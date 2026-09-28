عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

تصفيات أمم أفريقيا 2027: غياب صلاح حلقة جديدة في مسلسل أزمات الفراعنة

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)
TT
TT

تصفيات أمم أفريقيا 2027: غياب صلاح حلقة جديدة في مسلسل أزمات الفراعنة

محمد صلاح (رويترز)
محمد صلاح (رويترز)

سادت أزمات متلاحقة معسكر المنتخب المصري لكرة القدم من دون سابق إنذار قبل وأثناء وبعد مباراة أنغولا يوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، وصلت إلى ذروتها بالإعلان عن غياب قائد الفراعنة ونجمهم الأول محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان في الجولة الثانية الثلاثاء.

وتحول معسكر الفراعنة من حالة السعادة التي بدأت بعد المشاركة الرائعة في نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية، إلى حالة من الترقب، والتوتر. كانت البداية قبل مباراة أنغولا حين رد المدير الفني للمنتخب حسام حسن على تساؤل حول غياب حارس مرمى الأهلي المخضرم محمد الشناوي عن قائمة المعسكر، وما إذا كانت بسبب الإصابة كما أعلن ناديه، فردّ حسن أنه ضم الشناوي من قبل في وقت كان اللاعب فيه «منتهياً مع ناديه». وأضاف أن استبعاد الحارس وجهة نظر فنية تخصه.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد فعل من الشناوي، انتظر النادي الأهلي نهاية مباراة أنغولا، وأصدر بياناً شديد اللهجة وصف فيه تصريحات حسام حسن بأنها «غير مسؤولة، وتعكس رؤية محدودة، وتهدم علاقة الاحترام بين النادي والمنتخب». وعلق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة على الأمر بتصريحات صحافية ذكر فيها أن الشناوي رمز للمنتخب يجب احترامه وعدم الانتقاص من قيمته.

وتواصلت الأزمات خلال مباراة مصر وأنغولا حين قام حسام حسن باستبدال القائد محمد صلاح في الدقيقة 61، في قرار وصفه حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بأنه «فني بسبب مستوى صلاح في المباراة».

ويبدو أن القرار أثار غضب قائد المنتخب الذي التحق بصفوف الفراعنة عقب ثلاثيته في مرمى غلطة سراي في الدوري التركي مع فريقه طرابزون سبور رافعاً بها رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، فقرر ترك المعسكر في الليلة نفسها حسبما ذكر مصدر بالمنتخب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وصباح اليوم التالي للمباراة، خرج مدير المنتخب إبراهيم حسن، الشقيق التوأم للمدرب حسام، بتصريحات أكد فيها أن صلاح سيغيب عن مباراة جنوب السودان المقررة الثلاثاء بسبب طبيعة أرضية ملعب جوبا التي تتكون من العشب الاصطناعي، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن خروج المدافع محمد عبد المنعم من القائمة قبل السفر لجنوب السودان للسبب ذاته. ورغم أن منتخب مصر يرتبط بخوض مباراة دولية ودية مع جنوب أفريقيا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على ستاد القاهرة الدولي، فإنّ المصدر ذكر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن صلاح لن يعود للمعسكر، ولن يشارك فيها، مما أثار المزيد من الجدل حول حقيقة غياب اللاعب عن مباراة جنوب السودان بسبب العشب الاصطناعي. وقال إبراهيم حسن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا توجد أي أزمة. محمد صلاح استأذن في الغياب عن مباراة جنوب السودان منذ فترة بسبب أرضية الملعب. هذه ليست المرة الأولى، بل حدث ذلك في مباراة موريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية السابقة». وأشار إلى أن موقف عبد المنعم مماثل لموقف صلاح، خاصة أن مدافع نيس الفرنسي عائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، اعتبر مهاجم منتخب مصر السابق أحمد حسام (ميدو) أن خروج محمد صلاح من المعسكر أمر غير مقبول، واصفاً إياه بـ«الكارثة». وقال ميدو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «خروج قائد المنتخب من المعسكر وقبل مباراة رسمية مؤشر إلى أن هناك فوضى في المنتخب. بعد تصريحات المدير الفني عن محمد الشناوي، ثم موقف صلاح الأخير، ومن واقع خبرتي كلاعب ومدرب أعتقد أن الأمر خرج عن السيطرة، ويجب تدخل المسؤولين بصورة عاجلة». وأضاف لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي، وروما الإيطالي السابق: «أرى أن حسام حسن يجب أن يعتذر رسمياً في أسرع وقت عن تصريحاته، ويحاول لم الشمل، لأن الموقف الحالي لا يحتمل كل هذه الأزمات».

