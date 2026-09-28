تصفيات أمم أفريقيا 2027: غياب صلاح حلقة جديدة في مسلسل أزمات الفراعنة

سادت أزمات متلاحقة معسكر المنتخب المصري لكرة القدم من دون سابق إنذار قبل وأثناء وبعد مباراة أنغولا يوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، وصلت إلى ذروتها بالإعلان عن غياب قائد الفراعنة ونجمهم الأول محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان في الجولة الثانية الثلاثاء.

وتحول معسكر الفراعنة من حالة السعادة التي بدأت بعد المشاركة الرائعة في نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية، إلى حالة من الترقب، والتوتر. كانت البداية قبل مباراة أنغولا حين رد المدير الفني للمنتخب حسام حسن على تساؤل حول غياب حارس مرمى الأهلي المخضرم محمد الشناوي عن قائمة المعسكر، وما إذا كانت بسبب الإصابة كما أعلن ناديه، فردّ حسن أنه ضم الشناوي من قبل في وقت كان اللاعب فيه «منتهياً مع ناديه». وأضاف أن استبعاد الحارس وجهة نظر فنية تخصه.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد فعل من الشناوي، انتظر النادي الأهلي نهاية مباراة أنغولا، وأصدر بياناً شديد اللهجة وصف فيه تصريحات حسام حسن بأنها «غير مسؤولة، وتعكس رؤية محدودة، وتهدم علاقة الاحترام بين النادي والمنتخب». وعلق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة على الأمر بتصريحات صحافية ذكر فيها أن الشناوي رمز للمنتخب يجب احترامه وعدم الانتقاص من قيمته.

وتواصلت الأزمات خلال مباراة مصر وأنغولا حين قام حسام حسن باستبدال القائد محمد صلاح في الدقيقة 61، في قرار وصفه حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بأنه «فني بسبب مستوى صلاح في المباراة».

ويبدو أن القرار أثار غضب قائد المنتخب الذي التحق بصفوف الفراعنة عقب ثلاثيته في مرمى غلطة سراي في الدوري التركي مع فريقه طرابزون سبور رافعاً بها رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، فقرر ترك المعسكر في الليلة نفسها حسبما ذكر مصدر بالمنتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وصباح اليوم التالي للمباراة، خرج مدير المنتخب إبراهيم حسن، الشقيق التوأم للمدرب حسام، بتصريحات أكد فيها أن صلاح سيغيب عن مباراة جنوب السودان المقررة الثلاثاء بسبب طبيعة أرضية ملعب جوبا التي تتكون من العشب الاصطناعي، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن خروج المدافع محمد عبد المنعم من القائمة قبل السفر لجنوب السودان للسبب ذاته. ورغم أن منتخب مصر يرتبط بخوض مباراة دولية ودية مع جنوب أفريقيا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على ستاد القاهرة الدولي، فإنّ المصدر ذكر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن صلاح لن يعود للمعسكر، ولن يشارك فيها، مما أثار المزيد من الجدل حول حقيقة غياب اللاعب عن مباراة جنوب السودان بسبب العشب الاصطناعي. وقال إبراهيم حسن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا توجد أي أزمة. محمد صلاح استأذن في الغياب عن مباراة جنوب السودان منذ فترة بسبب أرضية الملعب. هذه ليست المرة الأولى، بل حدث ذلك في مباراة موريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية السابقة». وأشار إلى أن موقف عبد المنعم مماثل لموقف صلاح، خاصة أن مدافع نيس الفرنسي عائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، اعتبر مهاجم منتخب مصر السابق أحمد حسام (ميدو) أن خروج محمد صلاح من المعسكر أمر غير مقبول، واصفاً إياه بـ«الكارثة». وقال ميدو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «خروج قائد المنتخب من المعسكر وقبل مباراة رسمية مؤشر إلى أن هناك فوضى في المنتخب. بعد تصريحات المدير الفني عن محمد الشناوي، ثم موقف صلاح الأخير، ومن واقع خبرتي كلاعب ومدرب أعتقد أن الأمر خرج عن السيطرة، ويجب تدخل المسؤولين بصورة عاجلة». وأضاف لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي، وروما الإيطالي السابق: «أرى أن حسام حسن يجب أن يعتذر رسمياً في أسرع وقت عن تصريحاته، ويحاول لم الشمل، لأن الموقف الحالي لا يحتمل كل هذه الأزمات».

وشهدت ولاية حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفراعنة صدامات مع ركائز أساسية عدة بدأها مع قطب الدفاع أحمد حجازي، ثم مهاجم الزمالك ونانت الفرنسي السابق وقونيا سبور التركي حالياً مصطفى محمد.