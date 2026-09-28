«إنفلونزا» تغيِّب دونيس عن تدريبات الأخضر والمؤتمر الصحافي

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إصابة اليوناني جيورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بنزلة برد «إنفلونزا»، كانت السبب وراء غيابه عن الإشراف على التدريبات الجماعية «للأخضر» أمس، إضافةً إلى تغيبه عن الحضور في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد أمام المنتخب العراقي.
وحلّ مساعد المدرب، سيرافيم أنجيليناس، بدلاً عن دونيس في المؤتمر الصحافي للحديث عن مواجهة الأخضر في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».
ويدخل «الأخضر» اللقاء بأريحية كبيرة بعدما حسم رسمياً بطاقة التأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين على حساب منتخبي الكويت وعمان في الجولتين الماضيتين.