وشهدت ولاية حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفراعنة صدامات مع ركائز أساسية عدة بدأها مع قطب الدفاع أحمد حجازي، ثم مهاجم الزمالك ونانت الفرنسي السابق وقونيا سبور التركي حالياً مصطفى محمد.

مواضيع
محمد صلاح رياضة كرة القدم بطولة الأمم الأفريقية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

حسام حسن في مرمى الانتقادات بعد التعادل أمام أنغولا

رياضة عربية محمد الشناوي مع حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)

حسام حسن في مرمى الانتقادات بعد التعادل أمام أنغولا

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على أثر الأداء الذي وُصف بـ«المحبط» و«الصادم».

رشا أحمد (القاهرة)
رياضة عربية محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)
رياضة عربية

إراحة صلاح من «رحلة جنوب السودان» بسبب أرضية الملعب

قال الاتحاد المصري لكرة القدم السبت إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لن يتوجه مع الفريق إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم (الاتحاد المصري)
رياضة عربية

محمد صلاح: نسعى لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم على دعمهما للمنتخب قبل مواجهة أنغولا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر (د.ب.أ)
رياضة عربية

صلاح ومرموش وعبد الكريم ينضمون لمعسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر، الاثنين، استعداداً لخوض ثلاث مباريات خلال فترة التوقف الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية محمد صلاح (رويترز)
رياضة عالمية

إيقاف رخصة قيادة محمد صلاح 6 أشهر وتغريمه 769 يورو

عوقب النجم المصري محمد صلاح بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة ستة أشهر بعد ضبط سيارة رولز رويس مملوكة له وهي تسير بسرعة زائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عربية

مدرب الكويت: انسوا الماضي... منذ 15 عاماً لم نحقق أي بطولة!

البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب الكويت: انسوا الماضي... منذ 15 عاماً لم نحقق أي بطولة!

البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)

شدد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، على أن مشروعه مع «الأزرق» يستهدف بناء منتخب قادر على المنافسة على البطولات مستقبلاً، مطالباً بعدم الاكتفاء بالنظر إلى النتائج الآنية، وذلك قبل مواجهة عُمان في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي: «الدوري السعودي ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم، ولديهم لاعبون في أوروبا، وهذا يمنحهم أفضلية علينا. إذا لم تريدوا الاعتراف بالفوارق بيننا وبين الآخرين، فمنذ 15 عاماً لم نحقق أي بطولة، وأنتم ما زلتم تفكرون في الماضي... انسوا الماضي».

وأضاف: «المنافسون يشاركون في بطولات كبيرة، وقطر والإمارات يشاركان في منافسات عالمية مثل (كونكاكاف)، ونحن نحاول ونعمل من أجل تطوير مستوانا».

وأكد سوزا أن هدفه يتجاوز تحقيق الانتصار في مباراة أو مباراتين، قائلاً: «ليس المهم أن ننتصر في مباراة أو مباراتين، نحن نخطط للفوز بالبطولات. هذا تفكيري وهذه خططي، سواء أحببتم ذلك أم لا. أنا أفكر فقط في خططي وتدريبي، ونحن نعمل على مدار 24 ساعة».

وتابع: «النتائج قد لا تأتي، وهذا أمر طبيعي. لماذا كل هذا الانتقاد؟ ماذا لو سجلنا هدفاً أمام العراق وانتصرنا، هل كانت هذه الانتقادات ستظهر؟ يجب أن نقدّر ما يقوم به المسؤولون واللاعبون. انظروا ماذا قال السعوديون بعد المباراة الأولى عن صعوبة المواجهة، فكّروا واسألوا... الفريق يبذل كل ما لديه لتحقيق الأفضل».

وانتقد مدرب الكويت التركيز على النتائج دون الأداء، قائلاً: «تتحدثون فقط عن الفوز، وليس عن الطريقة. تفكرون فقط في تسجيل هدف والانتصار، وهذه نظرة سلبية. لا تتحدثون عن الجوانب الإيجابية، وعن أن اللاعبين يقدمون مستويات عالية. يجب أن ندعمهم حتى ينموا يوماً بعد يوم ويواصلوا التطور».

من جانبه، أكد يوسف الحقان، لاعب المنتخب الكويتي، أهمية الروح في أداء «الأزرق»، وقال: «طبيعة اللاعب الكويتي أن يلعب بالروح، وهذا يعود إلى ثقة المدرب، ونطمح مستقبلاً إلى تقديم الأداء والنتائج الإيجابية».

