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الرياضة رياضة عربية

طوكيو تجمع قيادات الكرة الآسيوية في مؤتمر الاتحاد القاري

أكثر من 120 مشاركاً يناقشون الذكاء الاصطناعي والابتكار والكرة النسائية والقيادة

مدينة طوكيو (رويترز)
مدينة طوكيو (رويترز)
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طوكيو تجمع قيادات الكرة الآسيوية في مؤتمر الاتحاد القاري

مدينة طوكيو (رويترز)
مدينة طوكيو (رويترز)

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو، يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة أكثر من 120 شخصاً من قيادات اللعبة في القارة.

ويقام المؤتمر في اليابان للمرة الأولى، بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الياباني، في إطار منصة تستهدف تبادل الخبرات، والمعرفة، والأفكار، وتطوير القدرات، وتعزيز التواصل بين مسؤولي الاتحادات الأعضاء.

وبات المؤتمر، منذ إطلاقه عام 2023، أحد أبرز المواعيد السنوية للاتحاد الآسيوي، إذ يجمع رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية الـ47، إلى جانب الاتحادات الإقليمية الخمسة، بعدما استضافت طشقند وسيول والرياض نسخه السابقة.

ويتضمن برنامج نسخة 2026 جلسات متخصصة تتناول الذكاء الاصطناعي، والابتكار العالمي في كرة القدم، وتطوير كرة القدم النسائية، والقيادة في اللعبة، إلى جانب حلقات نقاش بمشاركة خبراء ومسؤولين من داخل قطاع كرة القدم، وخارجه.

وسيلقي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكداً استمرار الاتحاد في العمل على رفع قدرات الاتحادات الوطنية، والإقليمية.

وقال: «يظل الاتحاد الآسيوي مصمماً على الارتقاء المستمر بقدرات اتحاداتنا الوطنية، والإقليمية، وسيتواصل تقدمنا بخطوة جماعية أخرى خلال مؤتمر هذا العام».

وأضاف أن البرنامج «جرى التخطيط له، وتصميمه بعناية، لضمان خروج جميع المشاركين برؤى مفيدة»، مشدداً على أهمية تزويد الاتحادات بالأدوات اللازمة للمحافظة على أعلى المعايير المهنية، ومعايير الحوكمة بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وتضم قائمة المتحدثين تسونياسو مياموتو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وكريغ هيبورن الرئيس التنفيذي، والشريك المؤسس في «1706 ستوديو»، وجنيفر ميلورز مديرة حلول النزاهة في «سبورت رادار»، وروبرت لورانس سكينر رئيس الشراكات والتواصل العالمي في الأمم المتحدة.

كما يشارك من الاتحاد الآسيوي دينيش دي سيلفا مدير وحدة جنوب آسيا، وباي ليلي رئيسة تطوير كرة القدم النسائية، وجيسي داي شينغيينغ رئيسة إدارة استراتيجية المسابقات، وهيروكازو آبي رئيس إدارة الحكام.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان

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«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الرياضة رياضة عربية

أحمد اليوسف الصباح: سوزا سيبقى مدرباً للكويت حتى بعد «كأس آسيا 2027»

أحمد اليوسف الصباح (الاتحاد الكويتي لكرة القدم)
أحمد اليوسف الصباح (الاتحاد الكويتي لكرة القدم)
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أحمد اليوسف الصباح: سوزا سيبقى مدرباً للكويت حتى بعد «كأس آسيا 2027»

أحمد اليوسف الصباح (الاتحاد الكويتي لكرة القدم)
أحمد اليوسف الصباح (الاتحاد الكويتي لكرة القدم)

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح بقاء المدرب البرتغالي لمنتخب بلاده لكرة القدم هيليو سوزا في منصبه حتى نهاية «كأس آسيا 2027»، بغض النظر عن نتائج «كأس الخليج».

وقال اليوسف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن راضون عن عمل سوزا، ولن يجري تغيير الجهاز الفني إلا عقب كأس آسيا، في حال كانت هناك حاجة للتغيير».

وتعاقد الاتحاد الكويتي مع سوزا في 31 يوليو (تموز) 2025 ولمدة عامين، خلفاً للأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي.

ويشارك المنتخب الكويتي في «كأس الخليج» السابعة والعشرين في مدينة جدة السعودية، التي تنطلق، الأربعاء، حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والعراق وعمان.

وأضاف اليوسف، على هامش توقيع رعايات لدعم المنتخبات الكويتية: «كأس الخليج حالياً أصعب من السابق، وكل المنتخبات ذاهبة للمنافسة على اللقب. الأزرق ليس ذاهباً في فسحة إلى السعودية، حاله حال كل المنتخبات، ذاهب للمنافسة».

وأوضح أن المواجهة الودية التي خاضها المنتخب الكويتي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في «كأس الخليج» (10)، أمام اليمن (2-1) لم تكن مباراة ودية بالمعنى التقليدي.

