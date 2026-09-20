صبا توفيق لاعبة الاتحاد: نسعى لتحقيق الدوري السعودي

عبّرت صبا توفيق، لاعبة فريق الاتحاد، عن سعادتها بالانتصار أمام فريق النصر بطل النسخة الماضية، بنتيجة (2-4) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الاتحاد بجدة ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
وقالت صبا توفيق في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله على تحصيلنا لهذا الفوز المهم بالنسبة لنا حيث لم يكن سوى نتيجة لوعد قطعناه بعضنا مع بعض بأن نقدم أفضل نسخة من الاتحاد، وذلك بتحقيق الدوري وهذه الثلاث نقاط مهمة في مشوارنا لهدفنا الأسمى».
️ | صبا توفيق، لاعبة فريق #الاتحاد، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» بعد الانتصار على #النصر 4-2:- سبب الفوز هو الوعد الذي قطعناه على أنفسنا قبل انطلاق الدوري بتحقيق اللقب هذا الموسم، وهذا ما نسعى إليه من خلال حصد النقاط الثلاث اليوم.#الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/iqIwh287Ki
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026
وعن تقدم الفريق ومحاولة النصر العودة إلى مجريات اللقاء، قالت صبا: «أخطاؤنا أعطت فرصة التسجيل للنصر، ولكن مع توجيهات المدرب استطعنا كسب نقاط اللقاء بفارق هدفين، نُدرك ما يمر به النصر من ظروف تتعلق باللاعبات ولكن كان هدفنا واضحاً وهو الفوز».
وعن تحضيرات الفريق للقاء القادم أمام القادسية، أوضحت صبا أن الفريق سيعامل كل مباراة كأنها المباراة الأخيرة للمحافظة على تقدمه ونيل اللقب.