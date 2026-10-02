عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
TT
TT

منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم أن منتخب بلاده كان عالقاً مساء الجمعة في مدينة الدار البيضاء المغربية بسبب عدم توفر وسيلة نقل، وذلك عشية مباراة دولية ودية يفترض أن يخوضها أمام الأرجنتين في بوينس آيرس.

وبقي منتخب "الخيول" في العاصمة الاقتصادية المغربية بعد فوزه على جمهورية إفريقيا الوسطى 1-0 الاثنين ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان من المقرر أن يتوجه بعدها إلى بوينس آيرس، إلا أن "سفر المنتخب الوطني تعرض لاضطراب إثر إلغاء الرحلة المبرمجة أصلا ليوم 30 (أيلول) سبتمبر (الأربعاء) من قبل الجهة المستأجرة للطائرة ومن دون إشعار مسبق"، بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان.

وأضاف الاتحاد "تمت دراسة خيارات مختلفة لإعادة تنظيم موعد جديد للمغادرة، لكن قيودا مرتبطة خصوصا بمدة السفر أثارت تحفظات لدى اللاعبين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل أو القدرة على تأكيد ما إذا كان المنتخب سيتمكن من الوصول إلى الأرجنتين في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة السبت عند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (02:00 فجر الأحد بتوقيت باريس).

وكانت هذه المباراة ستشكل الثانية ضمن سلسلة من ثلاث مباريات ودية للأرجنتين، بعد فوزها على بوليفيا 4-0 مساء الأربعاء في قرطبة، وقبل الموعد المرتقب أمام بنين الثلاثاء المقبل على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، والذي سيمنح الجماهير الأرجنتينية فرصة لتوديع أسطورتها ليونيل ميسي.

مواضيع
ميسي كرة القدم بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ميسي يشتري رسمياً نادي إلدينسي من الدرجة الثانية الإسبانية

رياضة عالمية ميسي يستحوذ على نادي إلدينسي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم (أ.ف.ب)

ميسي يشتري رسمياً نادي إلدينسي من الدرجة الثانية الإسبانية

أعلن نادي إلدينسي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه رسمياً، في خطوة جديدة لبطل العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الأرجنتين تسحق بوليفيا برباعية في مباراتها الأولى من دون ميسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الأرجنتين تسحق بوليفيا برباعية في مباراتها الأولى من دون ميسي

سحق المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل كأس العالم في أميركا الشمالية، نظيره البوليفي 4 - 0 في أول مباراة يخوضها في غياب نجمه ليونيل ميسي المعتزل دولياً.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
رياضة عالمية ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميسي يتلقى الدكتوراه الفخرية من جامعة بوينوس أيرس تكريماً لمسيرته

أعلنت جامعة بوينوس أيرس، الأربعاء، منح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي درجة الدكتوراه الفخرية.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
رياضة عالمية روما يمنع ديبالا ومولينا من المشاركة في وداعية ميسي (رويترز)
رياضة عالمية

روما يمنع ديبالا ومولينا من المشاركة في وداع ميسي

رفض نادي روما الإيطالي السماح للثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وناويل مولينا بالسفر إلى بلدهما للمشاركة مع المنتخب في مواجهة بنين.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميسي يسجل مجدداً دون تجنيب إنتر ميامي الخسارة أمام كولومبوس

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً رائعاً عادل به النتيجة، لكنه لم يتمكن من تجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة أمام كولومبوس كرو 1-2، الأحد، في الدوري الأميركي

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الرياضة رياضة عالمية

توخيل: لن أتوقف عن ضم لاعبي السيتي للمنتخب حتى لو هبط ناديهم

توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
TT
TT

توخيل: لن أتوقف عن ضم لاعبي السيتي للمنتخب حتى لو هبط ناديهم

توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)

قال توماس توخيل مدرب إنجلترا قبل مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت، إن حكم إدانة مانشستر سيتي بانتهاكات اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز أصبح موضوع نقاش رئيسي داخل معسكر المنتخب الإنجليزي.

