صبا توفيق لاعبة الاتحاد: نسعى لتحقيق الدوري السعودي

بيدرو أكوستا (إ.ب.أ)

حقق الدراج الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» على حلبة ريد بول رينغ في النمسا الأحد، فيما عزز مواطنه خورخي مارتين (أبريليا) صدارته لترتيب الدراجين بفارق مريح عن مطارده المباشر مواطنه الآخر مارك ماركيس (دوكاتي).

واحتل الإيطالي ماركو بيتسيكي، زميل مارتين المركز الثالث متقدماً على الياباني آي أوغورا (تراك هاوس).

واكتفى ماركيس، بطل العالم والذي دخل هذا السباق متساوياً مع مارتين في صدارة الترتيب، بالمركز الخامس ليتأخر عن مواطنه بفارق 12 نقطة (306 مقابل 294).

وانطلق أكوستا، الفائز ببطولتي «موتو 3» و«موتو 2» قبل انتقاله إلى «موتو جي بي» عام 2024، من المركز الثالث في سباقه الـ 56 في الفئة الملكة، لكنه تراجع للخامس مع نهاية اللفة الأولى.

وبدأ الدراج، البالغ 22 عاماً، صعوده ليتقدم للمركز الثاني بنهاية اللفة الرابعة، وطارد مارتين لينجح في تجاوزه في اللفة التاسعة محكماً قبضته على صدارة السباق في سيناريو مشابه لما حصل معه في سباق السرعة «السبرينت» السبت قبل أن ينزلق قرب النهاية.

ولكن هذه المرة لم يرتجف أكوستا ليجتاز خط النهاية في المركز الأول بوقت قدره 42:16:997 دقيقة محققا فوزه الأول في «موتو جي بي» بعدما صعد 15 مرة إلى منصات التتويج.

وأعاد الإسباني إلى الأذهان صورة الحادث الذي تعرض له السبت عندما انحنى بدراجته في لفة الفوز في المكان نفسه الذي انزلق فيه بشكل خطير إلى الحصى.

في المقابل، اجتاز مارتين الذي كان أبرز المستفيدين من حادث أكوستا السبت، خط النهاية في المركز الثاني متأخرا عن مواطنه بفارق 1.017 ثانية.

ورغم انطلاق ماركيس من المركز الثاني، إلّا أن خصائص الحلبة لم تناسب دراجته دوكاتي ففشل في المنافسة على مراكز الشرف بعدما تراجع للمركز الخامس في اللفة الأولى، ثم تقدم متجاوزا أوغورا في اللفة التاسعة. سمح خطأ في خروجه عن المسار لكل من الياباني والجنوب إفريقي براد بينغر (كيه تي إم) والإسباني فيرمين ألدغير (غريسيني) بتجاوزه.

لكن على طريقته المعهودة، انتفض ماركيس، بطل العالم سبع مرات، ليتقدم من المركز السابع إلى الخامس ويقلل من تأثير ذلك على آماله في الفوز بلقبه الثامن.