«إنفلونزا» تغيِّب دونيس عن تدريبات الأخضر والمؤتمر الصحافي

شدد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، على أن مشروعه مع «الأزرق» يستهدف بناء منتخب قادر على المنافسة على البطولات مستقبلاً، مطالباً بعدم الاكتفاء بالنظر إلى النتائج الآنية، وذلك قبل مواجهة عُمان في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي: «الدوري السعودي ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم، ولديهم لاعبون في أوروبا، وهذا يمنحهم أفضلية علينا. إذا لم تريدوا الاعتراف بالفوارق بيننا وبين الآخرين، فمنذ 15 عاماً لم نحقق أي بطولة، وأنتم ما زلتم تفكرون في الماضي... انسوا الماضي».

وأضاف: «المنافسون يشاركون في بطولات كبيرة، وقطر والإمارات يشاركان في منافسات عالمية مثل (كونكاكاف)، ونحن نحاول ونعمل من أجل تطوير مستوانا».

وأكد سوزا أن هدفه يتجاوز تحقيق الانتصار في مباراة أو مباراتين، قائلاً: «ليس المهم أن ننتصر في مباراة أو مباراتين، نحن نخطط للفوز بالبطولات. هذا تفكيري وهذه خططي، سواء أحببتم ذلك أم لا. أنا أفكر فقط في خططي وتدريبي، ونحن نعمل على مدار 24 ساعة».

وتابع: «النتائج قد لا تأتي، وهذا أمر طبيعي. لماذا كل هذا الانتقاد؟ ماذا لو سجلنا هدفاً أمام العراق وانتصرنا، هل كانت هذه الانتقادات ستظهر؟ يجب أن نقدّر ما يقوم به المسؤولون واللاعبون. انظروا ماذا قال السعوديون بعد المباراة الأولى عن صعوبة المواجهة، فكّروا واسألوا... الفريق يبذل كل ما لديه لتحقيق الأفضل».

وانتقد مدرب الكويت التركيز على النتائج دون الأداء، قائلاً: «تتحدثون فقط عن الفوز، وليس عن الطريقة. تفكرون فقط في تسجيل هدف والانتصار، وهذه نظرة سلبية. لا تتحدثون عن الجوانب الإيجابية، وعن أن اللاعبين يقدمون مستويات عالية. يجب أن ندعمهم حتى ينموا يوماً بعد يوم ويواصلوا التطور».

من جانبه، أكد يوسف الحقان، لاعب المنتخب الكويتي، أهمية الروح في أداء «الأزرق»، وقال: «طبيعة اللاعب الكويتي أن يلعب بالروح، وهذا يعود إلى ثقة المدرب، ونطمح مستقبلاً إلى تقديم الأداء والنتائج الإيجابية».