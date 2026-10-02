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الرياضة رياضة سعودية

صلاح يغادر معسكر مصر... قرار مسبق أم حالة غضب؟

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)
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صلاح يغادر معسكر مصر... قرار مسبق أم حالة غضب؟

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)

أثارت مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي، حالة من الجدل في الإعلام المصري، وسط تضارب الروايات حول الأسباب الحقيقية وراء رحيل قائد «الفراعنة» قبل استكمال مباريات المعسكر.

وبحسب الرواية الرسمية المتداولة في الإعلام المصري، فإن مغادرة صلاح جاءت بناءً على اتفاق مسبق بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، يقضي بإعفائه من المشاركة أمام جنوب السودان بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي، قبل أن يتم الاتفاق أيضًا على غيابه عن ودية جنوب أفريقيا المقررة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف منحه الراحة وتجنب الإجهاد.

وأشارت تقارير اعلامية مصرية إلى أن القرار كان متخذًا قبل مواجهة أنغولا، وأن صلاح غادر المعسكر بعد انتهاء مهمته على أن يعود إلى تركيا للانتظام في تدريبات طرابزون سبور والاستعداد لاستئناف المنافسات المحلية.

لكن روايات أخرى قدمت صورة مختلفة لما حدث داخل المعسكر، إذ تحدثت عن توتر أعقب التعادل السلبي أمام أنغولا، بعدما أبدى حسام حسن غضبه من أداء لاعبيه داخل غرفة الملابس، ووجّه اللوم إلى عدد منهم، بينهم محمد صلاح.

وبحسب تلك الروايات، لم يكن صلاح راضيًا عن بعض المواقف التي شهدتها المباراة، خصوصًا بعد استبداله في الدقيقة 61، كما تحدثت تقارير عن عدم رضاه عن بعض التصريحات التي سبقت اللقاء، ما دفعه إلى التواصل مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة قبل مغادرته المعسكر في اليوم التالي.

وذهبت بعض التقارير إلى أبعد من ذلك، معتبرةً أن الحديث عن أرضية العشب الصناعي ليس السبب الوحيد وراء مغادرة صلاح، وأن حالة من الغضب كانت موجودة بالفعل بالنسبة للاعب، فيما أكدت روايات أخرى أن قراره بعدم خوض المباراة كان معروفًا منذ بداية المعسكر ولا يرتبط بأي خلاف طارئ.

وفي المقابل، ظهرت رواية تنفي وجود أزمة كبيرة بين صلاح وحسام حسن، إذ أشارت إلى أن الثنائي عقد جلسة خاصة عقب مباراة أنغولا لمناقشة ما حدث، وأن الجلسة انتهت بصورة ودية، كما أن صلاح لم يغادر المعسكر مباشرة بعد المباراة، وإنما بقي حتى صباح اليوم التالي.

وبين رواية تؤكد أن المغادرة كانت قرارًا فنيًا وبدنيًا متفقًا عليه مسبقًا، وأخرى تربطها بما جرى داخل غرفة الملابس عقب مواجهة أنغولا، بقي الجدل قائمًا في مصر حول حقيقة ما حدث، في ظل عدم صدور تصريح مباشر من محمد صلاح يوضح فيه أسباب مغادرته المعسكر.

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محمد صلاح مصر

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تمبكتي ينعش تدريبات الأخضر «الختامية» لموقعة قطر

تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
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تمبكتي ينعش تدريبات الأخضر «الختامية» لموقعة قطر

تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)

أنهى المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة قطر، السبت، ضِمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج الـ27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين المربعات، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان تمبكتي، بينما واصل اللاعبان علاء آل حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الكحل من الخليج إلى «لجنة المسابقات»

محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الكحل من الخليج إلى «لجنة المسابقات»

محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن محمد الكحل المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الخليج وعضو مجلس الإدارة السابق، استقال من منصبه، من أجل العمل في لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتشير المصادر إلى أن الكحل بدأ فعلياً في مهامه الجديدة في المنصب الجديد بعد حفل مبسط أقيم له في نادي الخليج، مساء الخميس، تقديراً للعمل الكبير الذي قام به في الفترة الماضية حيث قدم سنوات من العطاء تنقل من خلالها بين مواقع عديدة ومسئوليات مختلفة في النادي.

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الدوري السعودي السعودية
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زياد الجهني: لا يهمنا الكلام... ولن نستعجل «التتويج»

زياد الجهني (المنتخب السعودي)
زياد الجهني (المنتخب السعودي)
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زياد الجهني: لا يهمنا الكلام... ولن نستعجل «التتويج»

زياد الجهني (المنتخب السعودي)
زياد الجهني (المنتخب السعودي)

أكد زياد الجهني، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر الكاملة وتركيزه العالي لمواجهة الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج الـ27، مشدداً على أن التركيز ينصبّ حالياً على السير خطوة بخطوة دون الاستعجال بالتفكير في التتويج.

وقال زياد الجهني في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «إن شاء الله مستعدون استعداداً جيداً لهذه المباراة، ولا نفكر في الكأس؛ نأخذها خطوة بخطوة حتى نصل النهائي، وإن شاء الله نحقق الشيء المطلوب».

وحول الرسالة التي يوجهها للجماهير السعودية قبل مواجهة نصف النهائي، قال الجهني: «رسالتي للجمهور، إن شاء الله، أن يحضروا، وإن شاء الله نفرحهم».

وعن ترشيح الجميع للمنتخب السعودي لتحقيق البطولة، أضاف الجهني: «نحن لا يهمنا الكلام، الأهم أن نعمل في الملعب، والحديث وحده لا يكفي، بل يجب أن نثبت ذلك بالأفعال، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله».

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كأس الخليج السعودية