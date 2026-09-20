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الرياضة رياضة سعودية

صبا توفيق لاعبة الاتحاد: نسعى لتحقيق الدوري السعودي

صبا توفيق (نادي الاتحاد)
صبا توفيق (نادي الاتحاد)
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صبا توفيق لاعبة الاتحاد: نسعى لتحقيق الدوري السعودي

صبا توفيق (نادي الاتحاد)
صبا توفيق (نادي الاتحاد)

عبّرت صبا توفيق، لاعبة فريق الاتحاد، عن سعادتها بالانتصار أمام فريق النصر بطل النسخة الماضية، بنتيجة (2-4) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الاتحاد بجدة ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وقالت صبا توفيق في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله على تحصيلنا لهذا الفوز المهم بالنسبة لنا حيث لم يكن سوى نتيجة لوعد قطعناه بعضنا مع بعض بأن نقدم أفضل نسخة من الاتحاد، وذلك بتحقيق الدوري وهذه الثلاث نقاط مهمة في مشوارنا لهدفنا الأسمى».

وعن تقدم الفريق ومحاولة النصر العودة إلى مجريات اللقاء، قالت صبا: «أخطاؤنا أعطت فرصة التسجيل للنصر، ولكن مع توجيهات المدرب استطعنا كسب نقاط اللقاء بفارق هدفين، نُدرك ما يمر به النصر من ظروف تتعلق باللاعبات ولكن كان هدفنا واضحاً وهو الفوز».

وعن تحضيرات الفريق للقاء القادم أمام القادسية، أوضحت صبا أن الفريق سيعامل كل مباراة كأنها المباراة الأخيرة للمحافظة على تقدمه ونيل اللقب.

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جائزة النمسا الكبرى: الإسباني أكوستا يحقق انتصاره الأول في موتو جي بي

بيدرو أكوستا (إ.ب.أ)
بيدرو أكوستا (إ.ب.أ)
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جائزة النمسا الكبرى: الإسباني أكوستا يحقق انتصاره الأول في موتو جي بي

بيدرو أكوستا (إ.ب.أ)
بيدرو أكوستا (إ.ب.أ)

حقق الدراج الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» على حلبة ريد بول رينغ في النمسا الأحد، فيما عزز مواطنه خورخي مارتين (أبريليا) صدارته لترتيب الدراجين بفارق مريح عن مطارده المباشر مواطنه الآخر مارك ماركيس (دوكاتي).

واحتل الإيطالي ماركو بيتسيكي، زميل مارتين المركز الثالث متقدماً على الياباني آي أوغورا (تراك هاوس).

واكتفى ماركيس، بطل العالم والذي دخل هذا السباق متساوياً مع مارتين في صدارة الترتيب، بالمركز الخامس ليتأخر عن مواطنه بفارق 12 نقطة (306 مقابل 294).

وانطلق أكوستا، الفائز ببطولتي «موتو 3» و«موتو 2» قبل انتقاله إلى «موتو جي بي» عام 2024، من المركز الثالث في سباقه الـ 56 في الفئة الملكة، لكنه تراجع للخامس مع نهاية اللفة الأولى.

وبدأ الدراج، البالغ 22 عاماً، صعوده ليتقدم للمركز الثاني بنهاية اللفة الرابعة، وطارد مارتين لينجح في تجاوزه في اللفة التاسعة محكماً قبضته على صدارة السباق في سيناريو مشابه لما حصل معه في سباق السرعة «السبرينت» السبت قبل أن ينزلق قرب النهاية.

ولكن هذه المرة لم يرتجف أكوستا ليجتاز خط النهاية في المركز الأول بوقت قدره 42:16:997 دقيقة محققا فوزه الأول في «موتو جي بي» بعدما صعد 15 مرة إلى منصات التتويج.

وأعاد الإسباني إلى الأذهان صورة الحادث الذي تعرض له السبت عندما انحنى بدراجته في لفة الفوز في المكان نفسه الذي انزلق فيه بشكل خطير إلى الحصى.

في المقابل، اجتاز مارتين الذي كان أبرز المستفيدين من حادث أكوستا السبت، خط النهاية في المركز الثاني متأخرا عن مواطنه بفارق 1.017 ثانية.

ورغم انطلاق ماركيس من المركز الثاني، إلّا أن خصائص الحلبة لم تناسب دراجته دوكاتي ففشل في المنافسة على مراكز الشرف بعدما تراجع للمركز الخامس في اللفة الأولى، ثم تقدم متجاوزا أوغورا في اللفة التاسعة. سمح خطأ في خروجه عن المسار لكل من الياباني والجنوب إفريقي براد بينغر (كيه تي إم) والإسباني فيرمين ألدغير (غريسيني) بتجاوزه.

