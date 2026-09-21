السكتيوي يضطر لإجراء تعديلين على قائمة عمان لـ«خليجي 27»

اضطر المغربي طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب عُمان، لإجراء تعديلين على قائمة الفريق قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة «خليجي 27» لكرة القدم التي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعلن الاتحاد العماني، في بيان رسمي، الاثنين، استدعاء الثنائي مصعب المعمري وعبد الله المعمري لقائمة المنتخب ليعوضا الثنائي أرشد العلوي ويوسف المالكي.

وأوضح البيان أن العلوي والمالكي أصيبا خلال معسكر المنتخب العماني.

وسبق أن اضطر السكتيوي لإجراء تعديل ثالث باستدعاء اللاعب عبد السلام الشكيلي مكان محسن الغساني الذي أصيب مع ناديه بانكوك التايلاندي.

وسيبدأ منتخب عمان مشواره في «خليجي 27»، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة قوية أمام العراق ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً السعودية مستضيفة البطولة، والكويت.

يذكر أن منتخب عمان كان وصيفاً للنسخة الماضية «خليجي 26» التي أقيمت بالكويت بعد خسارته المباراة النهائية أمام البحرين بنتيجة 1 - 2.

وسيلعب منتخب البحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات قطر والإمارات واليمن.