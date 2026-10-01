ميسي يشتري رسمياً نادي إلدينسي من الدرجة الثانية الإسبانية

أعلن نادي إلدينسي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الخميس، استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه رسمياً، في خطوة جديدة لبطل العالم 2022 في مجال الاستثمار بالأندية.

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي إلدينسي رسمياً استحواذ ليو ميسي عليه»، في إشارة إلى النجم السابق لبرشلونة والمتوج بالكرة الذهبية 8 مرات.

وأضاف النادي الواقع في منطقة فالنسيا: «تأسس نادي إلدينسي عام 1921، ويدخل هذه المرحلة الجديدة بطموح ترسيخ مكانته والتطور في عالم كرة القدم الاحترافية».

ويلعب ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، مع إنتر ميامي منذ عام 2023، فيما ينص عقده، بحسب تقارير، على حصوله على حصة في ملكية النادي الأميركي بعد اعتزاله اللعب.

وكان صاحب القميص رقم 10 قد أعلن في نهاية أغسطس (آب) الماضي اعتزاله اللعب الدولي، عقب خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ولا تُعد هذه التجربة الأولى لميسي في الاستثمار بالأندية الإسبانية، بعدما استحوذ في أبريل (نيسان) الماضي على نادي كورنيا، المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإسباني.