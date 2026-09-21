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الرياضة رياضة عربية

السكتيوي يضطر لإجراء تعديلين على قائمة عمان لـ«خليجي 27»

المغربي طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب عُمان (الاتحاد العُماني)
المغربي طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب عُمان (الاتحاد العُماني)
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السكتيوي يضطر لإجراء تعديلين على قائمة عمان لـ«خليجي 27»

المغربي طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب عُمان (الاتحاد العُماني)
المغربي طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب عُمان (الاتحاد العُماني)

اضطر المغربي طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب عُمان، لإجراء تعديلين على قائمة الفريق قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة «خليجي 27» لكرة القدم التي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعلن الاتحاد العماني، في بيان رسمي، الاثنين، استدعاء الثنائي مصعب المعمري وعبد الله المعمري لقائمة المنتخب ليعوضا الثنائي أرشد العلوي ويوسف المالكي.

وأوضح البيان أن العلوي والمالكي أصيبا خلال معسكر المنتخب العماني.

وسبق أن اضطر السكتيوي لإجراء تعديل ثالث باستدعاء اللاعب عبد السلام الشكيلي مكان محسن الغساني الذي أصيب مع ناديه بانكوك التايلاندي.

وسيبدأ منتخب عمان مشواره في «خليجي 27»، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة قوية أمام العراق ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً السعودية مستضيفة البطولة، والكويت.

يذكر أن منتخب عمان كان وصيفاً للنسخة الماضية «خليجي 26» التي أقيمت بالكويت بعد خسارته المباراة النهائية أمام البحرين بنتيجة 1 - 2.

وسيلعب منتخب البحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات قطر والإمارات واليمن.

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الرياضة رياضة عربية

صلاح ومرموش وعبد الكريم ينضمون لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر (د.ب.أ)
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر (د.ب.أ)
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صلاح ومرموش وعبد الكريم ينضمون لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر (د.ب.أ)
محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر (د.ب.أ)

انضم محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر، الاثنين، استعداداً لخوض ثلاث مباريات خلال فترة التوقف الدولي.

وبخلاف صلاح قائد منتخب مصر، انضم أيضاً باقي المحترفين، عمر مرموش لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، وعمر فايد مدافع فروزينوني الإيطالي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن الخماسي وصل إلى معسكر الفراعنة للانتظام في التدريبات الجماعية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواصل المنتخب المصري تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل، ثم جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر (أيلول) الحالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كما سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا ستقام يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) على استاد القاهرة.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عربية

تالاييتش: هدفنا العودة بلقب «خليجي 27» إلى البحرين

الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين (الاتحاد البحريني)
الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين (الاتحاد البحريني)
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تالاييتش: هدفنا العودة بلقب «خليجي 27» إلى البحرين

الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين (الاتحاد البحريني)
الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين (الاتحاد البحريني)

رفع الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين حامل لقب كأس الخليج، راية التحدي قبل انطلاق مشوار الفريق في نسخة «خليجي 27» التي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول).

قال تالاييتش في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مران الفريق: «جئنا إلى جدة للدفاع عن لقبنا ومحاولة إعادة الكأس معنا إلى البحرين مجدداً، لكن المهمة ستكون صعبة للغاية».

أضاف المدرب الكرواتي: «نحترم جميع المنتخبات المشاركة، والجميع يمتلك الفرص نفسها منذ البداية، ومن يريد أن يصبح بطلاً فعليه إثبات ذلك داخل الملعب».

وختم تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار بالحديث عن الإصابات أو درجات الحرارة، فالحالة المناخية ستكون على جميع فرق البطولة، وبالنسبة لي أحب جدة، وأتمنى الاستمرار هنا أطول فترة ممكنة في مشوارنا بالبطولة».

وسيبدأ منتخب البحرين حملة الدفاع عن لقبه الخليجي بمواجهة من العيار الثقيل يوم الخميس المقبل عندما يواجه نظيره القطري بطل كأس أمم آسيا في آخر نسختين.

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الرياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

الأبيض الإماراتي يصل إلى جدة استعداداً لخوض «خليجي 27»

آخر تدريبات المنتخب الإماراتي قبل السفر إلى السعودية (منتخب الإمارات)
آخر تدريبات المنتخب الإماراتي قبل السفر إلى السعودية (منتخب الإمارات)
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الأبيض الإماراتي يصل إلى جدة استعداداً لخوض «خليجي 27»

آخر تدريبات المنتخب الإماراتي قبل السفر إلى السعودية (منتخب الإمارات)
آخر تدريبات المنتخب الإماراتي قبل السفر إلى السعودية (منتخب الإمارات)

تصل بعثة المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الاثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة للمشاركة في بطولة «خليجي 27» (خليجي الديار العربية)، التي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعلن المنتخب الإماراتي عن قائمة مكونة من 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حيث يوجد الفريق في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب كل من اليمن وقطر والبحرين.

وتضم القائمة التي اختارها داليتش كلاً من: خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني وماركوس ميلوني وزايد الزعابي وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وساشا إيفكوفيتش ولوكاس بيمنتا وإيريك دي مينيريس وروبن فيليب ولوان بيرارا وعبد الله حمد ومامادو كوليبالي وعصام فايز وفابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز وحارب عبد الله سهيل وبرونو دي أوليفيرا وعلي صالح ويوري سيزار وريتشارد أكونور وجويلهرم دا سيلفا وسلطان عادل وعثمان كامارا.

ويبدأ منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة اليمن يوم الجمعة المقبل، ثم يلعب مع البحرين بعد ذلك بـ3 أيام، ثم سيواجه قطر يوم 30 الشهر الحالي.

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