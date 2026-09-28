تشابي راضٍ عن أسبوعه الأول في تدريب هولندا لكنه يطمح للمزيد

يشعر تشابي هرنانديز مدرب هولندا بالرضا عن الأسبوع الأول في منصبه، لكنه يرغب الآن في أن ​يقدم فريقه أداء هجومياً أكثر قوة في مبارتي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقبلتين.

يريد هرنانديز، الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، أن تلعب هولندا بمزيد من القوة الهجومية التي أدت إلى نتيجة إيجابية يوم الخميس الماضي عندما أثمرت هجمات الفريق المستمرة عن تسجيل هدف التعادل في ‌اللحظات الأخيرة ‌أمام ألمانيا في أمستردام. وأعقب هذا ​التعادل ‌تحقيق ⁠أول ​فوز تحت ⁠قيادة تشابي بالتغلب على صربيا 2 - 1 أمس. وقال: «حصد النقاط الثلاث هو الأمر الأهم، وأنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق ذلك. لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل لأننا لم نضغط بشكل جيد، خاصة في الشوط الأول». وأضاف: «مع ذلك، أنا راضٍ جداً بعد ⁠أسبوع من العمل».

وأشاد تشابي بمهاجم ألكمار ‌ميكس ميردينك الذي خاض ‌أول مباراة له كبديل أمام ألمانيا، ​ثم سجل هدفين ‌في أول مباراة له كأساسي مع المنتخب الهولندي ‌ضد صربيا. وقال تشابي: «ميكس لاعب مجتهد جداً ويفهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها».

وأضاف: «ساعد الفريق بأكثر من مجرد تسجيل الأهداف رغم أن تلك الأهداف ساعدت بالتأكيد. كان العمل ‌الذي قام به من أجل الفريق رائعاً».

يواجه منتخب هولندا نظيره اليوناني في المباراة ⁠المقبلة ⁠في ثيسالونيكي يوم الخميس، ثم يستضيف صربيا في أيندهوفن يوم الأحد. وكان تشابي واضحاً بشأن الجوانب التي تحتاج إلى تحسين مقارنة بالأسبوع الماضي. وقال: «على سبيل المثال، كانت هناك لحظات عديدة تعين علينا فيها استغلال المساحات، لكننا لم نفعل. هذا أمر نحتاج إلى تحسينه. وكذلك أمور أخرى مثل توزيع اللاعبين أفقياً في الملعب، ونقل الكرة بسرعة أكبر».

وأضاف: «لكن الأهم هو أننا نصنع الكثير من الفرص. يشعر ​اللاعبون بالراحة على أرض الملعب ​مع الطريقة التي نلعب بها، لذا فإن الكثير من الأمور تسير على ما يرام أيضاً».