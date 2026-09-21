الأبيض الإماراتي يصل إلى جدة استعداداً لخوض «خليجي 27»

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو، يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة أكثر من 120 شخصاً من قيادات اللعبة في القارة.

ويقام المؤتمر في اليابان للمرة الأولى، بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الياباني، في إطار منصة تستهدف تبادل الخبرات، والمعرفة، والأفكار، وتطوير القدرات، وتعزيز التواصل بين مسؤولي الاتحادات الأعضاء.

وبات المؤتمر، منذ إطلاقه عام 2023، أحد أبرز المواعيد السنوية للاتحاد الآسيوي، إذ يجمع رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية الـ47، إلى جانب الاتحادات الإقليمية الخمسة، بعدما استضافت طشقند وسيول والرياض نسخه السابقة.

ويتضمن برنامج نسخة 2026 جلسات متخصصة تتناول الذكاء الاصطناعي، والابتكار العالمي في كرة القدم، وتطوير كرة القدم النسائية، والقيادة في اللعبة، إلى جانب حلقات نقاش بمشاركة خبراء ومسؤولين من داخل قطاع كرة القدم، وخارجه.

وسيلقي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكداً استمرار الاتحاد في العمل على رفع قدرات الاتحادات الوطنية، والإقليمية.

وقال: «يظل الاتحاد الآسيوي مصمماً على الارتقاء المستمر بقدرات اتحاداتنا الوطنية، والإقليمية، وسيتواصل تقدمنا بخطوة جماعية أخرى خلال مؤتمر هذا العام».

وأضاف أن البرنامج «جرى التخطيط له، وتصميمه بعناية، لضمان خروج جميع المشاركين برؤى مفيدة»، مشدداً على أهمية تزويد الاتحادات بالأدوات اللازمة للمحافظة على أعلى المعايير المهنية، ومعايير الحوكمة بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وتضم قائمة المتحدثين تسونياسو مياموتو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وكريغ هيبورن الرئيس التنفيذي، والشريك المؤسس في «1706 ستوديو»، وجنيفر ميلورز مديرة حلول النزاهة في «سبورت رادار»، وروبرت لورانس سكينر رئيس الشراكات والتواصل العالمي في الأمم المتحدة.

كما يشارك من الاتحاد الآسيوي دينيش دي سيلفا مدير وحدة جنوب آسيا، وباي ليلي رئيسة تطوير كرة القدم النسائية، وجيسي داي شينغيينغ رئيسة إدارة استراتيجية المسابقات، وهيروكازو آبي رئيس إدارة الحكام.