ثميناً من أرض فرنسا

خطف منتخب إيطاليا تعادلا ثمينا مع مضيفه منتخب فرنسا بنتيجة 1/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي شهدت أول ظهور لزين الدين زيدان أمام جمهور بلاده.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة التي تضم أيضا بلجيكا وتركيا، فيما رفع منتخب فرنسا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.

وكان منتخب فرنسا، الذي تولى زيدان تدريبه خلفا لديديه ديشان، قد بدأ مشواره في دوري الأمم بالفوز على تركيا وبلجيكا بهدف نظيف، فيما بدأ المنتخب الإيطالي مشواره في البطولة بهزيمة قاسية على ملعبه أمام بلجيكا صفر/2، لكنه حقق فوزا كبيرا على أرض تركيا بنتيجة 4/1.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق مايكل أوليسيه في الدقيقة 55، ثم أدرك المنتخب الإيطالي التعادل عبر مدافعه أليساندرو باستوني في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض دايوت أوباميكانو، مدافع منتخب فرنسا، للطرد في الدقيقة 85، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في المباراة المقبلة مع ضيفه منتخب بلجيكا يوم الأثنين المقبل، فيما سيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره التركي في اليوم ذاته بالجولة الرابعة.