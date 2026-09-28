أرنولد: اللعب أمام السعودية على أرضها تحدٍّ صعب

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حلل طريقة لعب «الأخضر» ويعرف نقاط قوته، في الوقت الذي شدد فيه إبراهيم بايش على رغبة اللاعبين في تحقيق النقاط الثلاث، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وقال أرنولد، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «حللنا طريقة لعب المنتخب السعودي، ونعلم كيف يلعبون، وسبق أن واجه بعضنا بعضاً. نحب اللعب بطرق مختلفة، ولدينا ديناميكية جيدة. سيكون الضغط عالياً علينا في الملعب، لكننا سنقدم أفضل أداء ممكن. كنا سعداء بما أظهرناه أمام الكويت، وعلينا اللعب بإيجابية وقوة».

وعن استعداداته الخاصة لمواجهة السعودية، قال: «قمنا بكل التحضيرات المهمة من أجل التأهل. نتعامل مع هذه المباراة بطريقة محددة، كما نفعل في أي مواجهة، ونحلل قدرات الفريق المنافس. لا توجد مباراة سهلة، وسنواجه منتخباً قوياً وقادراً على الانتصار، وهذا ما ينتظرنا أمام السعودية».

وشدد المدرب الأسترالي على أن اللعب أمام المنتخب السعودي على أرضه يمثل تحدياً لفريقه، وقال: «المنتخب السعودي يملك كثيراً من اللاعبين الأقوياء، ويجيد الضغط بشكل جيد، واللعب أمامه على أرضه أمر صعب بالنسبة لنا. عملنا على الجانب الذهني، ونحن مستعدون لهذا التحدي».

وأضاف: «سبق أن واجهنا المنتخب السعودي، ولديه فريق قوي ويضم عدداً من أفضل اللاعبين في آسيا. نتعامل مع كل منتخب بطريقة مختلفة، وسبق أن لعبت في السعودية ولديّ عدد من الأصدقاء هنا، وأتوقع مواجهة ممتعة تليق بالمنتخبين».

وعن الضغوط المصاحبة للمشاركة مع المنتخب العراقي، قال أرنولد: «نحن نلعب من أجل بلدنا، ولا نشعر بالضغط تجاه ذلك. في العراق يقدمون دائماً أفضل دعم للمنتخب الوطني، ونحن نريد إسعادهم. الجماهير تقف خلف هذه النتائج الإيجابية، ونحن نلعب من أجلها، وأنا أحب الثقافة العراقية في كرة القدم».

ومن جانبه، رحب إبراهيم بايش، لاعب المنتخب العراقي، بالحضور، قائلاً: «أرحب بكم في بلدي الثاني السعودية. نعمل من أجل الانتصار، ونحن مستعدون للمواجهة لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة».

وأضاف: «اللاعبون عازمون على صدارة المجموعة وتحقيق النقاط الثلاث، وما يطلبه منا المدرب سنعمل على تطبيقه داخل أرضية الملعب».

وتحدث بايش عن تجربته السابقة في السعودية، قائلاً: «أعتز بأنني لعبت في الدوري السعودي، وشاهدت الطيبة والكرم واللطف في هذا البلد. غداً ستكون مواجهة كبيرة بين الطرفين، ومن يرتكب أخطاء أقل سينتصر. نريد الفوز وصدارة المجموعة».

وعن التعامل مع الضغوط ومنصات التواصل الاجتماعي، قال: «بصفتي لاعباً محترفاً، يجب أن تعرف كيف تتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. في مثل هذه البطولات لا أحب متابعة هذه المواقع. نحن قادرون على مجابهة أي منتخب في العالم، وطموحنا أن نكون ضمن أفضل 3 منتخبات في آسيا».