صلاح ومرموش وعبد الكريم ينضمون لمعسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر، الاثنين، استعداداً لخوض ثلاث مباريات خلال فترة التوقف الدولي.

وبخلاف صلاح قائد منتخب مصر، انضم أيضاً باقي المحترفين، عمر مرموش لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، وعمر فايد مدافع فروزينوني الإيطالي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن الخماسي وصل إلى معسكر الفراعنة للانتظام في التدريبات الجماعية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواصل المنتخب المصري تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل، ثم جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر (أيلول) الحالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كما سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا ستقام يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) على استاد القاهرة.