مواضيع
كأس الخليج أخبار الكويت الكويت
الرياضة رياضة عربية

رئيس الاتحاد العُماني لـ«الشرق الأوسط»: استضافة كأس الخليج ستأتي في وقتها… وندعم ملف العراق

سليمان بن علي البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم (الاتحاد العُماني)
سليمان بن علي البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم (الاتحاد العُماني)
TT
TT

رئيس الاتحاد العُماني لـ«الشرق الأوسط»: استضافة كأس الخليج ستأتي في وقتها… وندعم ملف العراق

سليمان بن علي البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم (الاتحاد العُماني)
سليمان بن علي البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم (الاتحاد العُماني)

أكد سليمان بن علي البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، أن استضافة سلطنة عُمان لبطولة كأس الخليج ستأتي في الوقت المناسب، مشيراً إلى دعم بلاده ملف العراق لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم استضافة عُمان لكأس الخليج منذ عام 2009؟ قال البوسعيدي: «إن شاء الله، الاستضافة ستأتي في وقتها، وهذا ما أعدكم به. ستكون هناك استضافة، وسنعلن عنها في الوقت المناسب».

وعن إمكانية استضافة النسخة المقبلة، أوضح: «النسخة المقبلة قد لا تكون في عُمان، لكن ربما ننظر في استضافة النسخة التي تليها، إن شاء الله».

وأكد رئيس الاتحاد العُماني دعم ملف العراق لاستضافة «خليجي 28»، قائلاً: «بالتأكيد ندعم الملف العراقي، والعراق بلد سبق له تنظيم البطولة ونجح فيها».

وعن المدينة التي يمكن أن تستضيف البطولة، سواء البصرة أو بغداد، قال: «هذا الأمر يبقى خياراً للعراق نفسه».

وحول إمكانية استضافة العراق نسختين متتاليتين، أوضح البوسعيدي: «هذا يعتمد على الأشقاء في الاتحاد الخليجي وفق الاتفاق، وحسب علمي قد تكون النسخة المقبلة، أما الأخرى فلا أعرف، وأعتقد أنها ستكون صعبة».

مواضيع
كأس الخليج أخبار عمان أخبار العراق سلطنة عمان العراق
الرياضة رياضة عربية

السكتيوي: سنقاتل لتأهل عمان

المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العماني (الشرق الأوسط)
المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العماني (الشرق الأوسط)
TT
TT

السكتيوي: سنقاتل لتأهل عمان

المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العماني (الشرق الأوسط)
المغربي طارق السكتيوي مدرب المنتخب العماني (الشرق الأوسط)

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني، تمسك فريقه بفرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة الكويت تمثل محطة مهمة ضمن أهداف المنتخب على المديين القريب والبعيد.

وقال السكتيوي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، وما دام هناك أمل في التأهل فسنعمل عليه بنسبة 100 في المائة. لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، ومواجهة الغد مهمة لتحقيق أحد الأهداف التي ستساعدنا مستقبلاً».

وعاد مدرب عُمان للحديث عن الخسارة أمام المنتخب السعودي، قائلاً: «في مواجهة السعودية كانت النتيجة قاسية بالنظر إلى المجهود الذي قدمناه. أنا رجل مخلص لعملي، وأريد خدمة منتخب عُمان بالطريقة التي تخدمه مستقبلاً. ظروفنا مختلفة عن المشاركات السابقة، ولدينا غيابات وإصابات وظروف جعلت مشاركتنا أقل من المتوقع».

وأوضح السكتيوي أن المنتخب دخل البطولة وفق رؤية واضحة، مضيفاً: «جئنا إلى البطولة بخطة واضحة، وهي أن نظهر بصورة جيدة، وأن نكون عند حسن ظن الجماهير، وأن تكون هذه المشاركة سبباً في التطور. دخلنا البطولة بعدما خضنا ثلاث مباريات فقط في الدوري، إضافة إلى الإصابات الكبيرة التي واجهتنا».

من جانبه، أكد عبد الحافظ المخيني، لاعب المنتخب العماني، تفهمه لتطلعات الجماهير، مشيراً إلى حاجة العناصر الشابة إلى الوقت من أجل التطور واكتساب الخبرة.

وقال المخيني: «الشعب العماني يطالب المنتخب بالأفضل، وهذا أمر طبيعي. بالنسبة لنا كلاعبين شباب، لدينا مدرب كبير، وأي لاعب شاب يحتاج إلى الوقت حتى يتعلم ويتطور ويكسب ثقة المدربين».

مواضيع
كأس الخليج رياضة سلطنة عمان