دينا أحمد... تحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية

كتبت لاعبة فريق السعودية للكاراتيه، دينا أحمد، اسمها بأحرف من نور، في تاريخ الرياضة السعودية، بتحقيقها أول ميدالية نسائية للمملكة في تاريخ الدورات الآسيوية، إثر حصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، اليوم الأحد.

وجاء فوز دينا بالبرونزية، بعد أن قلبت تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتها بالنيبالية أروكا غورونغ من 0-3 إلى 8-7، في منافسات وزن 68 كغم، معلنة بذلك حصولها على أول ميدالية سعودية نسائية في تاريخ الدورات الآسيوية للكبار.

️ | دينا مصطفى الفائزة بأول ميدالية سعودية للسيدات في ناغويا لـ«الشرق الأوسط»:- سعيدة بكوني أول سعودية أحقق ميدالية، وبرونزية بطعم الذهب، ومنذ يومي الأول في ناغويا ذكرت أنني سأحقق ميدالية. https://t.co/EzUsP66KMf pic.twitter.com/CUER3NfcxZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 20, 2026

وأضاف زميلها سعود البشير الميدالية البرونزية الثانية للسعودية في الدورة، إثر فوزه على النيبالي تامانغ بثنائية نظيفة، ضمن منافسات وزن 60 كغم. وكان البشير قد تأهل لهذا الدور بفوزه على التايلندي سيواكون مويكثونغ بالأفضلية بعد تعادلهما 5-5، وخسارته من الكويتي عبد الله شعبان 8-11، وفوزه على القيرغستاني كاليكوف 10-2.

وفي منافسات الكاراتيه غداً الاثنين، يلاقي اللاعب محمد العسيري نظيره من منغوليا عند الواحدة والنصف من ظهر الغد بتوقيت اليابان ضمن مواجهات دور 16 لوزن تحت 67 كغم، فيما تواجه زميلته رنا فياض (68 كغم) نظيرتها الأردنية عند الثانية والنصف ظهراً. الفيصل يشهد منافسات فريق السعودية شهد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، عدد من منافسات فريق السعودية اليوم في ناغويا.

دينا مصطفى (رويترز)

ومن جهة أخرى، توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب الوفد السعودي رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في منافسات فردي الرجال للترايثلون، التي أقيمت اليوم الأحد في مدينة قامقوري باليابان، ضمن منافسات الدورة الآسيوية.

وأقيمت اليوم الأحد، منافسات اليوم الأول للسباحة، في طوكيو، بمشاركة عماد الزبن وزيد السراج في سباق 100م حرة، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر.

وأنهى الزبن تصفية السباق بزمن 49.81 ثانية، لتقرر على أثرها اللجنة المنظمة، دخوله في سباق الفرصة الثانية لذات المسافة، لتحديد المتأهلين للنهائي، إلا أن الطاقم الفني للزبن قرر عدم المشاركة؛ بسبب قصر فترة الاستشفاء بين السباقين، البالغة 15 دقيقة لأهمية إراحته للسباقات الأخرى، فيما اختتم السراج السباق بزمن 50.49 ثانية، والعيسى بزمن 57.35 ثانية.

جاء فوز دينا بالبرونزية بعد أن قلبت تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع (الأولمبية السعودية)

ويواصل الثنائي السراج والزبن، مشاركتهما في الدورة، بوجودهما في تصفيات سباق 50م حرة، الذي يقام عند العاشرة من صباح غدٍ الاثنين.

القتال المختلط ينهي المشاركة

اختتم فريق الفنون القتالية المختلطة مشاركته في الدورة بعد خسارة ممثليه مالك باسهل في ربع نهائي وزن تحت 60 كغم أمام كازاخستان 0-3، وسعود الملحم (تحت 65 كغم) أمام الفلبين بذات النتيجة.

الرماية تدشن مشاركتها في السكيت يفتتح فريق السعودية للرماية مشاركته في تصفيات اليوم الأول لمسابقة السكيت بالدورة الآسيوية، بداية من العاشرة والنصف من صباح غدٍ الاثنين بتوقيت اليابان، في ميدان الرماية بمدينة آيتشي ناغويا.

سعود البشير (رويترز)

ويمثل الأخضر غداً كل من الرماة: الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي.

القدم يعاود التدريبات

قبل كوريا عاود المنتخب السعودي تحت 21 عاماً، مساء اليوم الأحد تدريباته في بناغويا، في أعقاب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس السبت بعد المباراة التي جمعته بمنتخب قطر ضمن منافسات لعبة كرة القدم يوم الجمعة الماضي.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، قُسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب قطر، مراناً استرجاعياً، في حين بدأت المجموعة الأخرى الحصة التدريبية بتمارين لياقية أعقبها مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.

ويواصل أخضر 21 عاماً مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة في لعبة كرة القدم بالدورة الآسيوية.