وقال: «لم نلعب مباراة أمام اليمن، كان هناك اتفاق بين مدربَي المنتخبين على مباراة من 4 أشواط؛ كل شوط 20 دقيقة، من أجل مشاركة جميع اللاعبين».

وكشف اليوسف أن بلاده ستستضيف حدثين رياضيين في 2027 «بمستوى الكأس السوبر السعودية» بين 19 و23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون أن يعلن تفاصيلهما.

ويشارك في المسابقة 4 أندية هي «النصر» و«الخلود» و«الأهلي» و«القادسية»، في حين تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر المقبل؛ لتحديد مواجهتَي الدور نصف النهائي.

واستضافت الكويت الكأس السوبر الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي بين باريس سان جيرمان ومرسيليا على استاد جابر الأحمد الدولي، وانتهت بتتويج فريق العاصمة بركلات الترجيح.

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كأس الخليج رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة عربية

الإصابة تبعد حمدي فتحي عن منتخب مصر

حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر (نادي الوكرة)
حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر (نادي الوكرة)
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الإصابة تبعد حمدي فتحي عن منتخب مصر

حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر (نادي الوكرة)
حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر (نادي الوكرة)

أعلن منتخب مصر اليوم الأحد إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط ليغيب عن التشكيلة التي تستعد لبدء مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ويعد فتحي (31 عاما) لاعب الوكرة القطري من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة مصر، وكان ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم الصيف الماضي. وخاض 67 مباراة دولية.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن الإصابة ستمنع فتحي من الوجود في معسكر مصر، لينضم للثنائي محمود حسن (تريزيغيه) وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضا.

وتعرض حمدي للإصابة خلال فوز الوكرة 1-صفر على السيلية في كأس دوري نجوم قطر الأحد. ولم يتم الكشف عن مدة غيابه.

وتستضيف مصر منافستها أنغولا في المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم 2027 الجمعة المقبل، قبل أن تحل ضيفة على جنوب السودان يوم 29 سبتمبر (أيلول)، على أن تواجه جنوب أفريقيا وديّا بالقاهرة يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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الحسيني: «ديربي الخليج» باقٍ... وحظوظ الكويت والسعودية متساوية

وصف الحسيني المواجهة بأنها «ديربي الخليج» مشيراً إلى أن عامل الأرض والجمهور قد يميل لمصلحة الأخضر (الشرق الأوسط)
وصف الحسيني المواجهة بأنها «ديربي الخليج» مشيراً إلى أن عامل الأرض والجمهور قد يميل لمصلحة الأخضر (الشرق الأوسط)
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الحسيني: «ديربي الخليج» باقٍ... وحظوظ الكويت والسعودية متساوية

وصف الحسيني المواجهة بأنها «ديربي الخليج» مشيراً إلى أن عامل الأرض والجمهور قد يميل لمصلحة الأخضر (الشرق الأوسط)
وصف الحسيني المواجهة بأنها «ديربي الخليج» مشيراً إلى أن عامل الأرض والجمهور قد يميل لمصلحة الأخضر (الشرق الأوسط)

أكد أيمن الحسيني، نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس الوفد الكويتي، أن منتخب بلاده يدخل كل بطولة بهدف المنافسة على لقبها، مشيراً إلى أن «الأزرق» يسعى للبناء على وصوله إلى نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس الخليج.

ورداً على سؤال بشأن تراجع حضور المنتخب الكويتي في البطولة مقارنة بسنوات تفوقه، وتحولها إلى محطة إعداد، قال الحسيني: «نحن نبني على النسخة الماضية بعد وصولنا إلى الدور نصف النهائي، وندخل كل بطولة بهدف تحقيقها».

وعن المواجهة المقبلة بين الكويت والسعودية، أكد أن وصف «ديربي الخليج» لا يزال ينطبق عليها، مضيفاً: «الحظوظ متساوية، وربما يميل عامل الأرض والجمهور لمصلحة الأخضر، لكن الديربي يظل ديربياً، والإثارة مستمرة».

وفي شأن استضافة الكويت للسوبر السعودي، أوضح الحسيني أن تنظيم السوبر الفرنسي الموسم الماضي عزز التوجه نحو استضافة بطولات أخرى، لافتاً إلى المكانة الكبيرة لمنافسات كرة القدم السعودية، وما تتيحه استضافتها من فرصة للكويت على صعيد التنظيم.

واستعاد الحسيني أثر التصريحات الإعلامية في النسخ السابقة من كأس الخليج، قائلاً إن البطولة كانت تُدار إعلامياً في السابق، وإن أحاديث شخصيات مثل الشيخ فهد الأحمد والأمير فيصل بن فهد والشيخ عيسى بن خليفة والشيخ عبد الله بن زايد كانت جزءاً من أجوائها. وأضاف أن المشهد تغير اليوم، مع وجود رؤساء الوفود في مقار مختلفة، وتراجع حضور الإعلام في الفنادق مقارنة بالماضي.

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