ويضم منتخب إنجلترا بين صفوفه لاعب الوسط إليوت أندرسون وقلب الدفاع مارك جيهي من سيتي بينما عاد الظهير الأيسر نيكو أورايلي إلى النادي بسبب الإصابة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اللاعبون يناقشون القرار وما إذا كان قد تحدث مع لاعبي سيتي، قال توخيل: «أعتقد ذلك. حظينا ببعض الوقت للراحة بين المباريات وهو موضوع كبير وبارز. الجميع يتحدث عن هذا الأمر، لذلك لا حاجة لصوت آخر. أنا سعيد لأنني لست هذا الصوت. لا أحد بحاجة لمعرفتي المحدودة بهذا الموضوع. بالطبع يتحدث اللاعبون عن الأمر. لاعبو سيتي يتحدثون عنه. نتحدث معهم ولكن باختصار شديد. إنهم جاهزون لخوض مباراة الغد، لكنه بالطبع موضوع رئيسي في المعسكر".

وسُئل توخيل أيضا عما إذا كان سيستمر في اختيار لاعبي سيتي لتشكيلة المنتخب إذا هبط النادي من الدوري الممتاز، وقال المدرب الألماني "هناك إمكانية دائما. سأحاول دائما اختيار أفضل تشكيلة للمعسكر والمناسبة والبطولة. لن أستبعد ذلك أبدا لمجرد أنهم لا يلعبون في دوري الأضواء في بلادهم. علينا تقييم كل حالة على حدة».

وقال توخيل «أحدث حصولنا على ثلاثة أيام فاصلة فرقا كبيرا لنا مما أتاح لنا الاعتناء باللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا مثل أندرسون وجوردون على سبيل المثال. تدرب الجميع اليوم باستثناء أورايلي الذي اضطر لمغادرة المعسكر لتلقي العلاج والمغادرة في أسرع وقت ممكن. كان شعوره بالانزعاج مؤلما للغاية ولم يكن بوسعه الوجود في الملعب. أما بقية اللاعبين فقد بدأوا وأنهوا تدريب اليوم بمستوى عال».

مواضيع
مانشستر سيتي كرة القدم الأوربية الدوري الإنجليزي كرواتيا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم»: دي بروين يقود بلجيكا للفوز بثلاثية على تركيا

دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
TT
TT

«دوري الأمم»: دي بروين يقود بلجيكا للفوز بثلاثية على تركيا

دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)

فاز المنتخب البلجيكي على ضيفه التركي 3/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر.

وكان المنتخب البلجيكي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بالمجموعة على حساب إيطاليا 2/صفر، لكن الفريق خسر في الدقائق الأخيرة أمام فرنسا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب تركيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وكان المنتخب التركي قد خسر أمام فرنسا بهدف نظيف ثم أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي.

وسيلتقي منتخب بلجيكا في الجولة المقبلة مع مضيفه فرنسا يوم الأثنين القادم، وهو نفس اليوم الذي يحل فيه المنتخب التركي ضيفا على إيطاليا في الجولة الرابعة.

مواضيع
كرة القدم الأوربية بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم»: إيطاليا تخطف تعادلاً ثميناً من أرض فرنسا

لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف التعادل (أ.ف.ب)
لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف التعادل (أ.ف.ب)
TT
TT

«دوري الأمم»: إيطاليا تخطف تعادلاً ثميناً من أرض فرنسا

لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف التعادل (أ.ف.ب)
لاعبو إيطاليا يحتفلون بهدف التعادل (أ.ف.ب)

خطف منتخب إيطاليا تعادلا ثمينا مع مضيفه منتخب فرنسا بنتيجة 1/1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي شهدت أول ظهور لزين الدين زيدان أمام جمهور بلاده.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة التي تضم أيضا بلجيكا وتركيا، فيما رفع منتخب فرنسا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.

وكان منتخب فرنسا، الذي تولى زيدان تدريبه خلفا لديديه ديشان، قد بدأ مشواره في دوري الأمم بالفوز على تركيا وبلجيكا بهدف نظيف، فيما بدأ المنتخب الإيطالي مشواره في البطولة بهزيمة قاسية على ملعبه أمام بلجيكا صفر/2، لكنه حقق فوزا كبيرا على أرض تركيا بنتيجة 4/1.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق مايكل أوليسيه في الدقيقة 55، ثم أدرك المنتخب الإيطالي التعادل عبر مدافعه أليساندرو باستوني في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض دايوت أوباميكانو، مدافع منتخب فرنسا، للطرد في الدقيقة 85، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في المباراة المقبلة مع ضيفه منتخب بلجيكا يوم الأثنين المقبل، فيما سيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره التركي في اليوم ذاته بالجولة الرابعة.

مواضيع
كرة القدم الأوربية فرنسا