لكن على طريقته المعهودة، انتفض ماركيس، بطل العالم سبع مرات، ليتقدم من المركز السابع إلى الخامس ويقلل من تأثير ذلك على آماله في الفوز بلقبه الثامن.

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رياضة سباق للدراجات النمسا
الرياضة رياضة سعودية

مصعب الجوير: أقر بخطئي دون تبرير أو أعذار

مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
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مصعب الجوير: أقر بخطئي دون تبرير أو أعذار

مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
مصعب الجوير (المنتخب السعودي)

اعتذر مصعب الجوير، لاعب المنتخب السعودي، عن التصرف الذي تسبب في استبعاده من معسكر «الأخضر» لأسباب غير انضباطية، مؤكداً تحمله كامل المسؤولية وإقراره بالخطأ دون تقديم أي تبريرات أو أعذار.

وكان الجوير قد استُبعد من معسكر المنتخب السعودي على خلفية أسباب غير انضباطية قبل أربعة أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لكرة القدم في جدة، قبل أن يصدر بياناً عبر حسابه الشخصي أوضح فيه موقفه من القرار.

وقال الجوير: «أود أن أوضح للشارع الرياضي والجماهير السعودية بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر مني، وأقر بخطئي دون تبرير أو أعذار».

وأضاف: «أتقدم بخالص اعتذاري إلى وزير الرياضة، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى الجهازين الفني والإداري، وزملائي اللاعبين، وجماهير منتخبنا الوطني، متمنياً تقبل اعتذاري».

وأكد الجوير احترامه الكامل للقرار الصادر بحقه وحرصه على الاستفادة من الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب، مشدداً على أن المنتخب السعودي سيحظى دائماً بدعمه ومساندته، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

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كأس الخليج الرياضة كرة القدم
الرياضة رياضة سعودية

مدرب سيدات النصر: واجهنا ظروفاً «تقص الفريق قصّاً»... لكننا صامدون

عبدالعزيز العلوني (نادي النصر)
عبدالعزيز العلوني (نادي النصر)
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مدرب سيدات النصر: واجهنا ظروفاً «تقص الفريق قصّاً»... لكننا صامدون

عبدالعزيز العلوني (نادي النصر)
عبدالعزيز العلوني (نادي النصر)

تحدّث عبد العزيز العلوني، مدرب فريق النصر للسيدات، عن تعثر فريقه أمام الاتحاد بنتيجة 2-4، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، مبيناً أن المنافسة كانت داخل الملعب فقط، وأن اللاعبات قدمن كل ما لديهن خلال اللقاء.وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع على دراية بالظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، والتي بدأت منذ كأس السوبر السعودي، لكننا نجحنا في تحقيق البطولة. فالفريق يملك شخصية البطل، واستطعنا منذ بداية الموسم تحقيق بطولة غرب آسيا، لنكون أول فريق نسائي في السعودية يحقق هذا الإنجاز، ونضيف إنجازاً للوطن والنادي، ونحن فخورون بذلك. بالإضافة إلى الإنجاز المحلي المتمثل في كأس السوبر، وغايتنا هي الاحتفاظ بهذه البطولة مع فريقنا».

وأضاف: «لا أعلم ما الذي يحدث لنا ومعنا، لكنني أعلم أنني أمتلك لاعبات سعوديات استطعن تقديم مستوى يعوّض النقص الذي لدينا في ظل غياب اللاعبات المحترفات».

وأردف: نواجه ظروفاً «تقص الفريق قصّاً» ورغم ذلك اللاعبات يقدمن مستوى رائعاً، وحقيقة أنا لا أعرف ماذا يحدث؟ ولماذا؟

وتطرّق إلى لقاء الاتحاد، مشيداً بالمستوى الذي يقدمه الفريق، إلا أنه واجه فريقاً يتمتع بهيبة وشخصية قوية، مؤكداً أن النصر، مهما حدث له، يبقى النصر.

وأضاف: «مع كامل احترامي لفريق الاتحاد، فإننا نتحدث عن فروقات في الملعب، والنقص الذي لدينا هو ما أحدث الفارق. نحن نتحدث عن فريق لم يخسر منذ فترة طويلة».

وتابع حديثه قائلاً: «قدمنا رسالة للجميع بأن النصر بمن حضر، ونطمح للوصول إلى الجاهزية العالية بالمجموعة التي أمتلكها حالياً، والمشوار أمامنا، وبإذن الله نحقق البطولات مثلما اعتدنا».

ورفض العلوني الحديث عن أن ما يجري للنصر يعود إلى استقطاب الفرق الأخرى لنجومه، قائلاً: «لا، ليس استقطاباً، وأترك الحديث للمتابعين وليس لي».

وأشار إلى أن لاعبات النصر لم يعتدن على الهزيمة؛ لأن الفريق قوي وتعوّد دائماً على الفوز.

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